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По совету Леонардо...

№ 44 (1210) 01 December 2017

Муниципальная библиотека имени Б. П. Хашдеу приглашает на персональную выставку молодой художницы Виктории Кара «Дом сердца». Каждая из 25 картин рассказывает трогательную историю о ее родине — Гагаузии, представляет быт и культуру народа.

 

Художница бережно хранит воспоминания о месте, где прошло ее детство — селе Бешалма, теперь они «живут» на холстах. Это уже пятая выставка «Дома сердца» в Молдове. Первая состоялась в Комрате в августе нынешнего года.

 

Во многих работах сразу бросаются в глаза необычные изображения людей. Например, крестьянин держит в руках сосуд с вином, но у человека «обрезана» голова. Автор объясняет, что это сделано непреднамеренно: таким образом она акцентирует внимание на предмете, как элементе народной культуры.

 

В девятилетнем возрасте Виктория с родителями и братом переехала в Москву. Там закончила среднюю и художественную школы, колледж архитектуры и менеджмента в строительстве. Завершила образование в Московском государственном строительном университете. Поработав пару лет по специальности, почувствовала, что архитектура — не ее призвание. «Я всегда ощущала, что жизнь будет связана с искусством. В тот или иной периоды это проявлялось по-разному, три года вообще не притрагивалась к кисти. Но ощущение неразрывной связи с искусством было всегда».

 

В Москве она сотрудничала с организацией, которая брала под свою опеку свободных художников, продвигала их, обеспечивала всем необходимым для творчества. И участвовала в нескольких коллективных выставках в Москве и Санкт-Петербурге. Этот круг общения начинающему живописцу многое дал.

 

Постепенно пришло решение начать самостоятельный путь. Новый этап вернул ее в родные места, где и созрела идея выставки «Дом сердца». Проект начинался буквально с нуля: кроме интересной задумки, у художницы не было никаких материалов для работы. Однако в России есть кому поддержать оригинальные проекты: краудфандинговая платформа Boomstarter предложила Виктории организовать презентацию, утвердила проект и собрала деньги. Работать пришлось практически в режиме нон-стоп: 35 картин были написаны всего за три месяца. Их путешествие из Москвы в Кишинев — история отдельная.

 

Сейчас Виктория находится в поиске своего стиля, манеры письма, большой темы, которую хотелось бы расширять и углублять. Потому пробует силы в разных направлениях: абстракции, сюрреализме, кубизме и т. д.

 

Многие художники рассказывают о почти мистических моментах, когда возникает ощущение, что что-то направляет их воображение и кисть. Интересуюсь у Виктории, испытывала ли она нечто подобное? «У меня все происходит интуитивно. И замысел картины в процессе исполнения порою полностью меняется. Я пытаюсь перенести на холст внутренние переживания, настроение, сиюминутное состояние».

 

Суть ее творчества — это свобода. Стремится показать зрителям, что они тоже свободны в своем самовыражении. И могут быть наблюдательными и способны видеть привычные явления в совершенно ином ракурсе. Она приучила себя к внимательному изучению совершенно обычных вещей. «Тогда предмет утрачивает свою обыденность, раскрывается его форма, текстура, цвет. И из этого художник может почерпнуть нечто новое».

 

Очень похожий совет давал ученикам Леонардо да Винчи. Подолгу и пристально всматриваться в камни, дым, тлеющие угольки, облака и даже придорожную грязь, воспитывая в себе способность видеть в этих низких и приземленных предметах «подобие божественных пейзажей и бесконечность Вселенной». Вот как идеи витают в воздухе, переживая века. Важно настроиться и — уловить...

2140 Автор: Татьяна МИГУЛИHА
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