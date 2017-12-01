Половинчатые реформы

Обязательства налогоплательщиков по выплатам в бюджеты социального и медицинского страхования уже который год не меняются. Политика бюджетного планирования не изменится и в 2018 году. Что само по себе удивительно, учитывая идущее реформирование социальной сферы.

Ежегодно планируемые доходы обоих бюджетов увеличиваются на миллиарды леев, но мобилизуемые источники остаются прежними. Расширения страхового поля за счет качественного структурирования и мотивации налогоплательщиков не происходит. К кардинальной перестройке системы социальных платежей реформаторы даже не думают приступать. Между тем специалисты предупреждали, что финансовая устойчивость социальных бюджетов простым повышением пенсионного ценза и сопутствующим «косметическим ремонтом» не может быть достигнута.

Планировалось сдвинуть с мертвой точки перераспределение ответственности и поэтапно довести соотношение социальных взносов, выплачиваемых работодателем, и индивидуальных взносов до 2/1, снять ограничения с расчетной базы для исчисления индивидуальных взносов, чтобы они влияли на размер пенсионных выплат. Концепция пенсионной реформы содержала обещание уравнять тарифные обязательства «городских» и «сельских» работодателей по ставке «городских» - 23%. А также – вернуть обязательное участие в системе социального страхования арендаторов и собственников сельхозземель, уравнять условия выхода на пенсию всех категорий тружеников, включая судейский и прокурорский составы. Ничего этого нет даже в планах, что приводит экспертов к мысли о половинчатости реформ.

Более того. Пенсии судей останутся неизменными и не будут рассчитываться на основе новых положений законодательства. Это последняя новость, говорящая о том, что и впредь разные категории пенсионеров будут жить по разным законам. В июле Конституционный суд объявил неконституционной статью Закона о пенсиях государственного социального страхования, согласно которой основанием для расчета пенсии будет среднемесячный застрахованный доход за весь период деятельности, оцененный на момент установления пенсии. На основе этого решения министерство здравоохранения, труда и социальной защиты уже пошло на попятную и подготовило соответствующие «исключения» реформированной системы назначения пенсий.

Реальность такова, что население в своем большинстве не почувствует улучшений от реформ социальной сферы, поскольку модель экономического роста не меняется, считает эксперт Татьяна Ларюшина. «Действующие механизмы поддержки жизнеспособности государства, «жизнь взаймы», лишь генерируют неравенство, увеличивая разрыв между богатыми и бедными. Люди давно не верят в реформаторские идеи, поскольку они несут двойной смысл, противоречат логике развития событий и не отражают сколь-нибудь далекую перспективу. На второй день вносятся поправки. Стоит появиться здравой мысли, как она тут же отменяется в чьих-то интересах. Что-либо кардинально менять в выборный год власть не будет. Декларирование реформ – реверанс в сторону доноров. Отсутствие важных слагаемых в перестройке системы социальной защиты нельзя объяснить никакими другими причинами, кроме политических», - говорит эксперт.

Бюджеты социального и медицинского страхования аккумулируют в следующем году около 19,3 млрд леев и 6,7 млрд леев доходов соответственно, что будет означать рост в 10% по сравнению с нынешним годом. Согласно проекту, в бюджет государственного социального страхования поступит 6,759 млрд леев из госбюджета, а в фонды ОМС – 2, 728 млрд леев, что в целом составляет треть поступлений. Таким образом, обеспечивать устойчивость социальной сферы будут трансферты, которые год от года увеличиваются. И переломить эту тенденцию пока не удается. Хотя из плательщиков выжимают все соки.

Устоявшиеся ставки и тарифы взносов для разных категорий плательщиков не меняются. Закон предусматривает сохранение общего тарифа взносов государственного соцстрахования на уровне 29%, из которых часть, оплачиваемая работодателем, составит 23%, а работником - 6%. Кроме того, не будет изменен и тариф взносов обязательного государственного социального страхования в размере 22% процентов в фонд оплаты труда для лиц, работающих по индивидуальному трудовому договору в сельском хозяйстве, из которых 6% будет субсидироваться из госбюджета. Физические лица – собственники или арендаторы сельхозземель, обрабатывающие их самостоятельно, будут и впредь добровольно страховаться на основании индивидуального договора, заключенного с НКСС.

Размер взносов ОМС в процентном выражении останется на уровне 9% (по 4,5% с работодателя и работника), в фиксированной сумме взнос также не изменится - 4 056 леев, с сохранением скидок. Это несмотря на то, что реальная стоимость полиса, как утверждают авторы проекта, - 6642 леев. «Во внимание приняты сложная экономическая ситуация и финансовые возможности населения». До 1 апреля 2018 года полис будет продаваться со скидкой в 50%, а для владельцев сельскохозяйственных земель она составит 75%. Нотариусы, адвокаты, авторизированные управляющие, судебные исполнители смогут купить полис только по полной цене.

Который год бизнес выходит с очень серьезными предложениями по аккумулированию социальными бюджетами дополнительных доходов, предлагая поэтапное снижение налогового бремени по мере раскрытия информации о реальном фонде оплаты труда предприятий. «Но доверительного диалога власти с бизнесом не получается, все наши предложения ложатся под сукно, увеличивая долю неформальной занятости, - говорит представитель Национальной конфедерации патронатов Раиса Бежан. - Претензии работодателей распространяютя на порядок администрирования социальных выплат. Давно пора принять 10-й раздел Налогового кодекса и унифицировать систему взысканий за задержку или ошибки при перечислении социальных платежей предприятиями».

Положения НК о порядке начисления пени не распространяются на взносы социального страхования. Размер пени за каждый день задержки перечисления которых в 3 раза превышает таковой, когда речь идет, например, о подоходном налоге. Драконовские санкции применяются и в случае занижения фонда оплаты труда. «Права на ошибку не предусмотрено, как в случае с другими налогами, когда плательщику помогают. Усиление репрессивного механизма только во вред деловому климату. Такое отношение отнюдь не способствует доверию. Кроме того, работодатели не могут добиться, чтобы днем зачисления выплат в бюджет считался день распоряжения банку перечислить соответствующие средства. По закону, если банк не осуществил транзакцию в тот же день, полагается штраф 5%. Разбирайтесь с банками, а не с предприятиями. Единый подход в вопросах финансовой дисциплины и администрирования должен распространяться на все виды налоговой нагрузки на ФОТ», - призывает Раиса Бежан.