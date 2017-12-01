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Местный сбор для астрологов и носильщиков

№ 44 (1210) 01 December 2017

Для некоторых видов предпринимательства, включенных в Закон о внутренней торговле и Классификатор экономической деятельности в Молдове, в столице предлагается ввести новые местные сборы. Соответствующие ставки прописаны в проекте об утверждении местных сборов в муниципии Кишинев на 2018 год.

 

В четверг, 23 ноября т.г., столичный совет должен был рассмотреть проект в рамках обсуждения бюджета муниципия на следующий год, но из-за отсутствия кворума заседание было отменено. Рассмотрение вопроса перенесено на 1 декабря т.г. В примэрии предполагают, что, учитывая сложную экономическую ситуацию и то, что в целом план по поступлениям от местных сборов в этом году выполняется, советники сохранят без изменений действующие ставки. За исключением запланированных новых субъектов по оказанию персональных услуг, для которых ставки местных сборов в целом могут варьироваться от 1,5 тыс. леев до 5 тыс. леев в год.

 

Так, предлагается ввести местный сбор за деятельность астрологов и спиритов, а также за предоставление услуг по исследованию генеалогии. Он может составить 2 тыс. леев.

 

Новый сбор предусмотрен и для субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих услуги татуажа и пирсинга. Его размер будет на порядок выше - 5 тыс. леев. Деятельность по уходу за домашними животными также предлагается обложить сбором - в 2 тыс. леев.

 

Если муниципальные советники утвердят проект, субъектами местных сборов станут также чистильщики обуви, носильщики, персонал, обслуживающий автомобильные стоянки. Предполагается, что они будут платить в столичную казну сбор в размере 1,5 тыс. леев в год. Ставка сбора за социальные услуги, такие как сопровождение, услуги служб знакомств и брачных бюро, сохранится на уровне 3 тыс. леев.

 

Кроме того, в следующем году, наряду с собственниками косметических и массажных кабинетов, соляриев, кабинетов по макияжу, местный сбор в размере 1,5 тыс. леев могут начать платить и держатели т.н. «салонов для похудения». Для центров физической культуры, которые включены в категорию «Спортклубы», местный сбор сохранится на прежнем уровне -3 тыс. леев.

 

Советникам предложено проголосовать и за внесение уточнений по сбору с торговых единиц, которые обслуживают население на общественных мероприятиях продолжительностью более трех дней. В частности, для объектов площадью 6 кв. м разовый сбор установлен на уровне 700 леев, а для объектов большей площади – 1,4 тыс. леев.

 

Местный сбор для субъектов, оказывающих услуги пассажирских перевозок на территории столичного муниципия в режиме такси, предлагается сохранить в размере 300 леев в месяц за каждую транспортную единицу. Как и сбор для субъектов, оказывающих услуги по перевозке пассажиров на регулярных маршрутах (микроавтобусы и автобусы в черте муниципия), которые продолжат платить дифференцированные ставки (от 325 до 850 леев в месяц). Размер сбора для них определяется в зависимости от маршрута, его протяженности, пассажиропотока и количества транспортных средств, работающих на линии.

 

Как и раньше, операторы новых маршрутов будут платить минимальный ежемесячный сбор в сумме 325 леев - до момента его окончательного утверждения муниципальным советом. Городской автобусный парк освобожден от уплаты соответствующего местного сбора.

4960 Автор: Соб. инф.
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