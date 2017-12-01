У ProGrain Organic есть планы на Дунай

Один из резидентов Международного свободного порта Джурджулешть, компания ProGrain Organic, на днях сдала в эксплуатацию терминал для экспорта органических зерновых культур. Об этом событии и планах компании нам рассказал ее генеральный директор Спартак Килат.

«ЛП»: - Как сложился 2017 год для Вашей компании? Какие перемены произошли в ее развитии?

- Для нас 2017 год по праву можно считать годом, в котором наша группа компаний родилась во второй раз. Перемены, которые были инициированы 3 года назад, привели к логическому завершению намеченных целей. Когда появились первые идеи об экологическом земледелии, мы осознавали, что это не просто проект, а цепочка ценностей, которая должна способствовать правильному развитию сектора.

Последние 2-3 года мы меньше думали о бизнесе. Для нас определяющей целью было создание инфраструктуры экологического земледелия и команды. Каждое событие, что происходило внутри нашей компании в последнее время, можно ассоциировать с первыми шагами ребенка, который учится ходить. Это трудно объяснить словами, это просто нужно пережить. Проблемы, что окружили нас в последнее время, способствовали созданию крепкой команды, которая способна сегодня решать серьезные задачи. Это заслуга каждого члена нашего коллектива. Сегодня можно с уверенностью сказать, что наши инвестиции в цепочку ценностей экологического земледелия сыграют важную роль для консолидации имиджа Республики Молдова, как экспонента экологических продуктов.

«ЛП»: - Вы ввели в строй собственный терминал (склад) на территории порта в Джурджулешть. Какие новые возможности и преимущества это дает при работе на экспортных рынках? Сколько инвестиций Вы вложили в этот проект?

- Как мы отмечали неоднократно, долгосрочная перспектива экологического земледелия зависит в первую очередь от правильного построения цепочки ценностей. Это не только инвестиции в объекты инфраструктуры, но и их правильное позиционирование к основным рынкам сбыта. Это позволит нам оптимизировать затраты по логистике. Для нас инфраструктура - это комплекс задач, что мы решили за последние 3 года. Об этом говорят наши инвестиции в открытие центрального офиса компании в Кишиневе, строительство терминала экологических зерновых культур площадью 2700 кв.м. и технологической линии по шелушению спельты, подсолнечника и подработке семенного материала во Флорешть, учреждение собственного офиса продаж в Амстердаме, Голландия.

Строительство терминала экологических зерновых в СЭЗ порта Джурджулешть на 3250 кв.м стало завершающим аккордом и основным объектом цепочки ценностей нашего проекта. Общая сумма инвестиции в данный проект составляет 1,5 млн Евро. Его появление позволит взглянуть другими глазами на рынок не только органического, но и конвенционального зерна. Появление терминала в порту означает для нас, в первую очередь, конкурентное преимущество по оптимизации логистики.

Первая партия органического зерна в направлении порта Роттердам посредством контейнерных поставок была отгружена из МСПД 27 ноября, 2017 года. Также есть запросы на поставку экологического зерна контейнерами в Данию, Германию, Бельгию, Канаду, Шотландию, Великобританию. Мы намерены развивать поставку экологического зерна по Дунаю и баржами, есть уже договоренности об экспорте в Германию и Австрию.

До конца 2017 года планируем отгрузить около 6 тыс. тонн экологического зерна. В 2018 году намерены экспортировать около 20 тыс тонн.

«ЛП»: - Насколько комфортно Вам работается в качестве резидента МСПД? Какие это дает преимущества?

- Для нас резиденство означает, в первую очередь, ответственность перед основным партнером Danube Logistic. Мы взяли на себя обязательства, которые считаем, что близки к достижению в плане инвестиций. В этой же связи, очень важно, чтобы наши инвестиции в инфраструктуру порта способствовали оптимизации затрат по логистике и перевалке зерна. В перспективе намерены достигнуть объема отгрузок контейнерами из порта до 1000 тонн зерна в сутки

Только таким способом можно будет найти тот баланс, где наши взаимоотношения с Danube Logistic будут развиваться в нужном направлении. Мы уверены, что нас ожидает интересное сотрудничество в интересах всей экономики Республики Молдова.

«ЛП»: - Какие у Вас планы на 2018 год?

- В 2018 году ожидаем консолидирование позиции нашей компании, как лидера рынка экспорта экологических зерновых. Для достижения намеченной цели планируем: развитие инфраструктуры сертифицированных земель для органического возделывания полевых культур; инвестиции в проекты по их переработке; расширение сертифицированных складских помещений; создание автопарка специальных транспортных средств для перевозки органического зерна; создание финансового механизма, для обеспечения своевременных оплат фермерам и логистическим компаниям за выращенный урожай и оказанные услуги.

Как вывод, можно с уверенностью утверждать, что наша компания предложила фермерам альтернативу экологического земледелия, где рентабельность значительно выше, чем в конвенциональном земледелии. К тому же, экологические продукты составляют основу здоровой нации и сохранения плодородия почв для следующих поколений. В этой связи хотим отметить, что экологическое возделывание зерновых - это долгосрочный проект. Надеемся, что положительные результаты, полученные экологическими фермерами, будут способствовать росту данного сектора.

В течение следующих 3-5 лет мы ожидаем, что экологические зерновые, экпортируемые нашей компанией, войдут в ТОР первых пяти компаний - экспортеров зерна, а контейнерные поставки будут составлять 20-30% от объема всего экспорта зерна Молдовы.