«Gedeon Richter»: 20 лет спустя...

В нынешнем году официальному Представительству «Gedeon Richter» в Молдове исполняется 20 лет. Оно было открыто в 1997 году и стало первым официальным представительством зарубежных фармпредприятий в республике.

История компании началась в 1901 году, когда молодой венгерский фармацевт Гедеон Рихтер открыл в Будапеште аптеку «Шаш». Она была производственной: там г-н Рихтер изготавливал собственные медикаменты, в т. ч. и из желез внутренней секреции животного происхождения.

Сегодня «Gedeon Richter» является одним из самых крупных производителей лекарств в Центральной и Восточной Европе с годовым оборотом свыше 1,1 млрд евро. Компания присутствует в более чем 45 странах, объединяя 6 заводов, 29 представительств, 37 коммерческих подразделений и СП. Во всем мире количество ее сотрудников превышает 11 тыс. человек. В портфеле «Gedeon Richter» - порядка 200 высококачественных препаратов, применяемых в различных областях медицины. В Молдове компания занимает первое место на молдавском фармацевтическом рынке (с долей 6,17%) и лидирует среди 823 иностранных и местных производителей, присутствующих здесь.

За последние годы венгерский производитель инвестировал в молдавскую экономику более 10 млн евро. Столько потребовалось для строительства двух складов европейского стандарта (в Кишиневе и Бэлць) и запуска розничной сети из 40 социально ориентированных аптек. Наличие собственного представительства и мощного оптового подразделения — молдавско-венгерского СП «RihPanGalPharma», - позволило «Gedeon Richter» внедрить вертикальную модель движения медикаментов, единственную в республике.

Сегодня на местном фармацевтическом рынке нет других компаний, располагающих собственным дистрибьютором, осуществляющим прямые закупки лекарств с завода, официальным представительством и фирменной аптечной сетью. Эта система исключает появление дополнительных издержек в поставках лекарств и повышения их цен в аптечной рознице.

Так исторически сложилось, что в Молдове продукция «Gedeon Richter» известна более 60 лет. Тот факт, что венгерские лекарства остаются одними из наиболее востребованных, прежде всего, говорит об их качестве, высокой эффективности и безопасности.

Первым директором представительства «Gedeon Richter» в Молдове была известный в Молдове фармацевт Ася Одобеску. А первый его офис располагался в единственной в то время фирменной аптеке «Gedeon Richter» на ул. Каля Ешилор, 1а. На тот момент в представительстве работали всего три сотрудника. Сегодня его штат насчитывает 33 специалиста.

На фото (слева направо): Александр Дербенцев, директор представительства «Gedeon Richter» в РМ; Виталий Приску, маркетинг менеджер представительства «Gedeon Richter» в РМ, Тибор Хорват, коммерческий директор завода «Gedeon Richter», Венгрия, Будапешт; Дьюла Галло, директор сети представительств «Gedeon Richter» в странах СНГ, Венгрия, Будапешт

В предверии юбилейной даты г-жа Одобеску, возглавляющая молдавско-венгерское СП «RihPanGalPharma», отметила, что представительство — это связующее звено между венгерским производителем и медицинским сообществом Молдовы. «Благодаря профессионализму команды «Gedeon Richter», молдавские врачи получают возможность своевременно и в полном объеме узнавать о последних инновационных разработках европейской фармацевтической промышленности. Такое сотрудничество очень плодотворно, поскольку направлено на эффективную защиту здоровья людей. Я искренне желаю, чтобы тот фундамент, который был заложен 20 лет назад, только укреплялся и служил крепкой основой для лекарственного обеспечения республики».

Как сообщил директор представительства «Gedeon Richter» в Молдове Александр Дербенцев, компания ежегодно увеличивает портфель своих лекарственных брендов. Это обусловлено тем, что не менее 10% от объема продаж направляются на научные разработки новых лекарственных препаратов. Во-вторых, на венгерском предприятии производство тщательно планируется, потребность рынков в тех или иных лекарств изучается постоянно.

«В нынешнем году мы впервые представляем новый оригинальный препарат для лечения шизофрении и биполярного расстройства у взрослых пациентов. Полтора года назад он начал поставляться на рынок США, где зарекомендовал себя как наиболее эффективный антипсихотик. В мае с. г. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило регистрацию данного лекарства во всех странах Европейского союза. В Молдове оно появится примерно через год и значительно улучшит качество жизни пациентов, страдающих психическими расстройствами».

Венгерский производитель занимает ключевые позиции в области защиты здоровья женщин. Недавно он представил на нашем рынке инновационный препарат для лечения миомы матки терапевтическим путем. Ведущие врачи-гинекологи страны отметили, что его появление - серьезный шаг в лечении женской репродуктивной системы. До этого лекарство было доступно только в странах Евросоюза, где в течение двух лет подтвердило свои высокоэффективные свойства.

Еще одна новинка, которая представлена компанией — оригинальный спрей с содержанием эстрадиола, предназначенный для лечения симптомов менопаузы. Данное лекарство существенно улучшает качество жизни в период гормонального дисбаланса при наступлении менопаузы у женщин. В Молдове оно появилось всего несколько месяцев назад.

Среди безрецептурных препаратов компании представлен новый противовоспалительный крем «Aertal», который помимо высокой эффективности, является и безопасным препаратом, имеющим минимальное количество побочных эффектов, характерных для этого класса лекарств. Кроме этого, впервые на рынок стал поставляться и высококачественный «Fasconal Pro». Данный анальгетик является эффективным болеутоляющим и жаропонижающим средством и рассчитан для более широкого применения. Говоря о новинках, нельзя обойти и новую разработку, являющейся улучшенной формой классического препарата Панангин - «Panangin Forte». Он обладает усиленным воздействием активных компонентов и предназначен, прежде всего, для пациентов с аритмией и клиническими патологиями сердца.

Помимо основной деятельности, в Молдове «Gedeon Richter» реализует ряд социальных проектов, связанных с лекарственным обеспечением. Только за последние годы завод поставил в Молдову гуманитарной лекарственной помощи на 15 млн леев. К примеру, в 2010 году лечебным учреждениям была бесплатно предоставлена партия антигипертензивного препарата «Normodipine» на сумму свыше 1 млн леев для 25 тыс. пациентов. Также производитель выделил порядка 200 тыс. леев на открытие Банка крови в НИИ Онкологии. Летом 2013-го была осуществлена поставка кардиопрепарата из группы бета блокаторов «Bidop» на сумму более 1,7 млн леев. В 2016 году был реализован еще один крупный социальный проект — поставка 14 тыс. упаковок препарата «Normodipine» и 33 тыс. упаковок препарата «Decaris» общей стоимостью в 1,6 млн леев. Сегодня без спонсорства этой компании не обходится ни один научный форум, конференция или семинар, проводимые в Молдове.

Компания также организует множество собственных научных мероприятий – симпозиумов, конференций, мастер-классов, где выступают лучшие молдавские и зарубежные специалисты. Только в ноябре с. г. «Gedeon Richter» провел ряд конференций в Кишиневе и Бэлць, на которые были приглашены московский профессор Е. Е. Аверин и профессор из Минска И. А. Карпов. Всего на этих конференциях присутствовало более 700 врачей разных специальностей. Вряд ли кто из фармацевтических компаний, кроме «Gedeon Richter», организовывал в Молдове подобные масштабные мероприятия. К этому обязывает статус лидера, которому доверяют как профессиональные медики, так и пациенты.

В честь 20-летнего юбилея компании в Кишиневе прошел концерт симфонического оркестра Национальной филармонии под управлением главного дирижера, мастера искусств Михаила Агафицы. На нем присутствовали более 450 молдавских врачей, специалистов в области здравоохранения, профессоров и фармацевтов. В мероприятии участвовали коммерческий директор завода «Gedeon Richter» Тибор Хорват и директор сети представительств «Gedeon Richter» в странах СНГ Дюла Галло. Почетным гостем стал посол Венгрии в Молдове Шандор Сабо.