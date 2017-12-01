Кредитная политика подождет…

Заседание Исполнительного комитета НБМ, посвященное денежно-кредитной политике, которое согласно графику должно было состояться в «последнюю среду месяца» - 29 ноября 2017 года, не было созвано.

Согласно сообщению пресс-службы НБМ, причина нетривиальная - «из-за отсутствия кворума». Сразу несколько членов Исполнительного совета не смогли участвовать в запланированном заседании «по состоянию здоровья». Заседание перенесено на более позднюю, пока неопределенную, дату.

На регулярных ежемесячных заседаниях по денежно-кредитной политике Исполком НБМ утверждает т.н. «базовую ставку», изменяя ее или оставляя прежней. А также утверждает нормы резервирования по привлеченным коммерческими банками ресурсам в национальной и иностранной валютах.

Как нам объяснили специалисты Нацбанка, «до принятия очередного решения администрируемые ставки и нормы резервирования для КБ остаются прежними, утвержденными 25 октября 2017 года».

К тому, каким будет в итоге решение «перенесенного» заседания со стороны банковского и не только банковского сообщества, сохраняется повышенный интерес. Он связан с тем, что многие эксперты ожидали и ожидают понижения базовой ставки до конца текущего года. Актуальным остается также вопрос о «сужении» нормы обязательного резервирования по привлеченным средствам в национальной валюте.