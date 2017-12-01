«Black Friday» разгрузил ритейл

Скучный кишиневский ритейл неожиданно встряхнула акция, которая никак у нас не приживалась - «Black Friday», растянувшаяся на три дня.

В аттракционе невиданной щедрости приняли участие даже те, кто к рознице имеет косвенное отношение - строительная компания «Kirsan», авиаперевозчик «Air Moldova», туроператор «Voiaj International» и др. Общий ажиотаж обеспечил всплеск продаж минимум на 30%, что еще раз доказало золотое правило маркетинга: «Рекламируйся в сезон!».

В Молдове слабая культура распродаж. Большинство из них привязаны к праздникам — Новый год, День св. Валентина, 8 марта, Пасха, День города. Среди коммерсантов бытует мнение, что праздник — это эмоции, поэтому они служат хорошим поводом для стимулирования продаж. «Black Friday» в эту концепцию не вписывалась: акция приходится на четвертую неделю ноября, т. е. накладывалась на пик сезона самых высоких цен. Во-вторых, «Black Friday» официально открывает период рождественских распродаж, которые во всем мире завершаются в середине января. У нас этот сезон стартует только через две-три недели.

«Черную пятницу» принято связывать с праздничными распродажами в США, которые традиционно начинаются после Дня благодарения. На самом деле «Black Friday» был придуман Национальной ассоциацией розничных торговцев США. Ее идея была вовсе не в продвижении магазинов во время сезонного спада продаж. Цель заключалась в создании новой культурной нормы американцев – ажиотажной истерии шопинга. Метод был прост: сбыть по себестоимости залежалый товар, разгрузить склады, высвободить финансы, замороженные в товаре, и привлечь больше покупателей, привязав их к месту продаж. Сегодня «Black Friday» считается одним из основных маркетинговых инструментов американских интернет-магазинов. Так, по данным «Adobe Analytics», только 24 ноября с. г. объем интернет-продаж в США составил $1,5 млрд, что на 16,8% больше, чем во время аналогичной акции прошлого года.

Американский маркетинговый прием еще в прошлом веке распространился по всему миру. С 2012 года эта практика применяется в странах СНГ, в т. ч. и в Молдове. Но вплоть до прошлого года идея носила искаженный характер: кишиневские коммерсанты пытались откровенно «слить стоки», нагоняли «дутый» трафик, который не конвертировался в продажи.

Стало очевидным, что к «Черной пятнице» нужно готовиться, образовывать не столько случайных покупателей, сколько своих торговцев. Коммерсант должен вложиться в это событие (снизить цену минимум на 30-40%, причем на все и сразу), чтобы не просто монетизировать трафик, а сделать его лояльным. Потому как реальная выгода ритейла наступает после «праздника скидок», когда резко снижаются издержки на привлечение покупателей, хранение и продажу товарной массы.

В нынешнем году очень активно к «Black Friday» готовились в Европе (в частности, в соседней Румынии), что сказалось на активности кишиневских коммерсантов. К пятничной акции присоединились большинство монобрендовых торговых точек на франшизе и фирменных магазинов. Торговые центры сами по себе остались безучастны (исключением был разве что «MallDova»).

Так, скидки до 50% установили во всех магазинах «Din inima» - в ТЦ «Unic», «Zorile», «Moda». В магазине датской сети «JYSK» в ТЦ «Bonus» оферта была на уровне 70%. Магазин одежды «Passer» предлагал «минус 20%». В «EHO» и «Ponti» скидки на распродаже достигали 60%, в «Sandalini» и «Vistline» - 50%, в «Intimo» - 20-50%, в сети «Belsug» и магазине «Swarovski» - 40%, в «Azur Art» и «La Mamico» - 35%, в «Bobbin» - 50%, в книжном «Bestseller» - 70%. В магазинах «Adidas», «Nike», «Columbia» скидки в 30%-50% действовали на весь товар.

Тотальную распродажу устроили сети электроники и бытовой техники - «Bomba» и «Maximum». «Bomba» установила самые низкие цены в году на все популярные модели телевизоров, холодильников, стиральных машин и аксессуаров. «Maximum» также объявил скидки на весь ассортимент, включая смартфоны и ноутбуки, на которые цены снизились до 40%.

По словам операторов, в прошлые выходные спрос был ажиотажным, продажи, в худшем случае, выросли на треть. В течение трех акционных дней характер трафика менялся: в пятницу в торговле доминировала кишиневская молодежь, в субботу за покупками ходили, в основном, семейные горожане, в воскресенье — преимущественно гости столицы. Коммерсантам удалось подогреть интерес публики, которая раньше декабря не планировала шоппинг.

Тем самым, впервые кишиневский ритейл войдет в период рождественских распродаж вместе с остальным торговым миром.