Валютный дождь, а мы не рады

На 10,5% увеличился объем переводов из-за рубежа в адрес проживающих в Молдове физических лиц за десять месяцев текущего года, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. А если сопоставить данные только за последние три отчетных месяца, то темп роста в годовом исчислении превышает 12,6%.

«Чистые» переводы (за вычетом перечислений средств от физических лиц из Молдовы за рубеж) к концу октября перевалили за отметку в $988 млн. Это на $94 млн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Однако в сравнении с результатом десяти месяцев 2015 года превышение вдвое скромнее – по нашим расчетам на основе данных НБМ - менее 5%.

А в сопоставлении с объемом чистых переводов за десять месяцев 2014 года - когда полученный «урожай» составил без малого $1,4 млрд - достигнутые в текущем году результаты не выглядят столь уж убедительно. Чтобы выйти на уровень трехлетней давности, объемы переводов должны вырасти ещё как минимум на 30%.

Может ли растущий поток переводов из-за рубежа в адрес физлиц быть если не единственным, то ключевым объяснением роста курса молдавского лея?

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года среднемесячный курс к доллару США в сопоставлении с соответствующим периодом прошлого года укрепился на 13%. По отношению к молдавскому лею евро подешевел более чем на 5,5%, а тесно связанный с ним румынский лей - на 8%. Украинская гривна за этот период потеряла в весе более других – минус 16,2%. А прочнее всего перед натиском молдавского лея оказался российский рубль – к лею он подешевел менее чем на 5% (но при довольно высокой волатильности в сторону понижения внутри рассматриваемого периода).

Если составить условную «корзину» из четырех наиболее популярных в Молдове иностранных валют и затем сопоставить ее «суммарный вес» в ноябре прошлого года со средневзвешенным значением за ноябрь текущего года, то выходит, что молдавский лей подорожал по отношению к основным валютам более чем на 9%.

Считается, что «критическим» для экспортеров товаров из Молдовы может стать укрепление курса к валюте торгового партнера только тогда, когда оно превысит 15%. В отношении Украины этот потолок давно пробит: поток молдавских товаров на украинский рынок и прежде неширокий, сегодня и вовсе превратился в ручеек. Зато в обратную сторону направлен едва сдерживаемый вал товаров, который не удержать даже охранительными таможенными мерами.

Наши эксперты отмечают, что наметившееся в последнее время ослабление румынского лея создает негативный фон для прежде активного роста экспорта из Молдовы в соседнюю страну, весьма привлекательным по условиям, доступности и платежеспособности рынком.

Самостоятельные колебания курса российского рубля, точно так же, как и неустойчивость межгосударственных отношений, являются тормозом для наращивания экспорта на огромный, все еще дефицитный и сравнительно менее требовательный рынок. Кроме того, на возможностях экспорта, особенно сельскохозяйственной продукции, сказываются все более ощутимые, по словам наших экспертов, проблемы с транзитным перемещением грузов в Россию через Украину.

Экспорт из Молдовы в страны, привыкшие рассчитываться за поставки в долларах США, по результатам укрепления курса лея имеет все более сомнительные перспективы. В этой же связи, принимая во внимание и меньшую текущую обесцененность евро к молдавскому лею, наибольший интерес в плане перспектив для молдавских экспортёров представляет рынок ЕС. Его укрепление по отношению к доллару США является в этом отношении дополнительным стимулом.

Давно известно, что Молдова по большей части экспортирует за евро, а импортирует за доллары. Поэтому изменение паритета двух главных мировых валют в пользу «европейца» нам выгодно. «Мы бы дорого дали, чтобы евро и дальше рос к доллару. Но дать нам нечего, поэтому будем наблюдать за их соревнованием со стороны. Но преданно болея за «соседский» клуб, в который мы к тому же стремимся попасть», - полушутя говорит опытный валютный брокер одного из крупных молдавских банков.

«Укрепление курса лея по отношению к доллару в сравнении с ноябрем прошлого года на 13% создало идеальные условия для погашения долга за потребленный природный газ, - говорит другой эксперт. – Но мы пока не видим никаких серьезных подвижек в этом отношении со стороны «Молдова-газ». Оптовик не проявляет активности на внутреннем валютном рынке даже с началом отопительного сезона. А на нем висит признанный долг перед российским «Газпромом» на сумму порядка $700 млн. Еще осенью 2014 года на высоком государственном уровне (тогда в Москву ездил Андриан Канду) долг обещали начать частями погашать. Но прошло три года, а он вырос раза в полтора. Что будет, если «Газпром», крупнейший акционер «Молдова-газ», потребует от дочерней компании рассчитаться по долгам в короткие сроки? Этот вопрос как меч висит над нашим валютным рынком. Тех долларов, которые Нацбанк скупил у нас за три года, вполне хватит для адекватных интервенций, но спрос такого размера всё равно скажется на курсе лея».

Согласно опубликованным данным НБМ, в октябре степень покрытия чистого спроса экономических агентов на иностранную валюту чистым предложением иностранной валюты от физических лиц составила 148,7%. Это даже больше, чем месяцем раньше, когда превышение предложения над спросом составляло 137,3%.

Но на что стоит обратить внимание: в октябре по отношению к предыдущему месяцу чистое предложение иностранной валюты от физических лиц снизились на существенные 17,9% (минус $34,9 млн). И это при том, как мы узнали на этой неделе из публикации Нацбанка, что перечисления в адрес физических лиц из-за рубежа в октябре выросли (см. выше). Получается, что физлица с меньшей охотой расставались с полученной валютой. Или, точнее будет сказать, с инвалютой, которую они накопили ранее.

Еще в большей мере обращает на себя внимание тот факт, что продолжает снижаться спрос на инвалюту со стороны юридических лиц. За октябрь, по данным НБМ, он сократился на 24,2% (- $80 млн). И это накануне того, как в прежние «сытые» годы коммерсанты производили запас инвалюты для оплаты закупок за рубежом. Ведь октябрь-декабрь считается наиболее «высоким сезоном» для продаж импортных товаров в рознице.

Тем не менее, после небольшого отступления, в ноябре курс лея продолжал укрепляться. И вопрос, как долго будет доминировать повышательный тренд, остается актуальным.