Спрос на Интернет растет

В период с января по сентябрь 2017 г. основные показатели рынка услуг фиксированного широкополосного Интернет доступа продолжили свою траекторию роста, наблюдаемую в последние годы.

За девять месяцев количество абонентов услуг фиксированного Интернет доступа увеличилось более чем на 16,7 тыс. (+2,9%) и составило свыше 574,1 тыс., а доходы от продажи соответствующих услуг увеличились по сравнению с тем же периодом 2016 г. на 99,3 млн леев (+12,1%) и превысили 923 млн леев.

Согласно статистическим данным, обработанным Национальным агентством по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), в результате увеличения доходов от продажи услуг фиксированного Интернет доступа за девять месяцев 2017 года среднемесячный доход на одного абонента (ARPU) соответствующих услуг увеличился на 7% и составил 181,1 лея.

Данные НАРЭКИТ указывают на то, что в инфраструктуре фиксированного широкополосного Интернет доступа, обеспечивающей доступ к глобальной сети с высокими скоростями передачи данных, преобладают оптоволоконные технологии (FTTx). Количество абонентов, подключенных к сети на основе FTTx, увеличилось более чем на 20,6 тыс. (+6,1%) и превысило 335,7 тыс., что составляет 58,5 % от общего числа абонентов.

В то же время, количество абонентов, подключенных к сети через коаксиальный кабель (технология DOCSIS), увеличилось на 1,7 тыс. (+4,4%) и составило 40,3 тыс. (7% от общего числа абонентов). А количество абонентов, подключенных на основе технологий xDSL, сократилось на 5,6 тыс. (-2,9%) и составило 195,8 тыс., что составляет 34,1% от общего числа абонентов. За девять месяцев уровень проникновения услуг фиксированного Интернет доступа на 100 жителей увеличился на 0,5 процентных пункта и составил16,2%.

По состоянию на 30 сентября 2017 г. больше всего абонентов услуг фиксированного Интернет доступа – 51,2% от их общего количества – располагают скоростями передачи данных от 30 до 100 Мб/с, а 6,9% - скоростью выше 100 Мб/с. Скоростями передачи данных от 10 до 30 Мб/с располагают 33,2% абонентов, 4,7% - скоростями от 2 до 10 Мб/с и 3,9% - скоростью до 2 Мб/с. Скорости от 30 до 100 Мб/с считаются высокими скоростями передачи данных, а скорость свыше 100 Мб/с – сверхвысокой скоростью.

В конце отчетного периода на рынке услуг фиксированного Интернет доступа осуществляли деятельность 79 поставщиков. Самыми крупными рыночными долями по доходам обладали компании Moldtelecom - 63,2%, Starnet Soluții – 23,4% и Sun Communications – 5,1%. Совокупная рыночная доля остальных поставщиков составила 9,3%.