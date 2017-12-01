Деньги вместо евроинтеграции

В Брюсселе Молдове пообещали дать денег. И это основной для нашей страны итог прошедшего на прошлой неделе V саммита «Восточного партнерства».

В заключительный день саммита между Молдовой и ЕС был подписан пакет документов о предоставлении нашей стране макрофинансовой помощи в размере 100 млн евро, из которых 40 млн – в виде гранта, а 60 млн в виде займа.

Президент Украины Петр Порошенко также сообщил, что ему удалось договориться о макроэкономической помощи для Украины, которая будет предоставлена тремя траншами. Он назвал это «вишенкой на торте», подразумевая в качестве торта саммит, на котором Украина, как и другие члены ВП, ждали четкого сигнала от ЕС о своих европерспективах. Но оценка Порошенко и итоги саммита подтолкнули одного из украинских аналитиков назвать свою статью «Вишенка без торта».

Напомним, что «Восточное партнерство» было сформировано в 2009 году с целью содействия политической ассоциации и экономической интеграции между ЕС и шестью странами Восточной Европы (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдова и Украина).

Но последние три страны из этого списка претендует не просто на партнерство, а на «перспективу членства», несмотря на неоднократные заявления со стороны ЕС, что прием новых членов в ближайшей перспективе не предвидится.

Армения, которая уже состоит в Евразийском экономическом союзе, подписала в Брюсселе Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Ранее, когда аналогичные соглашения подписывали Молдова, Украина и Грузия, почему-то считалось, что они не совместимы с членством в ЕАЭС. Теперь выяснилось, что очень даже сочетаются. При этом у Армении во внешней торговле наблюдается примерно такой же перекос, как и у Молдовы, только в обратную сторону. 60% товарооборота приходится на страны ЕАЭС. Руководство республики рассчитывает за счет облегчения условий торговли с ЕС выровнять этот потенциально опасный крен.

В итоговом документе участники саммита приветствовали хороший прогресс в текущих переговорах между ЕС и Азербайджаном в деле подписания нового рамочного соглашения и признали, что с Белоруссией все ограничивается диалогом по торговле и правам человека.

Очевидно, что все перечисленное можно было совершить, не собирая в Брюсселе глав 28 государств ЕС и шести участников ВП. То есть, по большому счету итог саммита нулевой, никаких конструктивных идей по поводу того, как глубже вовлечь шесть перечисленных стран в более тесное экономическое и политическое взаимодействие с ЕС, высказано не было.

Это отметили практически все участники встречи. В своем выступлении на саммите премьер-министр Молдовы Павел Филип не скрывал своего разочарования. Он отметил, что на данный момент очень важно, чтобы в рамках «Восточного партнерства» появилось новое дыхание, стратегическое видение и смелость для постановки более сложных задач. «Естественно, мы хотим, чтобы каждый следующий саммит означал шаг вперед, а видение будущего преобладало над сиюминутными расчетами. Для нас это критический период, время сложных реформ и непопулярных решений, а видимое присутствие ЕС в нашем регионе играет решающую роль», - цитирует заявление Павла Филипа пресс-служба правительства.

Глава молдавского кабмина также подчеркнул, что европейское будущее граждан Молдовы остается первостепенной задачей властей, но это необходимо подкрепить сроками и перспективой процесса евроинтеграции.

Примерно в том же духе высказался и премьер Грузии Георгий Квирикашвили: «Какое бы настроение не было в Европе и в разных странах, мы обязательно продолжим наш очень амбициозный план реформ, чтобы когда откроется окно возможностей для Грузии, мы были готовы».

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что совместная декларация является определенным компромиссом. «Я бы хотел, чтобы те слова, которые мы задекларировали, были более амбициозными. Но я также считаю, что все это является демонстрацией нашего единства», - сказал он. Пресс-релиз Еврокомиссии по итогам саммита снабжен бодрым слоганом: Stronger together («Вместе сильнее»).

Более конкретно высказался председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: «Посредством «Восточного партнерства» ЕС помог создать 10 000 рабочих мест, обучить 20 000 человек и выделить более 100 000 кредитов предприятиям. Мы улучшили доступ к бесплатным юридическим услугам, инвестировали в транспортные связи, продвинули гендерное равенство и помогли тысячам студентов в перемещениях между Европой и странами «Восточного партнерства». Заглядывая вперед, в 2020 год и последующие годы, мы осознаем, что настало время для еще более активных действий. Мы на правильном пути, давайте же его придерживаться».

Также на саммите было утверждено 20 целей, названных «конкретными», которые должны быть достигнуты к 2020 году. Среди них: цифровой пакет, включающий конкретные шаги по гармонизации ценообразования в сфере услуг роуминга и снижение тарифов на роуминг среди стран-партнеров; упрощение и удешевление подключения к интернету путем введения в действие национальных стратегий в отношении широкополосной связи и содействия созданию рабочих мест в цифровых отраслях; поддержку бизнеса и предоставление кредитов в местных валютах в партнерстве с ключевыми международными финансовыми институтами; расширение охвата и адресной поддержки, в частности, организаций гражданского общества на базовом уровне и др.

Результаты саммита сразу же стали темой ожесточенных споров политиков и экспертов. Президент Молдовы Игорь Додон на своем официальном сайте дал свою оценку саммиту: «У Молдовы нет ни единого шанса на присоединение к ЕС. А вся проевропейская истерика преследовала одну-единственную цель: создать идеальную завесу, за которой происходили кража миллиарда евро из банковской системы; захват госинститутов; закрытие множества школ и детских садов; изгнание из страны сотен тысяч человек и другие неприглядные вещи».

Ему ответил премьер-министр Павел Филип, правда, несколько не теми словами, которые он говорил в Брюсселе: «Г-н Додон в последнее время больше находится в командировках в России, и вполне возможно, что саммит «Восточного партнерства» оттуда видится совершенно иначе. Или, возможно, как раз успех этого события заставил его делать манипулятивные заявления, чтобы уменьшить положительное влияние саммита», – предположил Филип.

«Все критики саммита оперируют фальшивками и выдумками. Такие атаки — признак отчаяния, оппозиция впала в истерику. На мой взгляд, это уже фанатизм, борьба против собственной страны. Если бы саммит провалился, они были бы гораздо спокойнее», - сказал глава фракции ДПМ Мариан Лупу.

Действительно, несмотря на очевидную размытость «результатов» саммита, в Молдове вовсю говорят об «успехе» и перспективах. Правда, сделать это непросто.

Министр финансов Октавиан Армашу на заседании Демпартии попытался объяснить, что раньше Молдове давали деньги авансом, а теперь – только по выполнению взятых на себя обязательств. И это хорошо. «Нынешний кабмин впервые получил финансовую помощь вследствие осуществленных в прошлом году реформ», - подчеркнул Армашу.

«Наше правительство, безусловно, довольно тем, что Евросоюз подтвердил выделение финансирования четырех программ бюджетной поддержки до конца нынешнего года в размере 21 млн евро, - комментирует политолог Корнелиу Чуря. – Конечно, руководству страны хотелось бы, чтобы в заключительном документе саммита было хоть какое-то упоминание о шансах на членство в ЕС. Но на такой формулировке, в основном, настаивала Украина, а для Молдовы и Грузии важнее было получить деньги и не получить порцию критики, которая в последнее время льется со стороны определенных кругов ЕС. Это было достигнуто».

Есть еще 28 условий технического и экономического характера, которые необходимо выполнить для получения обещанных 100 млн евро. Но Корнелиу Чуря считает, что они не станут препятствием, правительство вполне в состоянии их выполнить.

Правда, есть еще одно, главное условие выделения денег в будущем году, отмечает политолог. Это выполнение Молдовой решения Венецианской комиссии о возврате к прежней избирательной системе. Эта тема всерьез всплывет в начале будущего года.

Поскольку шансов на вступление в ЕС в обозримом будущем нет, политолог предполагает, что Молдова изберет тактику «малых шагов»: углубление таможенного, энергетического, информационного взаимодействия.