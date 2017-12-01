Помощь с условиями

Итоги пятого саммита «Восточного партнерства» (ВП), прошедшего в Брюсселе, подведены в четверг в Кишиневе в рамках конференции, организованной Делегацией Евросоюза в РМ.

Руководитель Делегации ЕС в Молдове, посол Петер Михалко сказал, что Евросоюз открывает в сотрудничестве и партнерстве со странами ВП новую главу с новыми возможностями, новыми приоритетами, новыми целями, которые стоят перед шестью государствами-членами «Восточного партнерства» - Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Говоря о поддержке Евросоюзом экономического развития стран-партнеров, Петер Михалко сказал, что за два прошедших года ЕС были поддержаны 100 тыс. предприятий, которым были предоставлены 190 тыс. кредитов для развития, что позволило открыть 10 тыс. новых рабочих мест.

«Такая поддержка преследует цель построения развивающихся обществ с устойчивой экономикой в странах-партнерах Евросоюза», - отметил посол ЕС в РМ, сообщив, что в предстоящие годы Евросоюз намерен предоставить для развития предприятий кредитов на 100 млн евро, которые можно будет получать в национальных валютах.

Дипломат обратил внимание на готовность Евросоюза поддерживать развитие гражданского общества, более 600 представителей которого получили финансовую поддержку.

На саммите ВП в Брюсселе решено поддержать в странах-партнерах ЕС развитие транспорта посредством финансирования различных проектов в объеме 50 млн евро.

«В долгосрочном плане объем инвестиций Евросоюза в транспортную отрасль шести государств ВП достигнет 1 млрд евро», - отметил Михалко. Он также сообщил, что в виде грантов ЕС в 2018-2020 гг. готов выделить на проекты в области энергоэфективности предприятий 60 млн евро. В качестве инвестиций в повышение энергоэффективности малых и средних предприятий шести стран предполагается направить 220 млн евро.

Предстоящие два года Евросоюз окажет помощь и поддержку в сфере образования, предоставив возможность для обучения студентов и стажировок специалистов с высшим образованием, чтобы приобретенные ими знания и опыт можно было применить в своих странах.

«Речь идет о том, что этим смогут воспользоваться 80 тыс. человек», - сообщил посол.

Говоря о партнерстве ЕС с РМ, руководитель Делегации Евросоюза сказал, что 20 целей такого партнерства на период 2018-2020 гг. указаны во второй части Программы сотрудничества ЕС-РМ. Первоначально финансовая поддержка реформ в Молдове со стороны ЕС предполагалась в объем 284 млн евро. В настоящее время ее объем увеличен до 348 млн евро. Но, как заметил Петер Михалко, это будет зависеть от способности властей РМ воспользоваться этими ресурсами.

В ходе пятого ежегодного форума дебатов по вопросам европейской интеграции, организованном Фондом Фридриха Эберта в Молдове и Ассоциацией по внешней политике, Петер Михалко 30 ноября заявил, что оптимистично расценивает перспективы Молдовы в процессе европейской интеграции.

Дипломат считает, что развитие РМ на пути интеграции в ЕС проходит по оптимистичному сценарию. «Молдова эффективно использует экономические и социальные инструменты в достижении европейских стандартов. Отдельно стоит отметить выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, которое осуществляется последовательно и продуктивно, что доказывает наличие у властей политической воли для достижения конечной цели», - сказал Михалко.

По его словам, «Соглашение подразумевает четкий план действий - выполнение каждого положения, поможет изменить жизнь в РМ к лучшему».

«Для успеха на европейском пути необходимо, чтобы каждый гражданин понимал и чувствовал, что конкретно ему приносят европейские реформы. Результат партнерства ЕС и РМ должен отражаться на каждом жителе Молдовы», - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что в процессе развития отношений РМ и ЕС «были кризисы, спады и разочарования».

«Например, банковский кризис 2014-15 гг. снизил доверие ЕС к своему партнеру. Однако кабинет министров Павла Филипа сумел доказать, что Молдова способна проводить реформы и справляться с вызовами. Главное, что есть желание, стремление добиться успехов», - сказал Михалко.

По его словам, властям необходимо сконцентрировать внимание на создании независимой системы юстиции, которая послужит фундаментом для других важных экономических и социальных реформ, в том числе в привлечении инвестиций.

«Очень важно обеспечить справедливое правосудие, исключить избирательное применение правосудия. Также важно обеспечить реальную независимость СМИ, справедливый доступ всех СМИ к рекламному рынку. Принципиально, чтобы граждане почувствовали результаты реформ, а мы видели, что есть прогресс, и нет регресса в реформах», - подчеркнул посол.