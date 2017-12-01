Неделя приватизации

Фондовая биржа Молдовы покинула свое привычное место на бульваре Штефана Чел Маре 73, где пионеры фондового рынка организовали первые в истории страны биржевые торги. А случилось это еще 26 июня 1995 года. Как известно, один переезд хуже двух пожаров, но выселенная и рассредоточенная по городу биржа продолжает выполнять все свои обязательства, в том числе и перед государством.

Запланированный на эту неделю аукцион по приватизации госимущества состоялся, хотя и не принес пока сенсационных результатов. В среду был продан 100-процентный пакет акций АО «Comert Petrol» по стартовой цене 22 бана за акцию при номинале 10 леев. Агентство публичной собственности (АПС) изначально невысоко оценивало потенциал этого лота — впервые он появился в списке объектов ровно четыре года назад по лею за акцию. С тех пор цена падала от аукциона к аукциону, и в конце концов за него было выручено 17 тыс леев. Кто купил предприятие — неизвестно.

В четверг был продан относительно свежий пакет — 332 акции АО «Fabrica de unt din Floreşti» по стартовой цене в 650 леев за штуку (номинал 50 леев). Первый раз он был предложен инвесторам в декабре прошлого года по 771 лею. Инвесторы — это группа физических лиц, в которую входят директор предприятия и весь состав Совета общества. Никто из них не владеет пакетом крупнее 20%, а в целом им принадлежит порядка 90% акций. Прошлогодний аукцион они проигнорировали, но внимание на фри-флот обратили самое пристальное. И приступили к решению проблемы комплексно: в августе-сентябре этого года группа из пяти человек объявила публичное предложение на выкуп 9% акций флорештского маслозавода, результаты которого пока не опубликованы. А на днях та же брокерская компания «Broker MD», которая проводила тендер, выкупила и госпакет. Выручка АПС составила 215 тыс. леев.

Однако, главную надежду на успех аукциона Агентство возлагало на четыре новых лота в списке торгов — четыре региональных предприятия «Drumuri», которые в течение последних нескольких лет специально реформировались для передачи в частные руки. Пока ни одно из них не продано, пятница — последний день аукциона.

Но не только приватизацией жила эту неделю фондовая биржа. Во вторник была заключена очередная сделка с акциями «Moldova Agroindbank». Продался пакет, выставленный в открытых позициях ФБМ еще в начале ноября: 68 акций по 1475 леев за штуку. Прирост к последней цене (от 22 ноября) составил 172 лея, и эта сделка стала определенным сюрпризом. То есть рост цены, продемонстрированный этой осенью, ожидался, но все-таки не такими темпами. Между тем, в открытых позициях появилась очередная заявка на продажу — 65 акций уже по 1575 леев. Аппетиты продавцов растут, давление на портфельных инвесторов усиливается. 12 декабря открываются торги по акциям MAIB дополнительной эмиссии.