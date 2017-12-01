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Доходность падает, спрос растет

№ 44 (1210) 01 December 2017

Доходность по государственным ценным бумагам министерства финансов медленно, но уверенно снижается от аукциона к аукциону. На аукционе во вторник, 28 ноября, эмитент ГЦБ предложил по традиции бумаг на 170 млн леев, тогда как спрос на них со стороны банков достиг 372,68 млн леев.

 

По результатам аукциона министерство разместило ГЦБ на 208,18 млн леев с показателем средней доходности в диапазоне 5,78%-6,26%, что ниже доходности аукциона недельной давности, когда ставки варьировали в диапазоне 5,86%-6,39%.

 

Профессиональные участники рынка считают, что снижению показателя доходности ГЦБ благоприятствуют два важных фактора: ожидание замедления темпов инфляции и чрезмерная ликвидность банков, которые в буквальном смысле слова завалены ресурсами.

 

«Несмотря на существенное снижение ставок на привлечение денег у населения, банки продолжают наращивать депозитные вклады, сталкиваясь с проблемой размещения ресурсов на рынке. Ситуацией повышенного спроса на ГЦБ с выгодой для себя пользуется минфин, у которого есть возможность легко привлекать деньги на внутреннем рынке на достаточно привлекательных условиях», - сказал собеседник агентства.

 

Если судить по последнему аукциону, то эмитент ценных бумаг привлек ресурсы в среднем по ставке в 6%, тогда как показатель годовой инфляции составляет 7,9%. Получается, что министерству удалось добиться такого снижения процентных ставок по заимствованиям на внутреннем рынке, что они теперь ниже уровня индекса потребительских цен.

 

«С учетом прогнозируемого Национальным банком снижения инфляции, доходность по ГЦБ теоретически должна будет снижаться и дальше, ведь регулятор ожидает скорого возвращения показателей инфляции в преследуемый им коридор - 5% плюс-минус 1,5%», - полагают участники рынка, обращая внимание на то, что в 2015 г. доходность по бумагам государства превышала 25%.

4490 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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