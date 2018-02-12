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Вторая серия форума „Доступ к финансированию из международных программ» пройдет в Бэлць

Вторая серия форума „Доступ к финансированию из международных программ» пройдет в Бэлць

Кишинэу, 28 ноября, 2017. Торгово-Промышленная Палата при поддержке FinComBank приглашает предпринимателей и заинтересованных лиц принять участие в деловом форуме Доступ к финансированию из международных программ”, который состоится 1 декабря 2017 в мун. Бэлць.

 

В рамках мероприятия будут представлены наиболее эффективные возможности финансирования из международных программ, предлагаемые Всемирным Банком, Программой IFAD, Министерством Финансов Республики Молдова, Ассоциацией Европейского Бизнеса и Европейским Инвестиционным Банком.

 

Представители местного бизнеса и эксперты национальных и международных финансовых организаций встречаются во второй серии делового форума «Доступ к финансированию из международных программ», организованного на этот раз в Бэлць.

 

Деловой форум станет площадкой для конструктивного диалога о возможных источниках и условиях финансирования, в том числе о предоставлении грантов, а также об условиях участия в различных консультативных программах, программах поддержки бизнеса и программах развития, которые в настоящее время проводятся в Республике Молдова.

 

Торгово-Промышленная Палата Республики Молдова поддерживает экономических агентов, заинтересованных в развитии экономики страны, посредством различных национальных и международных программ, семинаров, курсов и т.д. 1 декабря 2017г. ТПП Молдовы организует в Бэлць форум «Доступ к финансированию из международных программ», который даст участникам возможность узнать, какие шаги необходимы для получения финансирования, что является важным инструментом для развития бизнес-среды в стране», - говорит Сергей Харя, Председатель ТПП РМ.

 

 „Нам знакомы и понятны потребности молдавских предпринимателей, в том числе экспортеров и местных производителей во всех регионах страны. Бизнес-форум, инициированный FinComBank, направлен на обеспечение прямой связи между бизнесменами из каждого уголка страны и финансовыми организациями, чтобы предприниматели из первых уст услышали о всех возможностях кредитования, получения грантов, поддержки и развития бизнеса», - утверждает Елена Стовбун, Директор Департамента развития бизнеса FinComBank.

 

В рамках мероприятия будут проходить тематические сессии, организованные экспертами из национальных и международных организаций, в которых будет представлен широкий спектр возможностей для финансирования.

 

FinComBank постоянно развивает предоставляемые банковские услуг, в том числе кредитование. Бизнес-форум «Доступ к финансированию из международных программ» в мун. Бэлць является второй серией встречи экспертов финансовых организаций и представителей деловой среды.  Первый финансовый форум прошел в 2016 году в Комрате, AТО Гагаузия. FinComBank продолжит эту серию мероприятий, чтобы способствовать развитию молдавских производителей.

 

Участие в бизнес-форуме «Доступ к финансированию из международных программ» бесплатное.
Мероприятие состоится 1 декабря 2017 года, начиная с 11:00, в отеле «VisPas», по адресу ул. Штефан чел Маре, 1/2, мун. Бэлць.

 

Всех заинтересованных в участии в форуме просим пройти простую регистрацию на странице: https://fincombank.com/forum/

 

За дополнительной информацией обращайтесь в Отдел международных отношений ТПП РМ, тел. / Факс: 022 222626, e-mail: inga.leontean@chamber.md , Леонтян Инга.

 

 

О FinComBank

 

FinComBank был основан в 1993 году и на сегодняшний день является одним из ведущих универсальных коммерческих банков Республики Молдова. FinComBank предоставляет широкий спектр банковских корпоративных, инвестиционных и страховых услуг как для соотечественников, так и для граждан других государств. Клиентами FinComBank являются физические лица, предприятия микро-, малого и среднего бизнеса, а также крупные предприятия, представляющие все основные отрасли экономики страны. На протяжении многих лет FinComBank успешно сотрудничает с Всемирным банком, Европейским фондом Юго-Восточной Европы, Корпорацией частных зарубежных инвестиций. FinComBank является членом Проекта по предоставлению сельских финансовых услуг и развитию сельскохозяйственного бизнеса (IFAD), Проекта сельских инвестиций и услуг (RISP), а также Проекта улучшения конкурентоспособности (PAC I/II).

3700 Автор: По материалам пресс-релиза
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