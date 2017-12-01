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Помощь от People in Need

№ 44 (1210) 01 December 2017

Девять кооперативов сельхозпроизводителей получили техническую помощь и финансирование на институциональное, маркетинговое и материально-технологическое развитие агробизнеса от Агентства Чехии по развитию в рамках проекта «Поддержка производства продуктов с высокой добавленной стоимостью – фрукты и овощи», реализованного организацией People in Need (PIN).

 

Проект внедрялся в течение 2014-2017 гг. Все товары, поступающие в Молдову, закупались донором на тендерной основе в Чехии. Бенефициарии проекта – кооперативы в селах Хыртоп (Чимишлия), Флорень (Унгень), Добружа (Сынжерей), Делакэу и Будешть (Анений Ной), Манта (Кахул), Казаклия (Чадыр-Лунга), Кэзэнешть (Теленешть). Они получили товарные гранты на строительство холодильных складов общей мощностью хранения 1,4 тыс. тонн плодово-ягодной продукции, двух линий сортировки столового винограда и фруктов, а также посадочный материал для закладки 16 га плантаций смородины.

 

Партнером проекта выступал Аграрный университет Праги, в частности, был использован чешский академический и практический опыт в кооперации сельхозпроизводителей. Также молдавские бенефициарии проекта получили возможность участвовать в обучающих турах на предприятия такого профиля в Польше и Румынии.

 

В процессе реализации проекта, как отметил его менеджер Григоре Дарабан, четыре из девяти кооперативов начали экспортировать товары в страны СНГ и Евросоюза, остальные приобщатся к внешним поставкам плодово-ягодной продукции в ближайшей перспективе.

2160 Автор: Вадим КЕТРАРЬ
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