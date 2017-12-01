Внутренний аудит в проекте TWINNING

Министерство финансов продолжит реформу менеджмента публичных финансов в рамках нового проекта TWINNING «Помощь развитию эффективной системы внутреннего контроля и аудита в государственном секторе Республики Молдова». Его запуск состоялся 28 ноября т.г. Проект рассчитан на два года. Партнерами Молдовы в нем будут финансовые ведомства Германии и Румынии.

На церемонии открытия министр финансов Октавиан Армашу отметил важность проекта не только для финансового ведомства, но всего аппарата центрального управления. «Мы хотим целевого использования публичных средств, роста профессионализма госслужащих, эффективного использования кадров и активной мобилизации руководства госучреждений. Надеемся, что этот проект поможет достичь намеченных целей. Систему внутреннего аудита нужно рассматривать как инструмент в контексте реформы всей системы менеджмента публичных финансов», - отметил министр.

Первый проект TWINNING в сфере внутреннего аудита минфин реализовал в 2010 -2013гг. «Тогда мы разработали базу для укрепления системы внутреннего аудита и контроля в РМ. Начали с правовой и нормативной базы, методологии и структуры. Была создана первая платформа для аудиторов, разработаны гиды и организовано профессиональное обучение, - говорит Ион Сырбу, начальник управления по гармонизации внутреннего контроля минфина. - Система внутреннего контроля и аудита создана практически во всех центральных публичных учреждениях. Так как они сейчас в процессе реорганизации, нам предстоит решить, сколько аудиторов в них останется».

К процессу внедрения проекта будет привлечена профессиональная ассоциация внутренних аудиторов. Ее председатель Кристина Копэчану отметила для «ЛП», что основной проблемой внутренних аудиторов является недостаток информации и слабая медиатизация о том, какова роль и компетенции внутренних аудиторов и до каких пределов простираются их полномочия. «Наша ассоциация видит своей целью развивать и пропагандировать внутренний аудит. В развитых странах система внутреннего аудита и финансового контроля развита давно, поэтому и деятельность аудитора в учреждении воспринимается иначе, к его рекомендациям прислушиваются. Со временем и у нас отношение к мнению внутреннего аудитора, я уверена, изменится. Несколько лет назад внутренний аудит начали преподавать в Экономической академии. Анализируя результаты внедрения Стратегии развития внутреннего аудита (2014-2017 гг.), мы увидели проблему в восприятии этой системы в целом. Реформа в ней воспринимается как техническая часть реформы минфина, а не всей системы центрального управления. Разрабатывая новую стратегию, мы ставим целью изменить это восприятие. Отношение к внутреннему аудитору зависит и от его профессионализма. Компетенции его простираются не только на сферу расходования средств, но и общие процессы, происходящие в учреждении. Посредством этого проекта мы ставим целью усилить позиции внутренних аудиторов, так как сегодня они слабые и уязвимые, определить пределы их функций».

Согласно закону, в местных публичных администрациях второго уровня также должны работать внутренние аудиторы. «Мы считаем, что можно использовать, например, аутсорсинг для этих целей. У нас для этого недостаточно кадров, им не очень доверяют, плюс низкие зарплаты», - констатирует Ион Сырбу.

В рамках проекта TWINNING также будет реорганизована финансовая инспекция.