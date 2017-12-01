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Таможня вне конкуренции

№ 44 (1210) 01 December 2017

Таможенная служба РМ обязана осуществлять процедуры отбора частных партнеров в строгом соответствии с положениями закона о конкуренции. Решение Пленума Совета по конкуренции в этом отношении поддержано судебными инстанциями.

 

Антимонопольное ведомство еще раз напоминает, что обнаруженные нарушения Таможенной службой закона о конкуренции касаются создания привилегированных условий для некоторых предприятий, предоставляющих услуги таможенных терминалов. Установлено, что с 2009 года Таможенная служба не организовывала какой-либо прямой процедуры, предусмотренной законодательством, для выбора предприятий, на территории которых расположены зоны таможенного контроля, что ограничило конкуренцию и участие потенциальных поставщиков услуг в этой области.

 

Контракты по созданию зон таможенного контроля заключены с предприятиями ООО «Romalex Service», АО «Aviatehnologie», ООО «East-Auto-Lada», АО «Lusmecon». Предписания Совета по конкуренции по устранению нарушений были оспорены.

2290 Автор: Соб. инф.
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