Международный Свободный Порт Джурджулешть расширяет возможности для молдавского экспорта

Деятельность Международного Свободного Порта Джурджулешть (МСПД) дает дополнительные возможности молдавским компаниям по экспорту своей продукции по разным направлениям посредством морских и речных перевозок, а также Европейской железной дороги. О том, как развивается МСПД и с какими проблемами сталкивается в своем развитии, мы беседуем с генеральным директором компании Danube Logistics SRL, генерального инвестора и оператора порта, Томасом Мозером.

«ЛП»: - Г-н Мозер, как складывается для Вашей компании 2017 год?

- До сих пор 2017 был сложным годом. В определенный период нам пришлось столкнуться с неблагоприятными погодными условиями, которые мешали работе. Другой аспект – экспорт зерновых в морских контейнерах ниже ожидемого уровня ввиду менее выгодной рыночной конъюнктуры в Азии. Ощутили мы и снижение импорта товаров в контейнерах из-за усиливающейся конкуренции с украинскими портами и грузовыми перевозками.

Но были и позитивные тенденции. У нас и других компаний есть много интересных проектов и планов по дальнейшему развитию МСПД. Пока мы развиваем инфраструктуру порта, некоторые из наших резидентов инвестируют в расширение уже существующих объектов или строительство совершенно новых. К примеру, компания Transcargo Terminal SRL начала в этом году использовать в полной мере свой существенно расширенный зерновой терминал, а ProGrain Organic завершила строительство складского комплекса, который в основном будет использоваться для хранения и последующего экспорта зерновых культур органического происхождения.

В результате наблюдается увеличение экспорта зерна навалом, кормов для животных, подсолнечного масла и вина, а также рост импорта угля и нефтепродуктов посредством МСПД. Что касается, перевалки неконтейнерных грузов, за первые 10 месяцев этого года они увеличились примерно на 13%, составив 660,913 тыс.тонн. Поэтому, несмотря на все трудности и объективные конъюнктурные обстоятельства, мы ожидаем к концу года новый рекорд по объему перевалки грузов через МСПД.

«ЛП»: - Какие основные конкурентные преимущества МСПД по сравнению с портами Украины и Румынии?

- Главное преимущество – это то, что мы расположены на территории Молдовы. Это позволяет осуществлять крупные неконтейнерные поставки грузов между Молдовой и Черноморским, Средиземноморским и Дунайским регионами более эффективно непосредственно через МСПД, без необходимости прохождения транзитных формальностей в других странах.

Мы присоеденили Молдову к мировым морским контейнерным перевозкам посредством ежендельного сервиса через румынский порт Констанца. Тем самым МСПД составляет конкуренцию морским контейнерным перевозкам через украинские порты. В порту Констанца есть достаточное количество контейнеров, которые мы можем быстро мобилизировать для экспорта товаров из Молдовы. Важно и то, что у нас есть возможность загрузить их в порту до маскимально допустимых объемов, т.е. без ограничений по весу, которые существуют при перевозке контейнеров грузовиками в украинские порты. Это представляет собой еще одно существенное приемущество МСПД.

В то же время географический охват перевалок посредством Междурнародного Свободного Порта Джурджулешть постоянно расширяется. Сегодня порт обеспечивает экспорт почти в 50 стран мира. Кроме того, порт способствует диверсификации импорта нефтепродуктов, что крайне важно для экономики Молдовы. На сегодняшний день посредством МСПД осуществлялся импорт нефтепродуктов из восьми разных стран.

«ЛП»: - Что оператор порта предпринимает для привлечения новых клиентов для перевозок через МСПД?

- Мы сотрудничаем со многими молдавскими компаниями, которые активно импортируют и экспортируют товары. А также с молдавскими и международными транспортно-логистическими компаниями. Само собой разумеется, что мы всегда заинтересованы в привлечении клиентов для наших логистических услуг и в поиске компаний, которые хотели бы инвестировать в собственные складские, обрабатывающие или производственные объекты в бизнес-парке МСПД.

«ЛП»: - Кстати, на какой стадии находится развитие бизнес-парка?

- Бизнес-парк МСПД постепенно заполняется складами, построенными нами и нашими клиентами. В связи с этим мы с нетерпением ждем получения оставшихся 65 га земли для развития бизнес-парка, на который Danube Logistics SRL имеет право в соответствии с Инвестиционным соглашением с правительством по Международному Свободному Порту Джурджулешть. Часть этой земли предназначена для строительства нефтеперерабатывающего завода, который компания BEMOL Refinery SRL обязалась построить в соответствии с Инвестиционным соглашением.