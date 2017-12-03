Район Анений Ной: традиции и современность

Когда говорят о районах, расположенных вокруг столицы Молдовы, в основном видят в этом позитивный аспект. В районе Анений Ной тоже ценят «почетное соседство». Но наряду с безусловными преимуществами близости к Кишиневу отмечают: вечно находиться «в тени» муниципия не намерены. И предпринимают активные шаги по привлечению внимания инвесторов и туристов, которые до сих пор преимущественно оседают в столице.

Партнером редакции газеты «Экономическое обозрение «Логос-пресс» в реализации проекта «Экономика регионов» стал коммерческий банк Mobiasbanca – Groupe Societe Generale

Мы тоже «столица». Мясная!

Председатель района Анений Ной Александру Барбэрошие не без гордости начинает наш разговор с констатации факта: район занимает первое место в Молдове по животноводству, на его долю приходится 52% от общего объема производимого в стране мяса. «Сельское хозяйство всегда было основой экономики нашего района, потому и будущее мы видим в развитии агропромышленного комплекса. В новых условиях, по новым стандартам, чтобы мы могли производить продукцию европейского качества», - говорит глава района.

В районе два известных производителя колбасных и мясных изделий – Salamer Com в Мерень и AviSelect в Бульбоака (торговая марка Mezellini). Помимо них, еще порядка десяти более мелких переработчиков. В с. Рошкань расположен один из крпнейших свинокомплексов Молдовы, в районе четыре больших производителя мяса птицы.

Другая значимая для района отрасль – добыча полезных ископаемых. Здесь извлекается 56% от всех минеральных ресурсов по стране. Действуют 14 карьеров, все в частных руках. Районное руководство в этом большой беды не видит.

А вот в том, что деятельность компаний по добыче полезных ископаемых практически ничего не дает району, видит большую несправедливость. «Мы за три последних года получили в районный бюджет около 4 млн леев от налога на добычу полезных ископаемых, а на ремонт дорог потратили более 6 млн леев, - говорит Александру Барбэрошие. – Разве это нормально? По дорогам населенных пунктов ездит большегрузный транспорт, разрушаются дороги, мосты. Капитальный ремонт одного моста обходится в несколько миллионов леев. Компании делают на наших недрах бизнес, государство получает с них налоги, а в районный бюджет поступает только 6% от суммы извлеченных ископаемых. Мы неоднократно обращались в правительство, разные инстанции, чтобы увеличить квоту. В последний раз получили ответ из минфина, что ее увеличат с 6% до 20%. Но в проекте бюджетной политики на 2018 год это не нашло своего отражения. Так нас слышат и реагируют на наши обоснованные предложения».



Но после этого короткого и эмоционального спитча глава района опять переходит к позитиву. И с нескрываемым удовлетворением констатирует, что и помимо АПК Новым Аненам есть чем гордиться. Здесь два довольно крупных фармацевтических предприятия – Depofarm в с. Русень, выпускающий медикаменты из натуральных компонентов, и Medicamentum в с. Мерений Ной по производству ветеринарных препаратов. Хорошо известна в стране компания Icatex Pro – одно из крупнейших швейных предприятий. Оно первым открыло в Анений Ной собственную ремесленную школу по подготовке швей.

На правах жемчужин

Особое место в районе занимает винодельческая отрасль. С одной стороны, эта зона никогда не считалась «винной». С другой, здесь свои традиции в отрасли, свои достопримечательности.

Главная из них – конечно Castel Mimi. Еще в конце XIX века последний губернатор Бессарабии времен царской России Константин Мими создал первое (и до сих пор единественное) в Молдове винное шато, объединив собственный замок и производство в единый комплекс. В советское время и первые годы независимости Молдовы замок Мими мало чем напоминал великолепный дворец губернатора.

И лишь в 2010 году винодельня прошла полное техническое переоснащение, было установлено самое современное оборудование. На рынке появились великолепные вина под новой торговой маркой «Mimi», которые быстро нашли своих почитателей и получили популярность. Что неудивительно – на предприятии бережно восстановили секреты изготовления шедевров Константином Мими, большим знатоком винного производства и новатором отрасли того времени. А также с энтузиазмом принялись за эксперименты, создавая новые удивительные напитки и соблюдая при этом самые высокие стандарты качества.

Произведя настоящий фурор в винном сообществе Молдовы своими новыми винами, владельцы предприятия в Бульбоака в 2011 году приступили к восстановлению и самого замка Мими. Его реставрация и обустройство территории длились около пяти лет. Это стало одним из крупнейших инвестиционных и реставрационных проектов в истории современной Молдовы. Но результат того стоил. Сегодня Castel Mimi – одна из самых значимых достопримечательностей Молдовы, включенная в перечень наиболее выдающихся архитектурных объектов в мире виноделия. И сам замок, и производимые здесь вина по праву стали настоящими жемчужинами молдавского виноделия.

У другого известного производителя вина из района – Dionysos-Mereni, - не столь завидная судьба. Прйдя через процедуру приватизации в середине 90-х годов прошлого столетия и полностью переоснастив производство, на предприятии в начале 2000-х годов собрали высококлассных специалистов, которые создали целую гамму великолепных вин – ярких, насыщенных, узнаваемых, со своим стилем и вкусом. Очень быстро Dionysos-Mereni стал одним из ключевых игроков на молдавском рынке, продукция экспортировалась во многие страны мира и высоко там ценилась.

К сожалению, потрясения на основных рынках сбыта и мировой экономичский кризис 2008 года негативно отразились на процессе поступательного развития предприятия. В результате оно перешло в другой процесс – несостоятельности. Из которого, кстати, потихоньку выбирается, хотя скептики уже не верили в возрождение одного из лидеров молдавского виноделия десятилетней давности. На Dionysos-Mereni вновь выпускают качественные вина, они хорошо известны на рынке и неплохо продаются. А значит, у предприятия есть все основания рассчитывать на возвращение в стан лидеров.

Salamer готов к Европе

Сегодня торговая марка Salamer хорошо известна в республике. Продукция предприятия из Мерень продается по всей стране через сеть из 46 фирменных магазинов, а также в супермаркетах и различных торговых точках. А начиналось все в 1999 году, когда Виктор Истрати создал свое индивидуальное предприятие. Лет десять ушло на становление, развитие, поиск своей «ниши» на рынке.

Виктор Истрати

- Со временем предприятие стало семейным, появились новые идеи, желание организовать производство по самым высоким стандартам, - рассказывает генеральный директор и собственник Salamer Com Виктор Истрати. – Начали модернизацию в 2008 году, с тех пор инвестировали в закупку современного оборудования, строительство новых корпусов и переоснащение производства, создание сети собственных магазинов не менее 100 млн леев. Благодарны Mobiasbanca – Croupe Societe Generale, который предоставляет нам кредитные ресурсы под наши новые проекты.

Сырье для своего производства Salamer Com использует только местное, закупает мясо как у крупных производителей, так и частников. В год производит порядка 4 тыс. тонн изделий, в ассортименте – 145 наименований колбасных изделий, копченостей и полуфабрикатов. У предприятия своя система водоснабжения, очистные сооружения, трансформатов. Но главное – свое «лицо», вполне европейское и достойное. Современные цеха с германским и польским оборудованием поражают чистотой, вход туда – только через «чистилище», в спецодежде и после полной дезинфекции. Все технологические процессы строго контролируются автоматикой. Да и люди здесь трудятся ответственные, ценящие свой труд.

- Мы для того и затевали модернизацию предприятия, чтобы оно ни в чем не уступало европейским аналогам, чтобы мы могли производить продукцию самого высокого качества с соблюдений всех техноогических и гигиенических требований, - говорит Виктор Истрати. – Сегодня можем с уверенностью сказать, что мы готовы к поставкам своей продукции на рынок ЕС. Об этом же говорят специалисты, которые бывают у нас. Ждем, когда Молдове разрешат экспорт животноводческой продукции в ЕС, готовимся провести сертификацию предприятия по стандартам ISO 2022. Продукция у нас исключительно из натурального сырья. Около 30% рецептов – собственные разработки, остальные переняли у наших коллег из Германии, Румынии. У нас работали технологи из этих стран.

Главная проблема Salamer Com – традиционная для последнего времени. Это нехватка трудовых кадров, особенно специалистов – энергетиков, технологов, операторов. В структуре предприятия вместе с фирменнми магазинами трудится около 370 человек, оно является крупнейшим налогоплательщиком Мерень и всего района.

Осознавая все это, приходит глубокое убеждение – основой развития Молдовы выступают не правительственные стратегии и программы, а энтузиазм, предприимчивость и ответственность таких бизнесменов, как Виктор Истрати.

Амбиции «Метеора»

В районе Анений Ной нам то и дело приходилось слышать при рассказе о тех или иных предприятиях эпитеты «уникальный», «единственный», «крупнейший» и т.д. В принципе, все они в той или иной мере вполне заслуженны. Что в полной мере подтверждается и на примере предприятия по производству строительных материалов «Meteor».

Иван Игнат

- У нас в районе много карьеров, добываются самые разные минеральные ресурсы, - рассказывает руководитель и совладелец предприятия Иван Игнат. – Но все это в основном вывозится в столицу или в другие районы. В 1992 году я решил создать собственное предприятие, производить здесь стройматериалы и продавать уже готовую продукцию, а не сырье. Затем появились компаньоны. Мы теперь – единственные производители в Молдове блоков из ячеистого бетона. Выпускаем также силикатный кирпич, столярные изделия. Оборот предприятия в прошлом году составил около 17 млн леев. В этом году ожидаем существенный рост, т.к. месяц назад запустили еще один автоклав для приготовления пенистого бетона. Спрос на продукцию стабильный, потому мы каждый год минимум 10% от выручки направляем на инвестиции, расширение производства. У нас самое современное оборудование, все процессы максимально автоматизированы. Создавали мы все это «с нуля», здесь был пустырь.

Технология производства блоков из ячеистого бетона сложная, капризная. Все играет значимую роль – помол и консистенция песка, температура в помещении, сквозняки и прочее. Иван Игнат показывает свою тетрадь с расчетами – она исписана разными формулами, графиками, таблицами. «Это я все сам рассчитываю, подбираю оптимальные кондиции для ячеистой массы, время резки на блоки и т.д.», - поясняет он.

Продукцию «Meteor» в основном закупают крупные строительные компании, но и частные застройщики с удовольствием используют при строительстве домов легкие, энергоэффективные, экологически чистые блоки. К тому же они очень хорошо подходят для кладки – идеально ровная поверхность и выверенные до миллиметра размеры позволяют возводить стены быстро, красиво и экономно. А ассортимент выпускаемых типо-размеров блоков дает возможность использовать их как при строительстве промышленных объектов и многоэтажных домов, так и при возведении перегородок, небольших строений и т.д.

По оценкам Ивана Игнат, сегодня их предприятие занимает порядка 15% рынка строительных материалов Молдовы. Основные конкуренты – украинские поставщики, их продукция дешевле из-за больших объемов производства. Тем удивительнее, что государство вместо поддержки местных производителей создает для них барьеры, заставляет отвлекать столь нужные ресурсы на бюрократические процедуры, отмечает наш собеседник. «До 2009 года законодательство предусматривало сертификацию выпускаемой продукции в первый раз на три года, впоследствии – на пять. А затем кому-то пришла идея заставить производителей получать сертификат соответствия ежегодно, хотя в технологическом процессе ничего не меняется годами. После наших возмущений процедуру «либерализовали» - теперь сертификат надо обновлять раз в два года. Но каждый раз на это надо потратить 10-12 тыс. леев и кучу времени, чтобы собрать все нужные бумаги для сертификации», - констатирует Иван Игнат.

Суверенная «Басарабия»

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Basarabia» в с. Гырбовец по праву можно считать «государством в государстве». Это многоотраслевое хозяйство, ставшее преемником местного колхоза и сохранившее консолидированное земледелие. Основной профиль – выращивание полевых культур. Но здесь понемногу занимаются практически всеми видами сельскохозяйственного производства. Всего хозяйство обрабатывает 2,56 тыс. га земель Есть 160 га виноградников, в т.ч. 35 га – столовых сортов. Яблоневые и сливовые сады занимают около 90 га. Примерно такая же площадь отведена под овощные культуры. Сохранилась небольшая свиноводческая ферма.

Сергей Калмык

- Такая диверсификация производства помогает нам быть более устойчивыми финансово, обеспечить занятость около 200 работников кооператива практически круглый год, - рассказывает руководитель предприятия Сергей Калмык. – У нас еще есть собственный цех консервирования, который выпускает зеленый горошек и томат-пасту, небольшая маслобойка, мельница, пекарня, холодильник. Все построили после 2000-го года из-за необходимости. Сегодня мы практически всю производимую продукцию можем переработать на месте. Если конъюнктура позволяет, реализуем пшеницу, кукурузу, подсолнечник и другие зерновые культуры оптом посредникам. Если не выгодно – делаем муку и масло, храним в своих складах и ждем лучших времен. То же самое с овощами – продаем что-то и в свежем виде в Кишинев, но если нет спроса, отправляем в консервный цех.

Руководитель предприятия прекрасно осознает, что «Basarabia» традиционно была не просто основным работодателем и налогоплательщиком села, а своего рода ответственным за благополучие сельчан. Да, есть примэрия, которая играет более значимую роль, чем в советские времена, но когда возникает необходимость решать насущные проблемы села, на первый план чаще всего выходит именно местное хозяйство. Силами и на средства кооператива в Гырбовец построили школу на 690 учеников, детский сад на 320 мест. Часть денег затем предприятию вернули из бюджета, но главное было решить проблему вовремя, когда людям некуда было девать детей, чтобы пойти на работу.

Несмотря на внешнюю неуязвимость, Сергей Калмык признается, что проблем хватает. И с нескрываемым разочарованием констатирует: помощь от властей ключевой отрасли экономики могла бы быть более действенной и своевременной. «Да, мы периодически получаем субвенции от государства, в этом году вот купили за счет этого новые комбайны, - говорит руководитель «Basarabia». – Но мы в апреле сильно пострадали от снегопада, 2 га теплиц полностью обвалились, остались без рассады. Был ущерб и для консервного цеха, садов. Были разные комиссии, все зафиксировали. Но нам до сих пор не выплатили 600 тыс. леев компенсаций, хотя это была минимальная оценка ущерба. Приходится все восстанавливать за счет собственных средств, которых не всегда на все хватает. Или взять проблему с налогами. Как известно, сельскохозяйственные предприятия платят в соцфонд 16%, но если ты имеешь переработку, должен платить 23%. Хотя государство, по идее, должно стимулировать переработку. Мы стучимся в разные двери, пытаемся аргументировать свою позицию, но никто нас не слышит. Более того, расчет пенсии осуществляется одинаково, независимо от размера выплат. Это же нонсенс! Получается, мы даже во вред себе занимаемся переработкой сельхозпродукции. Хозяйство ежегодно теряет от этого 500-600 тыс. леев».

Стратегия развития

В сентябре этого года на заседании районного Совета Анений Ной обсуждались приоритетные направления развития района и реализация Стратегии по привлечению инвестиций и продвижению экспорта на 2016-2020 годы, которая выступает в качестве «дорожной карты» для местных властей. Начальник экономического управления райсовета Петр Парутенко констатирует: по оценкам министерства экономики, Анений Ной занимают первое место среди районов республики (без Кишинева) по инвестициям. В 2016 году общие капиталовложения в район составили 264,2 млн леев. Район находится и среди лидеров по индексу условий ведения бизнеса для регионов Молдовы.

- Мы прекрасно осознаем, что резервы роста у нас огромные, и будем стремиться освоить эти возможности, - подчеркивает председатель района Александру Барбэрошие. – Думаем развивать туристическое направление, создавать агропансионаты, благо недавно принятый закон способствует этому. У нас уже проводится фестиваль лаванды, надеемся привлечь за счет этого туристов, да и инвесторов заинтересовать идеей возрождения выращивания и переработки эфиро-масличных культур, которыми в свое время наш район славился. Необходимо строить дома в национальном стиле, развивать сельский и эко-туризм, для чего у нас есть все возможности. Но хотел бы подчеркнуть, что для развития регионов необходимо менять систему распределения налогов, обеспечить их реальную финансовую самостоятельность. Зарабатываемые на местах средства должны оставаться в местных бюджетах, а не гулять туда-сюда через систему трансфертов. Если проводить административно-территориальную реформу, то делать это взвешенно, с учетом экономического анализа и целесообразности, подразумевающей способность каждого субъекта быть финансово самодостаточным.

Поездка в район Анений Ной убедила нас, что хотя он находится рядом со столицей Молдовы, во многом остается «белым пятном» для многих, даже живущих в Молдове. Когда в с.Гырбовец мы увидели уличное освещение на базе солнечных панелей, искренне порадовались, что люди здесь не живут «в прошлом веке». Чего, к сожалению, не скажешь о большинстве других населенных пунктов страны, включая столицу.

Партнером редакции газеты «Экономическое обозрение «Логос-пресс» в реализации проекта «Экономика регионов» стал коммерческий банк Mobiasbanca – Groupe Societe Generale

Кишинев-Анений Ной