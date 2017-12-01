Стратегия фруктового бизнеса

В период 30 ноября – 1 декабря, в туристическом комплексе села Костешть (район Яловень) проходит третий созыв ежегодной Национальной конференции «Фруктовый бизнес в Республике Молдова».

Конференцию традиционно организовала Ассоциация производителей и экспортеров «Moldova Fruct». Партнером-устроителем этого созыва стал проект USAID «Развитое сельское хозяйство Молдовы» (АМР). Ожидается, что в нынешнем году конференцию посетят представители около 120 садоводческих предприятий со всех регионов станы. Доклады и коммерческие предложения представят эксперты и производители товаров для индустрии фруктов из Дании, Голландии, Италии, Венгрии и Румынии.

Программа конференции включает пять тематических сессий: стратегия развития сектора плодоводства РМ в контексте соглашения DCFTA, инновации в производстве фруктов, новые подходы в сфере орошения/ удобрения и защиты садов, послеуборочные технологии, маркетинг на фруктовом рынке в сегменте «фреш».

В первой сессии в качестве основных докладчиков выступили руководители «Moldova Fruct». Председатель ассоциации Виталие Горинчой на основании анализа процессов, происходящих в отечественном плодоводстве на протяжении последних лет, обозначил основные направления и показатели гипотетической стратегии отрасли на предстоящее десятилетие.

По его мнению, за этот период производство фруктов в стране реально утроить – до 1,4-1,5 млн тонн, а объемы экспорта нарастить до 800-850 тыс. тонн, промпереработки – до 400-450 тыс. тонн. Достижение отраслью таких параметров будет происходить за счет обновления/вступления в плодоношение интенсивных садов и модернизации сортимента. По экспертным расчетам, чтобы обеспечить этот процесс, потребуется в среднесрочной перспективе порядка 64 млн сертифицированных саженцев плодовых культур. Площадь орошаемых земель под фруктовыми плантациями необходимо будет расширить до 38 тыс. га. Ресурсный потенциал для этого, по мнению председателя отраслевой ассоциации, в стране есть.

По оценке исполнительного директора «Moldova Fruct» Юрие Фалэ, реализация упомянутой стратегии потребует инвестиций в размере порядка 17 млрд леев – в раскорчевку старых/закладку новых плантаций и развитие питомниководческой базы, а также почти 3 млрд леев – в развитие послеуборочной и перерабатывающей инфраструктуры. При этом желаемая структура плодоводства существенно изменится. Площадь яблоневых садов сократится с 53 до 31 тыс. га (но урожайность в них вырастет более чем втрое – до 35 т/га в среднем). Тогда как площадь садов косточковых фруктов возрастет: сливы – с 21 до 39 тыс. га, черешни – с 4 до 11 тыс. га, вишни – с 3,6 до 7,5 тыс. га, абрикоса – с 4 до 7,6 тыс. га (опять-таки, при двух- трехкратном увеличении средней урожайности). В итоге, сбалансируется соотношение урожаев семечковых и косточковых фруктов: в 2017 – 434 на 130 тыс. тонн, в 2027 – 790 на 620 тыс. тонн.

Как считает Юрие Фалэ, «окно возможностей» для Молдовы на мировом рынке фруктов – это меняющиеся, зачастую ужесточающиеся климатические условия, и растущие спрос/потребление. В частности, в текущем году из-за погодных катаклизмов прогнозируемый урожай фруктов в Евросоюзе составляет всего 9,34 млн тонн (косточковые – минус 25-35%, семечковые – минус 20-25% в зависимости от страны-производителя). При том, что средний показатель в целом по ЕС за последнее трехлетие – 12,01 млн тонн, десятилетие – 10,9, двадцатилетие – 10,6 млн тонн. Ниже, чем в 2017 году, урожай фруктов в Евросоюзе был только в 2007 (9,13 млн тонн) и 2006 (8,78 млн тонн). Снижение урожаев-2017 наблюдается также в плодоводстве Восточной и Южной Европы.

Можно сказать, что «одноразовой возможностью» нарастить экспорт в нынешнем сезоне Молдова уже воспользовалась. Так, по данным «Moldova Fruct» на начало ноября из страны экспортировано более 78 тыс. тонн яблока урожая-2017. В том числе 74,1 тыс. тонн – в Россию и 3,5 тыс. тонн – в Румынию (за весь прошлый год из Молдовы в ЕС было отправлено лишь 102 тонны этих фруктов, в РФ – 131 тыс. тонн).

Не менее динамично разворачивается экспорт сливы нового урожая – 48 тыс. тонн на указанный период, в том числе в РФ – 28 тыс. тонн, ЕС – 17 тыс. тонн (за весь прошлый год – 45 и 7,8 тыс. тонн соответственно). По мнению членов «Moldova Fruct», только один нынешний сезон, хороший в финансовом отношении, позволит покрыть убытки прошлых лет, погасить кредиты и даже заработать. Если подобное повторится в перспективе – а вероятность этого существует – то отрасль плодоводства вполне может выйти на уровень инвестирования, близкий к стратегическому прогнозу, описанному выше.

В сессиях, посвященных производственным аспектам плодоводства, акцент был сделан на технологиях закладки плантаций абрикоса, персика, черешни и вишни, а также защиты от болезней и вредителей грушевых садов. На сессии о послеуборочных процессах запланированы презентации оборудования для предварительного охлаждения фруктов, энергоснабжения промхолодильников, заморозки плодово-ягодной продукции, а также вощения красных сортов яблок.

Последняя из перечисленных технологий наименее известна в Молдове. Ее суть состоит в нанесении тонкого слоя пищевого воска на предварительно вымытые и отсортированные плоды с целью увеличения срока их хранения и транспортировки (примерно в полтора раза), а также улучшения их внешнего вида. «Индустрия фруктов фреш все отчетливей ориентируется на вкусы потребителей из стран Азии с динамично растущими рынками, - отмечает в этой связи Юрие Фалэ. – А там высок спрос на яблоки не просто сладкие, ярко красные, а еще и блестящие».

Кстати, в ходе конференции состоялась дегустация наиболее перспективных (и модных) сортов яблок. Таковыми в «Moldova Fruct» считают: Ред Чиф, Супер Чиф, Бребурн, Жеромини, Кинг Ред, Фуджи, Гала. Практически все – красные. Многие из этих сортов уже выращиваются в Молдове, но их плантации пока невелики – всего 5-7% от общей площади яблоневых садов. При этом по расчетам отраслевой ассоциации, из 434 тыс. тонн яблок урожая-2017 около 115 тыс. тонн продукции приходится на красный, но (увы!) кисло-сладкий сорт Айдаред, 77 – Голден, 42 – Флорина, 33 – Симиренко/Ренет, 25 тыс. тонн – Гала.

Маркетинговая сессия посвящена презентации коммерческого предложения и условиям сотрудничества сети супермаркетов Kaufland с молдавскими поставщиками фруктов, а также обзору итогов участия делегаций «Moldova Fruct» в международных выставках. Таких выездов было пять. Последний – 25-29 октября на выставку-ярмарку Indagra Food & Carnexpo 2017 в Бухарест, где десять предприятий-членов ассоциации с обоих берегов Днестра предложили румынским покупателям широкую гамму свежих фруктов и продуктов их переработки – цуйку, чернослив, орехи, печенье и консервы. До конца текущего года руководство «Moldova Fruct» планирует организовать представительство отечественных садоводов на FoodFair (Эстония) и World of Perishables (ОАЭ).