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Экология и экономика Днестра

№ 44 (1210) 01 December 2017

Ряд молдавских экспертов в сфере окружающей среды подписали открытое письмо с изложением своей позиции по вопросу переговоров о заключении Соглашения по функционированию Днестровского гидроэнергокомплекса и его воздействия на бассейн реки Днестр.

 

Письмо направлено правительствам Молдовы и Украины, а также европейским структурам и посольствам влиятельных зарубежных стран в Молдове. Его цель – привлечь внимание к крайне опасной для экологии ситуации, складывающейся в бассейне реки Днестр.

 

Авторы обращения напоминают, что Киев и Кишинев договорились подписать Соглашение до конца нынешнего года. Если предлагаемый проект документа не претерпит изменений, то внедрение этого Соглашения приведет к деградации и разрушению экосистем нижнего Днестра и создаст огромные экономические издержки для получения питьевой воды. Спешка с подписанием Соглашения не соответствует интересам народов Молдовы и Украины. Более того, его положения игнорируют экологические обязательства соглашений об ассоциации ЕС-Молдова и ЕС-Украина.

 

Переговоры по Соглашению о функционировании Днестровского гидроэнергетического комплекса были помещены в один пакет с другими текущими вопросами отношений между Молдовой и Украиной. А должны обсуждаться отдельно, поскольку негативные последствия заиления и разрушения Днестра чрезвычайно высоки по сравнению с возможными выгодами от любых других соглашений, включенных в «пакет».

 

Как заявил исполнительный директор Международной ассоциации Eco-Tiras хранителей реки Днестр Илья Тромбицкий, есть масса международных документов, в которых говорится о том, что страны должны сотрудничать. А конвенция по трансграничным водам прямо указывает, что пользование вод должно быть справедливым и безопасным. И должно применяться правило «загрязнитель платит». Сегодня очень важным является вопрос о шести гидроэлектростанциях (ГЭС). Проблема в том, что Украина намерена прямо над Днестровским водохранилищем построить еще шесть ГЭС. Если их построят, то Днестр будет терять воду.

 

Украинская сторона пообещала до конца ноября 2017 года предоставить Молдове 200-страничный документ о правилах управления гидроузлом. Стороны договорились подписать этот документ до конца года. Но что успеет сделать молдавская сторона за оставшийся месяц, чтобы внести какие-то свои правки в 200-страничный документ?

 

В документе множество спорных вопросов. Из положений проекта Соглашения исключено требование об уплате компенсации за ущерб, причиненный функционированием Днестровского гидроэнергетического комплекса (стоимость утрачиваемых экосистемных услуг) и нет упоминания о шести дополнительных ГЭС, которые Украина запланировала построить.

 

Илья Тромбицкий подчеркнул: «Все имеет денежное выражение. Состояние Днестра будет плохим, и люди должны будут платить больше за подготовку воды для питья, тарифы на воду будут расти. К сожалению, большинство людей не знают, что такое экосистемные услуги, почему они много платят за воду, а будут платить еще больше».

 

Авторы открытого письма настоятельно предлагают приостановить процесс подписания Соглашения до тех пор, пока не будет проведена экологическая экспертиза с привлечением специализированных международных компаний. И следует отказаться от подписания такого важного для Молдовы и Украины Соглашения в спешке до конца 2017 года, поскольку для тщательной подготовки и согласования текста, приложений и технической документации потребуется много времени.

2370 Автор: Сергей МОИСЕЕВ
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  • ТРОМБИЦКИЙ Илья

    Исполнительный директор ассоциации экологических организаций "Eco-Tiras".



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