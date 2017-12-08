«Мы намерены сохранить и укрепить свои позиции на рынке»

Rompetrol: 15 лет успешной деятельности в Молдове

В 2017 году Rompetrol отмечает 15-летие деятельности на молдавском рынке. Генеральный директор компании Сергей Шевченко рассказал о том, как компания Rompetrol Moldova сумела добиться лидирующих позиций на местном рынке, почему концепция бизнеса по продаже нефтепродуктов будет меняться, а также, как будет развиваться Rompetrol Moldova в ближайшие 5 лет.

Сергей, расскажите, как развивалась компания Rompetrol Moldova в течение этих 15 лет?

Rompetrol начал свою деятельность в Молдове в 2002 году практически с нуля. Безусловно, первые годы были не из легких, так как было необходимо выстроить все бизнес-процессы, решить кадровые и другие вопросы. Активное развитие компании началось с 2012 года. К этому времени у нас было около 40 АЗС, но деятельность была ориентирована в основном на реализацию топлива. Мы не особо уделяли внимание наличию магазинов при АЗС. Сегодня же у нас в сети 78 АЗС и 50 магазинов и мы полностью охватываем территорию страны.

Для нас важно, чтобы человек, находясь в любой точке страны, мог найти поблизости нашу АЗС. Доля Rompetrol Moldova в розничном сегменте рынка составляет 22%, тогда как для больших игроков в этой сфере 10% - это уже хороший показатель.

Мы понимаем, что 15 лет для развития компании в мировых масштабах – это мало, но стать лидером рынка за 15 лет – это отличный результат.

Вы сказали, что в последние пять лет компания сильно продвинулась в своем развитии. Можете подробнее остановиться на ваших достижениях за эти годы?

Как я уже говорил, с 2012 года наши показатели начали стремительно расти. Если брать в объемах продаваемого топлива, то в 2012 году мы продавали 76 тыс. тонн топлива в год, а в 2016 году этот показатель достиг уже 308 тыс. тонн. В этом году мы планируем довести этот показатель до 322 тыс. тонн. Как видите, за пять лет объемы продаж у нас увеличились более чем в 4 раза. Этот показатель очень важен, так как в нашем бизнесе большее значение имеет объем проданного топлива, нежели количество автозаправочных станций. Хотя, мы уже близки к оптимальному числу станций. В Молдове сегодня более 800 АЗС, такого большого количества станций на такую маленькую территорию сложно найти в других странах мира.

Основа любой компании – это ее сотрудники. Как изменились корпоративные стандарты по взаимодействию сотрудников в Rompetrol Moldova за эти годы?

До Rompetrol Moldova я работал в одной из топовых международных компаний, где корпоративная культура, традиции и обычаи имеют более чем столетнюю историю. Rompetrol Moldova по мировым меркам очень юная компания, которой еще многое предстоит сделать в этом направлении. Но мы уже можем говорить о колоссальных изменениях, которые произошли как в головной компании, так и здесь.

У нас действует множество внутренних программ по развитию персонала и сплочению коллектива. Диалог внутри нашей компании построен так, что я могу ставить ее на один уровень с мировыми лидерами. Мы – компания со своими ценностями, миссией и видением.

Одна из инициатив внутри группы – это Sport Academy. Она проходит в Румынии по 8 видам спорта. В этих соревнованиях принимают участие работники со всех стран, где присутствует компания. Молдова последние 3 года удерживает первенство по футболу, 2 место по волейболу, а в этом году мы смогли завоевать 1 место по большому теннису. Это все заслуга наших сотрудников. В этом году они приняли участие в футбольном турнире в Казахстане в рамках соревнования «КазМунайГаз» НК и тоже заняли первое место. Мы всячески поддерживаем своих сотрудников, готовим их, организуем тренировки.

Как достигаются высокие стандарты качества топлива компании Rompetrol?

В 2007 компания Rompetrol была приобретена казахстанской нефтяной компанией KazMunayGaz International и это послужило большим толчком с точки зрения развития. Первым этапом было техническое переоснащение: с 2008 до 2012 шла активная модернизация нашего завода Petromidia в Румынии. Сегодня завод Petromidia – один из самых современных в Европе. Это дает возможность производить высококачественное топливо. Наши клиенты ценят Rompetrol именно за качество предоставлямых продуктов и услуг.

Качество топлива оказывает влияние на загрязнение окружающей среды?

Несомненно, чем выше топливный стандарт Евро, тем ниже уровень загрязнения окружающей среды. Мы производим топливо по стандарту Евро-5, но наш завод позволяет производить и топливо стандарта Евро-6.

Немного личный вопрос, расскажите о своей карьере до вступления в должность генерального директора Rompetrol Moldova.

Я родился и вырос в Кишиневе. Международная компания, о которой я упоминал ранее –PwC. В местном отделении этой компании я работал до 2011 года, был руководителем. В 2011 году уехал в Бухарест, где продолжил работать в PwC, а затем перешел в Группу KMG International. Спустя три года работы, мне предложили возглавить Rompetrol Moldova.

Многие расценивают необходимость возвращения в Молдову, как понижение. Как это было для вас?

Процентов 70-80% моих знакомых с высшим образованием и опытом работы, к сожалению, не нашли себя в Молдове. У меня изначально цели уезжать из страны не было. Мои географические перемещения были связаны с необходимостью увидеть что-то новое, вернуться обратно и внедрить это здесь. Вернулся я не сразу, и даже сменил род деятельности, но тот опыт, который я приобрел, получить здесь трудно в силу того, что страна меньше. Любой человек, который приезжает в Молдову, приносит новый опыт, новую струю, то, что поможет Молдове подняться на новый уровень. Это преимущество для Молдовы, когда кто-то возвращается обратно. Я ни в коем случае не рассматриваю свое возвращение, как шаг назад. Для меня это возможность что-то дать стране, в которой я родился и вырос. Надеюсь, что те люди, которые уехали, все же вернутся и не с пустыми руками, а с тем «багажом», который они приобрели за рубежом, с каким-то новым видением развития страны.

Назначение стало для меня вызовом, в связи с изменением моего рода деятельности. В своей карьере я уже руководил компанией – PwC, это не ново для меня, но тут масштабы другие.

В Rompetrol Moldova работает более 800 человек, а оборот доходит до 200 млн долларов в год. Для меня это личный вызов и способ попробовать себя в другой сфере, доказать нашим акционерам, что я могу вывести компанию на еще более высокий уровень. Помимо результатов компании, для меня важно создать слаженную команду, которая будет приносить результаты, ведь без хорошей команды компания никуда не придет.

С какими проблемами сталкивался Rompetrol за эти 15 лет на молдавском рынке?

Молдова не нефтяная страна и на местном рынке очень сложно найти квалифицированный персонал, не говоря уже об опытных специалистах именно в этой индустрии. Мы стараемся растить кадры внутри компании.

Большая часть персонала – это операторы, это связующее звено компании с ее клиентами. Текучесть кадров в этом сегменте достигает 40%, и для нас это финансовые затраты на набор и подготовку сотрудников.

С чем это связано и куда уходят эти люди?

Наверное, это проблема не только нашей компании, а вопрос, касающийся страны в целом. Всем известно, что в Молдове очень высокий уровень оттока трудоспособного населения. Многие уезжают, кто-то возвращается, а кто-то нет. У нас есть много сотрудников, которые поработали год, потом уехали за рубеж, там поработали и снова вернулись к нам. Большая сложность найти достойных кандидатов на позиции директоров автозаправочных станций. Одно из первых требований к ним – высшее образование. Большинство наших директоров с высшим техническим образованием, но есть и бывшие финансисты, юристы. Директор заправки должен быть хозяйственником, коммерсантом, уметь управлять персоналом.

Как за 15 лет изменилось взаимодействие Rompetrol с клиентами?

Можно сказать, кардинально. Если раньше наши АЗС были просто точкой заправки автомобилей, то сейчас заправка становится местом встречи. 30-40% наших клиентов не просто заправляются, но еще пьют кофе, общаются. В 2014 году у нас был разработан новый концепт, как должны выглядеть станции Rompetrol. Для этого мы провели анализ, привлекли дизайнеров, наши специалисты объехали всю Европу и не только, чтобы понять запросы клиентов. Сейчас любая наша станция узнаваема и не побоюсь этого слова, красива.

Мы – современная компания и стараемся следовать мировым трендам. Все заботятся об экологии, переходят на альтернативные виды топлива и доходы от топливных продаж будут меняться, скорее всего, в сторону снижения, будут появляться другие источники энергии. Сегменту магазинов еще пару лет назад не уделяли достаточно внимания, но сейчас это в тренде и этот сегмент растет, прибыль от таких продаж растет и не на 1-2%, а гораздо существеннее. В ближайшем будущем у нас появятся почтовые терминалы на заправках, дальше могут добавиться услуги по покупке виньет, получению денежных переводов, оплате коммунальных услуг. Заправка трансформируется в нечто большее, если раньше все крутилось вокруг топлива, то сейчас топливо остается, но обрастает дополнительными услугами, необходимыми клиенту. В Румынии у нас на нескольких заправках открылись пункты бесплатной заправки гибридных и электро автомобилей, мы планируем запустить такие же станции и в Молдове. Зарядка этих автомобилей не происходит за две минуты, человеку приходится ждать, а мы стараемся сделать это ожидание комфортным.

Расскажите о проекте «Шелковый путь» и о том, какие преимущества это может принести Молдове.

В группу компаний KMG International приходит большой энергетический инвестиционный фонд China Energy Company Limited (CEFC). Эта китайская компания входит в топ 500 мировых компаний, она динамично развивается и осуществляет громадные инвестиции в энергетический и неэнергетический секторы. На данный момент на последнем этапе процесс покупки 51% компании KMG International, куда входят все компании группы последней. В сделке прописаны инвестиционные обязательства, среди них инвестиции на сумму не менее 3 млрд долларов США в KMG International. Надежды у нас большие, эти инвестиции позволят нам внедрить долгосрочную стратегию, развить наш бизнес и завоевать новые рынки, приобрести новые активы. CEFC – это наш партнер, который позволит вывести компанию на новый уровень. Rompetrol Moldova в свою стратегию закладывает приход части этих инвестиций и в Молдову. Мы смотрим на любые энергетические и инфраструктурные проекты, которые показывают рентабельность и возврат инвестиций. Это положительный момент как для нас, так и для и государства, ведь это дополнительные рабочие места и налоговые поступления, а также возможность привлечения новых инвестиций.

Какие цели и вызовы стоят перед компанией на ближайшие 5 лет?

Несомненно, мы хотим быть лидером на рынке. Мы уже в ТОР, но надо еще укрепить и усилить свои позиции. Основным стратегическим планом остается развитие сети Rompetrol Moldova, в 2017 году мы провели ребрендинг 24 АЗС, и теперь порядка 90% всех станций соответствуют общей стилистике сети. До конца этого года мы планируем открыть еще 6 автозаправочных станций, 4 магазина и ввести дополнительные услуги на АЗС для наших клиентов. Наша стратегия развития предполагает не только удержание лидирующих позиций на рынке, но и достижение лидерства во всех сегментах рынка, в том числе в сфере ритейла и оптовых продаж.