«Елисейский» дворец в Сынджере

В пригородной Сынджере реализуется один из самых капиталоемких проектов ресторанного бизнеса — банкетное заведение «Grand Elysee», позиционирующееся в формате свадебного дворца. Его строительство ведется третий год, а запуск запланирован на апрель 2018 года.

Проект многомиллионный и осуществляется на кредитные средства. Основной инвестор и совладелец нового объекта - Серджиу Постика, экономист по профессии, который порядка 10 лет развивал собственный строительный бизнес. «Grand Elysee» - это его ресторанный дебют и единственное дело, на котором сейчас сконцентрирован предприниматель и его семья.

Участок в 1,5 га под новое сооружение был приобретен на «первой линии» трассы Кишинев-Новые-Анены. Сам объект занимает 2,5 тыс. кв. м, остальное отводится летнему саду и ландшафтным зонам, декорированным фонтанами, мраморными колоннами, коваными изделиями. Архитектором проекта выступила Елена Агафонова (кишиневская дизайн-мастерская «A Studiya»). По замыслу инвесторов, архитектор создала максимально приближенную копию Малого Елисейского дворца (Petit Palais d`Elysee) в Париже, в котором сегодня расположен Музей изобразительных искусств. Очень смелая идея, учитывая дислокацию отечественного «Grand Elysee»!

Чтобы соответствовать французскому прототипу, концепция нового объекта основана на классическом стиле. Никаких купидонов, излишней позолоты и переизбытка хрусталя в интерьере. В декоре доминирует мрамор, в т. ч. и 3-метровые мраморные скульптуры, лепка, зеркала, изящная подсветка. Теплые полы — с имитацией паркетной доски. Все окна — панорамные. Также в интерьере будет камин и использованы цветочные композиции.

Комплекс располагает двумя основными залами высотой в шесть метров. Вместительность первого — 250 посадочный мест, второй может принять до 150 гостей. Главный зал оборудован подиумом и специальной техникой для проведения деловых конференций. В целом, в «Grand Elysee» будут организовывать банкеты (свадебные, юбилейные, семейные и проч.), презентации, показы мод, а также приемы высокого уровня.

По словам Людмилы Постика, учитывая жесткую конкуренцию, риски в таком бизнесе очень высокие, поэтому ставка будет сделана на отличия.

«В молдавском банкетном бизнесе наше заведение выделяется масштабами, размахом предложения: мы действительно построили загородный дворец. С вертолетной посадочной площадкой, парковой зоной в стиле французского сада-jardine, с садовой мебелью, фонтанными композициями, газонами. Соответственно, будет отличаться и кухня. Мы уже заключили контракт с французским шеф-поваром, обладателем двух звезд Мишлена во Франции и Монако Он возьмет на контроль подачу всех банкетных блюд «Grand Elisee». В гастрономическом плане разрабатывается много новинок. Однако мы не сможем отказаться и от некоторых молдавских национальных блюд: этого, в первую очередь, требуют иностранные делегации. Но подаваться они будут нетрадиционно, согласно видению нашего французского консультанта. Прейскурант банкетного меню уже составлен: цена варьирует от 1,2 тыс. леев за одного гостя (плюс 10% от стоимости заказа за обслуживание мероприятия)».

В свободные от банкетов дни «Grand Elysee» будет работать в формате вечернего ресторана. И только по фиксированному «меню дня» - с одним аперитивом, базовым блюдом, салатом и десертом, как это принято во Франции. Бар в фойе предназначен для свободного доступа. Комплекс располагает небольшой гостиницей на 6 номеров, которая, в первую очередь, будет предназначена для гостей заведения.

Сегодня на новом объекте ведутся завершающие отделочные работы.

В одном из его помещений, среди нескольких рабочих бригад, я неожиданно встретила своего бывшего однокурсника по архитектурному факультету — талантливого скульптора, мастера по художественной лепке и резке по камню. Он с гордостью показывал свои работы в «Grand Elysee», объясняя их эстетическую и функциональную стороны. Знакомил с другими мастерами, которые выполняют штучную работу. К концу нашей обзорной экскурсии стало очевидным: этот неожиданный, пока еще не всем понятный объект, действительно собрал у себя лучших.

Тем любопытнее будет его запуск.