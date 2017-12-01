Театр в свете рампы. ру

Девятый Международный фестиваль-лаборатория камерных театров и спектаклей малых форм «Молдфест. Рампа. Ру» откроется в Национальном театре «Сатирикус И. Л. Караджале» 2 декабря премьерой «Мертвых душ» по Н. Гоголю в постановке Юрия Хармелина.

Организатор фестиваля - Государственный молодёжный драматический театр «С улицы Роз». «Молдфест. Рампа. Ру» стал значимым культурным событием не только для его участников, но и для жителей Кишинева. На подмостках городского театрального лицея будут показаны лучшие работы коллективов из более десяти стран.

Как рассказал администратор театра Николай Ага, впервые фестиваль поддержал Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Традиционно форум сотрудничает с Фондом «Русский мир», министерством образования, культуры и исследований РМ.

«За эти годы фестиваль стал престижным, и попасть на него очень сложно. В этот раз было подано около 350 заявок. Всего участвуют 124 человека из 12 стран. Нынешний фестиваль - самый представительный по количеству занятых в нем зарубежных гостей, - отметил администратор. - Также 11 человек экспертного совета из Германии, Беларуси, России, Казахстана, Армении, Израиля и Молдовы, почетные гости. За семь дней будет показано 20 спектаклей. Каждый день по три спектакля, начинаются в 12-00, 17-00 и 21-00. В 15-00 проходят мастер-классы. Более всего представлена Россия — девять городов. На фестивале детских спектаклей не будет».

Заведующая литературной частью театра арт-директор фестиваля Алина Шишкина отметила, что кроме спектаклей программа предусматривает ежедневное утреннее обсуждение представлений, прошедших накануне. «Молдфест. Рампа. Ру» проводится не на конкурсной основе, потому театральные критики настроены очень доброжелательно. И обсуждения интересны не только для специалистов, но и для студентов, а также ценителей. «Наш фестиваль — это лаборатория: мы постоянно учимся, обмениваемся опытом. И на обсуждениях высказывается много пожеланий для режиссеров просмотренных работ».

На мастер-классах почетные гости и эксперты знакомят со своими изысканиями. Также будут представлены экспериментальные спектакли, которые не показываются в рамках фестиваля. В 23-00 начинает работу арт-клуб фестиваля, где общаются его участники, разрабатывают совместные проекты.

В числе почетных гостей «Молдфест.Рампа.Ру» - Юрий Назаров, народный артист России, заслуженная артистка России Людмила Мальцева. Полина Нечитайло — актриса театра и кино, поэт, член Союза писателей России, ведущая актриса московского театра драмы и комедии на Таганке. Евгений Куренной — председатель правления продюсерского центра Devro из Латвии, Борис Гунин - заслуженный работник культуры РФ, директор Владимирского академического театра драмы, генеральный директор Всероссийcкого фестиваля «У Золотых Ворот». Марианна Мхитарян — директор Международного театрального фестиваля моноспектаклей «АРММОНО», актриса Национального Академического театра им. Г. Сундукяна из Еревана и другие.

Государственный молодежный драматический театр «С улицы Роз» был основан в 1978 году в Кишиневе как театр-студия. Это уникальный проект Юрия Xармелина - мастера искусств РМ, основателя и бессменного художественного руководителя, главного режиссера театра. Лицей-вуз-театр - такое сочетание, пожалуй, единственное в Европе. Родившись в 1978 году как драмкружок, всего через год он стал первым в бывшем Советском Союзе школьным народным театром. В 1988 году - второй по популярности, после знаменитой московской театральной студии «Табакерка». До начала 1990-х годов театр-студия «С улицы Роз» считался одним из самых авангардистских театральных учреждений в Молдове.

Юрий Хармелин в 1977 году окончил Пятигорский государственный институт иностранных языков по специальности «Преподаватель английского и немецкого языков». В 1985 году окончил режиссерское отделение Театрального училища им. Б.В. Щукина при Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова.

За годы работы на сцене театра были поставлены более 150 спектаклей по произведениям русской и мировой литературы. В 1995 году Юрий Хармелин основал муниципальный театральный лицей, который воспитывает юные таланты. Лицей получил статус Городского театрального лицея. Театр «С улицы Роз» активно гастролирует в разных странах.

На фестиваль приезжают и представители стран, не владеющих русским и государственным языками. Например, уже в третий раз приезжает Иддо Нетаньяху — родной брат премьер-министра Израиля. Осуществляется синхронный перевод спектаклей.

В этом году почетный гость фестиваля — художник театра Наталья Силина, которая много лет проработала главным художником Государственного русского драматического театра имени А. П. Чехова. Она живет в Испании, специально к фестивалю привезла свою выставку.

Организаторы полагают, что все, кто приехал на фестиваль, должны посмотреть спектакли, вот почему это фестиваль-лаборатория. Они не ставят цели заработать на нем. Конечно, на спектакли попадут далеко не все зрители. И главная проблема - в недостроенном помещении для театра «С улицы Роз», которое в состоянии незавершенного строительства находится уже много лет.

И это единственное обстоятельство, которое расстраивает постоянных участников и гостей фестиваля. По этому поводу они неоднократно подписывали коллективные обращения, но воз, как говорится, и ныне там. «Это единственный государственный театр в РМ, у которого нет своего помещения, - констатирует Алина Шишкина. - Этот год у нас юбилейный: 23 февраля 2018 года театру исполняется 40 лет. И мы хотим обратиться к тем, от кого зависит достройка нашего здания, и тем, кто может помочь — постарайтесь сделать театру подарок. Гости очень разочарованы сложившейся ситуацией, они искренне переживают и не понимают, как такое может быть». Самое плохое в этом положении дел — что мы с ним смирились...