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Закрома Приднестровья

№ 44 (1210) 01 December 2017

Урожай зерновых в Приднестровье в 2017 г. превысил 458 тыс. тонн, что в шесть раз больше потребностей региона. Об этом было сообщено на рабочем заседании правительства Приднестровья с представителями аграрного бизнеса.

 

Министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья Ефимий Коваль объяснил столь значительную диспропорцию «слабым развитием животноводства в регионе».

 

«Если бы было больше животноводческих ферм, потребление зерна было бы выше», - отметил он.

 

Кроме зерновых первой и второй групп также собрано 129,6 тыс. тонн подсолнечника – лучший показатель за всю историю. Овощей собрано 44 тыс. тонн, что сравнимо с данными 2016 г.

 

Председатель правительства Александр Мартынов, обращаясь к сельхозпроизводителям отметил, что при разработке ключевых направлений реформ и программ власть ориентируется на пожелания деловой людей.

 

«Сельское хозяйство для нас является одной из ключевых отраслей. В его становлении мы видим потенциал для развития республики. Речь идет о создании новых рабочих мест, росте ВВП», - подчеркнул он.

1790 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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