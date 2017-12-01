«Рыба моей мечты!»

Молдавские специалисты дали несколько советов о том, как отличить свежую рыбу от лежалой.

Первый тест — на запах. У свежей рыбы он едва уловим, тогда как у испорченный он гнилостный и отдает илом. Хорошая рыба покрыта прозрачной слизью, у нее не должно быть раздуто брюшко. Если на него надавить, углубление должно вернутся к первоначальной форме. Чешуя — гладкая, блестящая, плотно прилегает к туловищу, не осыпаясь. Глаза у свежей рыбы выпуклые, влажные, светлые, а у несвежей западают и имеют сероватый оттенок. У хорошей рыбы мясо с трудом отделяется от скелета, тушка без пятен и кровоподтеков. Жабры имеют светло- или темно-красный цвет. Если рыба залежалась или замораживалась, то жабры серые. Хвост свежей рыбы всегда лежит прямо. Случаи, когда он загнут вверх или подсох, говорят о том, что товар некондиционный.

Есть еще один метод тестирования. Если рыба свежая, неиспорченная, то при опускании в емкость с водой, она опустится на дно. Плохая рыба непременно всплывает.

Качество мороженной рыбы определить сложнее, чем свежей. Дело в том, что у крупных рыб до замораживания часто удаляют голову, плавники, внутренности и чешую — главные показатели качества. Если рыба была заморожена способом глазирования, то глазурь (ледяная корка) должна быть тонкой (не более 2 мм), покрывать тушку равномерно, не отставать после постукивания по ней. Толстый комковатый слой наледи говорит о нарушении условий хранения: такая рыба подвергалась разморозке и повторной заморозке. Если использовалась шоковая заморозка, то рыба должна быть прямой, без впадин и повреждений. Кожный покров — блестящий, равномерно покрыт инеем. Деформированная тушка — это признак многократной заморозки. Главный дефект мороженой рыбы (особенно лососевых пород) – пожелтение поверхности и брюшной полости из-за окисления жиров. Такую рыбу покупать опасно.

Срок хранения охлаждённой рыбы - до 12 дней с момента её вылова. В магазинах срок ее реализации не должен превышать 2 суток. Мороженая рыба хранится максимум два года и при температуре минус 18 градусов. Живая рыба в торговле должна быть реализована в течение 24 часов.