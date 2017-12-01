Совет директоров Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) утвердил в среду, 29 ноября, новую Стратегию инвестиций для Молдовы, которая рассчитана на последующие пять лет.

Как сообщает пресс-служба ЕБРР, совместно с Международным валютным Фондом и Евросоюзом были составлены приоритетные реформы для Молдовы.

«Среди них - реструктуризация банковского сектора при поддержке европейских партнеров, преследующая цель его восстановления и облегчения доступа к финансам молдавских предприятий. ЕБРР также будет сотрудничать со стратегическими инвесторами для восстановления прозрачности корпоративного управления банковским сектором Молдовы», - говорится в пресс-релизе.

Новая стратегия ЕБРР будет способствовать укреплению энергобезопасности Молдовы, она будет развивать инфраструктуру для рынка электроэнергии, финансируя с помощью банка проекты по использованию возобновляемых источников энергии.

«Поддержка частных предприятий со стороны государства поможет им конкурировать на рынке Евросоюза, поэтому ЕБРР напрямую будет финансировать компании с выгодными идеями и проектами развития, а также поможет малым и средним предприятиям развиваться и открывать новые рынки», - отмечает банк.

Главная цель новой Стратегии ЕБРР - продолжить работу с правительством РМ, направленную на улучшение делового климата в стране.

По словам руководителя постоянного представительства ЕБРР в РМ Дмитрия Гвиндадзе, «новая Стратегия дает новый импульс участию банка в Молдове».

«ЕБРР абсолютно подходит для воздействия на прогрессивные изменения в Молдове, совмещая финансовые инвестиции и сотрудничество с властями. Вместе мы нацелены на создание прочного, прозрачного и современного финансового сектора, работающего для людей и предприятий Молдовы», - сказал Дмитрий Гвиндадзе.

ЕБРР - ведущий инвестор в РМ. До 2017 г. банк инвестировал в ее экономику более 1 млрд евро в различные сектора молдавской экономики - инфраструктуру, энергетику, банки, промышленность, торговлю и сельское хозяйство.