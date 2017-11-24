Право на цирк

Шестеро молдавских артистов во главе с акробатом Лилианом Чебаном выступят на XVI международном фестивале по цирковому искусству в Вуароне (Франция) в конце ноября.

В кастинге на 10 номеров принимали участие более 300 кандидатов со всего мира. Молдавская команда прошла в финал с двумя номерами: «Русские качели» и «Байкеры на надувных баллонах». Жюри кастинга отдало номеру «Русские качели» третье место, пропустив вперед японскую и французскую группы.

В отличие от всех других участников фестиваля, молдавские артисты ставят номера за свой счет, тренируясь в арендованных спортзалах и без финансовой поддержки властей.