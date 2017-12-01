Разобрались с вермутом, сангрией, биттером

В декабре вступит в силу документ, который станет главным для производителей ароматизированных вин, напитков на основе вина, коктейлей и другой ароматизированной продукции. Соответствующее Положение правительство утвердило в сентябре.

Часть этого Положения содержит отдельные пункты из документов ЕС. «Нас больше интересовало европейское Положение об определении, описании, представлении, этикетировании и охране географических указаний ароматизированной виноградно-винодельческой продукции, т.к. в молдавском законодательстве не было отражено производство ароматизированных вин с IGP, - говорит эксперт-винодел НБВиВ и один из разработчиков документа Елизавета Бряхнэ. – В техническом регламенте «Организация виноградно-винодельческого рынка» есть приложение №6, в котором содержатся требования для категории ароматизированной виноградно-винодельческой продукции (вин, напитков и коктейлей), но в нем не было конкретных значений основных показателей, которые определяются при сертификации продукции, как например, массовой концентрации спирта, сахаров, титруемой кислотности и т.д. Они содержались в ГОСТе-Р, заимствованном в российском законодательстве, т.к. отечественного стандарта не было. В новое Положение включена глава IV с требованиями к технологическим процессам и методам анализа для такой продукции».

В приложении к Положению составлен список из 23 наименований и описаний категорий ароматизированной виноградно-винодельческой продукции, в котором можно найти и вермут, и сангрию, и биттер и т.д. Хотя молдавские предприятия производят продукцию с такими названиями, она не может стать с IGP и DOP, т.к. не молдавского происхождения. Также описания категорий продукции с иностранными корнями будут использоваться при сертификации импорта.

По мнению Елизаветы Бряхнэ, Положение об определении, описании, представлении и этикетировании ароматизированной виноградно-винодельческой продукции – качественное и не громоздкое. По нему будет легко работать и производителям, и органу по сертификации. Очевидно, первые ароматизированные вина с IGP будут зарегистрированы от ЗАО «Букет Молдавии», которое входит в зону Codru.