Закрома Приднестровья

Урожай зерновых в Приднестровье в 2017 г. превысил 458 тыс. тонн, что в шесть раз больше потребностей региона. Об этом было сообщено на рабочем заседании правительства Приднестровья с представителями аграрного бизнеса.

Министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья Ефимий Коваль объяснил столь значительную диспропорцию «слабым развитием животноводства в регионе».

«Если бы было больше животноводческих ферм, потребление зерна было бы выше», - отметил он.

Кроме зерновых первой и второй групп также собрано 129,6 тыс. тонн подсолнечника – лучший показатель за всю историю. Овощей собрано 44 тыс. тонн, что сравнимо с данными 2016 г.

Председатель правительства Александр Мартынов, обращаясь к сельхозпроизводителям отметил, что при разработке ключевых направлений реформ и программ власть ориентируется на пожелания деловой людей.

«Сельское хозяйство для нас является одной из ключевых отраслей. В его становлении мы видим потенциал для развития республики. Речь идет о создании новых рабочих мест, росте ВВП», - подчеркнул он.