Рыбные «косяки»

В ноябре под прицелом контролирующих органов оказалась рыба. По заявке Кишиневского инспектората полиции сектора Центр, сотрудники ANSA провели лабораторные исследования 180 кг свежей рыбы, реализуемой без сертификатов соответствия. Все образцы оказались непригодными к употреблению. Случай нередкий, но он подвиг нас на более детальное изучение рыбных «косяков» в молдавской торговле.

По данным Национального бюро статистики, на каждого жителя республики приходится 16,4 кг рыбных продуктов (включая рыбу) в год. Объем потребления исключительно рыбы (свежей, замороженной, охлажденной) составляет порядка 11 кг в год на душу населения. Это около 38 тыс. тонн рыбной продукции. Согласно данным Таможенной службы, в 2016 году в Молдову было импортировано чуть более 20 тыс. тонн морской и океанической рыбы. На долю молдавских рыбхозов приходится 12 тыс. тонн свежей рыбы. Остальное занимает теневой рынок (преимущественно контрабанда с Украины и неучтенные поставки местных рыболовов).

В ритейле ассортимент рыбопродуктов варьирует в пределах 200 наименований, ежегодно увеличиваясь за счет линейки пресервов. Спрос остается консервативным: в обороте лидируют пелагические породы рыб — мойва, сельдь, путассу, скумбрия, минтай, то есть «народная рыба» эконом-класса, которая всегда продавалась на территории постсоветского пространства.

Основные поставки замороженной рыбы в Молдову осуществляются из Канады, Испании, Великобритании, Прибалтики, Швеции, Норвегии, Дании. Согласно статистике, объем импорта последние два года оставался в пределах $30 млн (продукция категории «рыба, ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные»). В этом году он будет чуть выше из-за повышения таможенных платежей.

По словам импортеров, новый улов у рыболовецких компаний дорожает каждый сезон, что связано с падежом рыбы, сокращением квот на вылов, изменением спроса и т. д. Так, в начале 2017 года массовые сорта рыбы подорожали на 7-12%. Та же сельдь, которая еще несколько лет назад оценивалась в $450-$500 за тонну, закупалась уже по $1,1 тыс. за тонну. Семга на вылове стоила $3,5 тыс. за тонну, а последние два года она держится на уровне $9 тыс. На красные сорта рыбы скачок закупочных цен доходил до 40%. Летом с. г. рыбодобытчикам промысловых пород повысили квоты, и к осени закупочные цены стали снижаться. Но на конечной стоимости рыбы в Молдове это не отразилось — сказалось неожиданное повышение индикативных цен на таможне от 5% до 20%.

Для повышения безопасности импортируемой рыбы руководство ANSA издало ряд приказов о контроле над рыбной продукцией. Так, если до сих пор практиковались выборочные проверки (одна из трёх партий), то с этого года контролю подвергаются все рыбные поставки из-за рубежа.

По словам замдиректора ANSA Иона Тома, ввозимая в Молдову рыба может быть заражена личинками паразитов семейства Anisakidae. Ничего необычного в этом нет, т. к. ни одна из зон рыболовства, за исключением рыбоводческих предприятий, не может считаться свободной от подобных заболеваний. При этом наиболее часто поражаются такие виды как скумбрия, сельдь, хек и мерланг. Но для молдавских потребителей риск заражения ниже, поскольку рыба поступает в страну, в основном, в замороженном состоянии, а её хранение при температуре минус 20 градусов полностью прекращает активность личинок паразитов.

Другая ситуация с рыбой местного производства. В республике действуют около 800 рыбхозов, активно занимающихся разведением товарной рыбы. Всего же водоемов по Молдове — порядка 4 тыс. Из них только 395 контролируются ANSA. Т. е. лишь у лишь у 10% озёр, в которых так или иначе разводят рыбу, есть соответствующее санитарно-ветеринарное разрешение. Поскольку наибольший риск для потребителя представляет сырая рыба, специалисты рекомендуют тщательно очищать ее от чешуи, удалить жабры, кишечник и голову. Во многих случаях личинки встречаются именно в этих частях, но после их удаления продукт не представляет опасности.

Известный ученый-ихтиолог, директор Центра по исследованию водных генетических ресурсов Галина Куркубет отметила, что главным показателем качества местной рыбы является ветеринарный сертификат. Его наличия требует закон о рыбном фонде, рыболовстве и рыбоводстве.

«Молдавские ученые курируют практически все легально действующие рыбхозы: дают рекомендации по выращиванию товарной рыбы, регулярно проводят анализ гидрохимического состава воды. Профилактика заболеваний также осуществляется, но мы крайне редко добавляем лекарства в водоемы, т. к. наши породы устойчивы к заболеваниям. В Молдове, в основном, выращивается карп, а также белый и пестрый толстолобик. Доля карпа в производственном обороте занимает более 95%. Отмечу, что наши ученые создали четыре породы карпов (работа велась 25 лет!). Это теленештский чешуйчатый, теленештский рамчатый, куболтский чешуйчатый и мындыканский разбросанный карпы. Породы - с повышенной устойчивостью к инфекционным заболеваниям, высокой зимостойкостью, хорошей выживаемостью и темпами роста, превышающими нормативные показатели. В 80% случаев наша рыба реже заболевает, поэтому большинство рыбхозов закупают личинку и малька карпов именно молдавских пород».

Г-жа Куркубет уточнила, что в республике речной вылов несущественный и составляет всего 35 тонн в год. Если потребление озерной рыбы доходит до 3,15 кг на душу населения, то потребление речной не превышает 0,3-0,5 кг в год.

Василий Доманчук, завлабораторией селекции и воспроизводства рыб Центра по исследованию водных генетических ресурсов уверен, что за качество живой рыбы, выращенной в Молдове, потребителю не стоит волноваться. Другое дело — рыба украинская, которая зачастую поставляется к нам по «серым» каналам и бросовым ценам.

«В восточных регионах Украины рынок сильно сократился и часть продукции (карась и карп) попадает к нам, - говорит Доманчук. - В большинстве случаев это рыба снулая, которая может лежать без движения 2-3 суток. Снулая рыба допускается к реализации, но относится к продукту «второй свежести». Имеет следующие признаки: не плавает, движение жаберных крышек (если таковое еще есть) спонтанное, в предсмертных судорогах бьет хвостовым плавником, поверхность покрыта слизью, пачкающей руки. Тот же украинский карась отличить очень просто. Во-первых, он почти никогда не продается живым. Во-вторых, выделяется красным оттенком, сбитой чешуей. И, наконец, размерами — он от 2 кг и выше. Молдавская товарная рыба всегда меньше — максимум 1,5 кг (толстолобик — до 2 кг). Рыбхозы поначалу установили двухлетний оборот выращивания, когда вес рыбы не превышает 600-700 гр. Но рыночная конъюнктура заставила их на год увеличить этот срок, поэтому молдавский товар может достигать в весе до 2 кг, не более. Ведь чем старше рыба, тем больше она аккумулирует вредных веществ».

Согласно ст. 29 закона «О рыбном фонде, рыболовстве и рыбоводстве», торговля живой рыбой и ее перевозка разрешаются только при наличии ветеринарного сертификата. Санитарно-ветеринарная экспертиза живой рыбы и выдача ветеринарного сертификата осуществляются в отношении всей партии рыбы, выращенной в одной и той же среде (озеро или пруд). Данная экспертиза осуществляется в начале периода торговли соответствующей партией рыбы с осуществлением повторной экспертизы один раз в 90 дней. Во избежание гибели рыбы не допускается задержка уполномоченными лицами транспортных средств, осуществляющих перевозку живой рыбы, более чем на 15 минут, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.