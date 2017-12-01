СЭЗ Ungheni-Business будет расширяться

Руководство Свободной экономической зоны Ungheni-Business вместе с представителями минэкономики и Агентства международного сотрудничества Германии GIZ предприняло ряд поездок в близлежащие районы Ниспорень и Кэлэрашь с целью поиска территорий для возможного создания субзон.

«В настоящее время у нас для проектов новых инвесторов нет земельных участков. В Унгень более 80% земли уже используется, и мы ищем новые помещения и землю. Начали с Ниспорень, которые находятся ближе всего. Также были в Кэлэрашь, но там меньше вероятность, что будет субзона, потому что у них нет консолидированной земли», - пояснила главный администратор СЭЗ Ungheni-Business Наталья Епураш.

При этом она подчеркнула, что нет гарантий, что субзона будет открыта в Ниспорень или Кэлэрашь. «Мы просто ищем земли для расширения. Но это расширение должно пройти в несколько этапов. Необходимо составить технико-экономическое обоснование; нам нужно выяснить, целесообразно ли там открываться; изучить трудовые ресурсы. Все это требует времени. Пока преждевременно говорить, что будет субзона. Мы сможем это сказать, когда появится проект или даже закон», - сказала Наталья Епураш.

Свободная экономическая зона Ungheni-Business была открыта 25 июля 2002 года и в настоящее время является одной из самых успешных СЭЗ Молдовы. По состоянию на III квартал 2017 года там было зарегистрировано 34 резидента, общий объем инвестиций составил $71,9 млн, объем продаж 1,77 млрд леев. Число работников – 2548 человек.