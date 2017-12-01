Парламент Молдовы приступил к рассмотрению госбюджета-2018. В срочном порядке. Проект закона был передан в законодательный орган только на прошлой неделе. Естественно, у депутатов не было достаточного времени ознакомиться с документом. Но в парламенте не видят в этом проблемы.

По словам министра финансов Октавиана Армашу, проект был разработан с учетом программ и стратегий развития, а также на основании прогноза экономического роста страны в 2018-2020 гг. Он уточнил, что все оценки ведомства сдержанны и осторожны, потому итоги следующего года могут оказаться лучше, чем ожидается.

Основными задачами на 2018 г. министр назвал дальнейшее внедрение структурных реформ, консолидацию публичных финансов и обеспечение финансовой стабильности. Это позволит придерживаться сбалансированной бюджетно-налоговой политики, избежать роста дефицита бюджета, рисков, связанных с внутренними и внешними факторами, а также снизить уровень зависимости от внешней финансовой помощи.

В четверг постоянная комиссия по экономике, бюджету и финансам решила организовать публичные слушания по проекту закона о бюджете на 2018 г., который был передан правительством в парламент только на прошлой неделе.

Как сообщил на слушаниях Октавиан Армашу, макрофинансовый прогноз на 2018 г., который лег в основу разработки показателей документа, предусматривает экономический рост в 3% по отношению к текущему году. Исходя из этого, в правительстве рассчитывают, что доходы национального публичного бюджета возрастут в следующем периоде на 7,8% и составят около 57 млрд леев. Расходы запланированы на уровне 61,7 млрд леев, что выше показателей на текущий год на 8,2%.

Было уточнено, что со следующего года планируется реализовать бюджетно-налоговое правило, оговоренное Законом о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности, в соответствии с которым дефицит национального публичного бюджета, с вычетом грантов, не должен превышать 2,5% от ВВП. В то же время, в условиях существования реальных источников внешнего финансирования инвестиционных проектов, превышение лимитов допускается. Таким образом, дефицит национального публичного бюджета в 2018 г. составит более 7,54 млрд леев или 4,7%. Из которых, как ожидается, 3,54 млрд леев или 2,2% от ВВП поступит от внешних партнеров.

Росту доходов бюджета, как рассчитывают в правительстве, должны способствовать несколько факторов. Среди них улучшение финансово-экономической ситуации на мировом уровне, рост экспорта на рынки ЕС, развитие реального сектора экономики через привлечение прямых инвестиций. Также ожидается положительный эффект от внедрения реформ, которые сократят неэффективные публичные затраты. В правительстве намерены добиться и финансовой устойчивости посредством сохранения допустимого уровня инфляции и стабильности обменного курса.

В последующие три года ожидается «легкое» обесценивание национальной валюты, а в 2018 г. среднегодовой обменный курс молдавского лея к доллару США составит 17,68 леев. Средний уровень индекса потребительских цен в 2018-2020 гг. ожидается в пределах 104,3-104,9%. По оценкам экспертов, объем инвестиций в долгосрочные активы в этот период будет расти в среднем на 4,8%, экспорт - не менее чем на 6,7%, а импорт – на 6% в год.

По официальным подсчетам, росту ВВП в среднесрочном периоде будет способствовать увеличение объемов промышленного производства – на 5,3% в год, а также сельского производства – на 3,3% ежегодно (в реальных показателях). Ожидается, что на протяжении 2018-2020 гг. номинальная средняя зарплата в целом по экономике увеличится на 17,9% и достигнет 7250 леев (в 2018 – 6150 леев). При этом фонд оплаты труда подрастет примерно на 18,3% и составит в 2020 г. 50,4 млрд леев (42,6 млрд в 2018 г.) или 26,5% от объема ВВП.

По предварительным оценкам, на конец следующего года остаток госдолга не превысит 61,73 млрд леев, из которых на долю внешних обязательств придется 61,3%, внутренних - 38,7%. В целом его размер увеличится по отношению к текущему году более чем на 4,36 млрд леев и составит 38,6% к объему ВВП.

На протяжении следующего года ожидается привлечение внешних государственных займов в размере 7,7 млрд леев (эквивалент $436,3 млн). За этот же период планируется возместить внешних кредитов на 2,3 млдр леев ($130,7 млн). В 2018 г. минфин не намерен эмитировать ГКО, а вот на выкуп ранее выпущенных обязательств направит 210 млн леев.

В соответствии с предварительными оценками, по состоянию на 31 декабря 2018 г. остаток государственных гарантий не превысит 1 млрд леев и будет полностью сформирован за счет внутренних гарантий, предоставленных с целью внедрения госпрограммы Prima casă. Эмиссии внешних госгарантий в следующем году не ожидается.

В целом, обслуживание государственного долга в 2018 г. обойдется госбюджету в 1,82 млрд леев, что на 8,6% или на 170,8 млн леев меньше, чем в текущем. Кстати, на «обслуживание кражи века» будет направлено 810 млн леев (210 млн – погашение, 600 млн – процентная ставка).

Отдельно господин Армашу уточнил параметры госбюджета. Проект предусматривает доходы в размере 36,6 млрд леев, что превышают ожидания на текущий год на 8,4%, а расходы в сумме 41,3 млрд леев (+9,4% к текущему году). Соответственно, дефицит госбюджета превысит 4,7 млрд леев, большая часть которого, как ожидается, будет покрыта за счет внешних ресурсов.

Депутат Григоре Кобзак возмущен значительным

увеличением расходов на содержание госструктур

В структуре доходов госбюджета на следующий год основную часть поступлений – 87,5% или 32,1 млрд леев, - составят налоги и сборы (+4,1% к текущему году). Их доля в ВВП достигнет 20%, что на 0,7 п.п. меньше, чем в нынешнем периоде. Поступление грантов на поддержку бюджета и реализацию инвестиционных проектов, в соответствии с подписанными с внешними партнерами соглашениями, ожидаются в объеме 2,83 млрд леев, что на 1,66 млрд или в 2,4 раза больше, чем 2017. Из общей суммы грантов на поддержку бюджета будет направлено 2,19 млрд леев или 77,4%, а вот на внедрение различных проектов – 640,8 млн. Доля грантов в доходной части госбюджета составит 7,7%.

По словам министра, в следующем году отчисления из госбюджета в Дорожный фонд составят 972,4 млн леев, фонды энергоэффективности – 50 млн леев, регионального развития – 200 млн леев, развития сельского хозяйства и сельской местности – 900 млн леев, поддержки населения – 91,9 млн леев, экологический фонд – 269,3 млн леев. А вот на финансирование политических партий в бюджете зарезервировано 40 млн леев. Значительные ассигнования из госбюджета будут осуществлены для финансирования капитальных инвестиций по центральным органам публичной власти – почти 3,4 млрд леев.

В соответствии с проектом, в 2018 г. трансферты из госказны в бюджет государственного соцстрахования составят 6,76 млрд (+735 млн по отношению к 2017 г.), в фонд обязательного медстрахования – 2,73 млрд леев (+135 млн). Трансферты в адрес местных бюджетов увеличатся на 569 млн леев и достигнут 9,79 млрд леев. В этой связи министр добавил, что в ближайшее время министерство выдвинет пакет поправок к Закону о публичных финансах, в соответствии с которыми в бюджетах муниципиев будет оставаться 35% собранных налогов (в настоящее время – 20%), что существенно повысит финансовые возможности местных властей.

В ходе обсуждения проекта министр объяснил, почему правительство опоздало с передачей проекта в законодательный орган. Дело в том, что его нужно было согласовать с МВФ, миссия которого была в Кишиневе в конце октября – начале ноября. После этого авторы доработали документ с учетом замечаний экспертов фонда и сразу же приняли на уровне кабинета министров.

Социалист Олег Липский поинтересовался, сколько всего средств в следующем году планируется направить на реабилитацию дорог. Министр ответил, что речь идет об очень солидных вложениях. С учетом кредитов, которые предстоит привлечь на эти цели от ЕБРР и ЕИБ, сумма достигнет 2,3 млрд леев. «И как вы планируете их освоить?», - поинтересовался депутат.

«С учетом того, что в текущем году удалось освоить меньше половины средств, выделенных на эти цели, понимаю ваш скептицизм. Но в результате переговоров с партнерами по развитию, подрядчиками работ есть все основания полагать, что ситуация изменится к лучшему», - ответил господин Армашу.

Либерал-демократ Григоре Кобзак поинтересовался, в связи с чем увеличиваются расходы на содержание ряда госструктур, ведь обещалось, что проводимая реформа центральных органов власти приведет к сокращению ассигнований на содержание госаппарата. В частности, ему не совсем понятно, почему трансферты в адрес секретариата парламента увеличиваются на 17 млн леев, Госканцелярии – на 61 млн леев, минфина – на 200 млн, минюста – на 61 млн, МВД – 54 млн леев. На это министр ответил, что все это связано с реализацией ряда программ и проектов. Но более детальную информацию обещал представить позже. Депутат настоял, чтобы минфин подготовил и данные о том, во сколько вообще обходится реформа госаппарата, и на самом ли деле она позволит в будущем сэкономить бюджетные средства.

В конце дискуссии, которая продлилась около трех часов, председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефан Крянгэ сообщил, что уже в пятницу, 1 декабря, проект закона о госбюджете на 2018 г. будет рассмотрен пленумом в первом чтении. И пообещал, что профильная комиссия сделает все возможное, чтобы в окончательном чтении этот важный документ был принят до конца года.