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Кредитная политика подождет…

№ 44 (1210) 01 December 2017

Заседание Исполнительного комитета НБМ, посвященное денежно-кредитной политике, которое согласно графику должно было состояться в «последнюю среду месяца» - 29 ноября 2017 года, не было созвано.

 

Согласно сообщению пресс-службы НБМ, причина нетривиальная - «из-за отсутствия кворума». Сразу несколько членов Исполнительного совета не смогли участвовать в запланированном заседании «по состоянию здоровья». Заседание перенесено на более позднюю, пока неопределенную, дату.

 

На регулярных ежемесячных заседаниях по денежно-кредитной политике Исполком НБМ утверждает т.н. «базовую ставку», изменяя ее или оставляя прежней. А также утверждает нормы резервирования по привлеченным коммерческими банками ресурсам в национальной и иностранной валютах.

 

Как нам объяснили специалисты Нацбанка, «до принятия очередного решения администрируемые ставки и нормы резервирования для КБ остаются прежними, утвержденными 25 октября 2017 года».

 

К тому, каким будет в итоге решение «перенесенного» заседания со стороны банковского и не только банковского сообщества, сохраняется  повышенный интерес. Он связан с тем, что многие эксперты ожидали и ожидают понижения базовой ставки до конца текущего года. Актуальным остается также вопрос о «сужении» нормы обязательного резервирования по привлеченным средствам в национальной валюте.

4170 Автор: Александр ТАКИЙ
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