К старту готовы

Администратор Moldova IT-parc будет назначаться правительством по предложению министерства экономики и инфраструктуры, на пять лет. Такое условие прописано в подзаконных актах к Закону об информационно-технологических парках, разработанных министерством, - Положении о регистрации резидентов информационно – технологических парков и Положении об организации и функционировании их администрации.

Администратор будет вести регистр и сайт Moldova IT-parc и отчитываться перед министерством и резидентами о деятельности парка и расходовании его бюджета. Все вопросы в парке будут решаться на собрании большинством голосов. Так, резидентам еще предстоит установить размер обязательного взноса, который будет вноситься ими ежемесячно и зависеть от количества сотрудников. Пока порядок цифр никто называть не берется. В минэкономики уточнили, что размер обязательного ежегодного взноса резидента парка будет равен «сумме годовых расходов, включенных в бюджет администрации парка на текущий год, разделенной на прогнозируемый общий доход от продаж всех резидентов парка и умноженный на прогнозируемый доход от продаж конкретного резидента парка».

Как сообщила исполнительный директор Ассоциации IT—компаний Молдовы Анна Кирица, на данный момент заявку на участие в деятельности парка подписали 16 фирм. Еще 3-4 фирмы не являются членами ассоциации, но также пожелали стать его резидентами. Предположительно Moldova IT-parc стартует с нового года.

Действовать парк будет в течение 10 лет. Договор между администрацией и резидентом заключается на срок не менее 4 лет. Статус резидента может получить любое юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в РМ, основная деятельность которого вписывается в Закон об информационно-технологических парках и приносит ему 70% и более дохода от продаж.

В целом представители профессионального сообщества положительно восприняли предлагаемые регуляторные рамки. Хотя и отмечают, что «раньше этот вид деятельности был лицензированным, и вот теперь государство через администрацию парка вновь мягко и негласно сможет осуществлять мониторинг рынка».

В прошлом году действие старой льготы по соцфонду для IT – компаний продлили до 2020 года. Некоторые из них продолжат пользоваться ею, но эксперты утверждают, что для компаний, которые отвечают необходимым для деятельности в рамках парка требованиям, выгоднее платить единый налог. «Они сэкономят не только средства, но и усилия, которые затрачиваются для расчета налогов, их оплату и декларирование, - говорит Андрей Айдов, руководитель компании «Q-Systems». - Эта процедура сократится, и, что немаловажно, компания будет меньше подвержена риску ошибок. Ранее из-за неправильно указанного в документе года нашей компании заблокировали счета».

В то же время некоторые представители сообщества замечают, что первоначальный проект закона был более «интересен», а после внесения в него поправок он перестал отвечать запросам небольших начинающих компаний, хотя и будет стимулировать их развиваться для того, чтобы иметь возможность пользоваться льготным режимом.

Напомним, после долгих дебатов при последнем утверждении закона в парламенте в нем появились новые положения. Во-первых, что «минимальная сумма единого налога, взимаемого с резидентов информационно-технологических парков, определяется ежемесячно на каждого работника и составляет 30% среднемесячной заработной платы по экономике, прогнозируемой на налоговый период соответствующего года». А также что застрахованный ежемесячный доход сотрудников «должен составлять 60% среднемесячной заработной платы по экономике, прогнозируемой на соответствующий год».

«Пока мы не будем подавать заявку на участие в парке, - говорит Дмитрий Лунгу, директор компании WebConsulting, которая десять лет разрабатывает софт для молдавских и иностранных компаний. – Причина в том, что в первоначальном проекте закона не было условий по уровню зарплат, которые мы обязаны платить нашим работникам. В нашей компании работают всего шесть сотрудников, поэтому мы часто привлекаем к работе студентов и платим им вознаграждение, которое не вписывается в рамки закона».

Дмитрий Лунгу считает, что для начинающих компаний участие в парке также вряд ли будет выгодно, хотя заявленные намерения и предполагают развитие этого рынка, а значит, увеличение количество компаний за счет начинающих, в том числе. «Чтобы достичь этой цели, можно было бы предоставить им налоговые каникулы в первые два года после создания компании. Думаю, что закон интересен большим компаниям, так как они работают в основном не для Молдовы, а для других стран. Соответственно, зарплаты у них больше. Хотя в целом для Молдовы это положительное решение, потому что она сможет привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и повысить доходы в бюджет».