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Право на цирк

№ 43 (1209) 24 November 2017

Шестеро молдавских артистов во главе с акробатом Лилианом Чебаном выступят на XVI международном фестивале по цирковому искусству в Вуароне (Франция) в конце ноября.

 

В кастинге на 10 номеров принимали участие более 300 кандидатов со всего мира. Молдавская команда прошла в финал с двумя номерами: «Русские качели» и «Байкеры на надувных баллонах». Жюри кастинга отдало номеру «Русские качели» третье место, пропустив вперед японскую и французскую группы.

 

В отличие от всех других участников фестиваля, молдавские артисты ставят номера за свой счет, тренируясь в арендованных спортзалах и без финансовой поддержки властей.

3010 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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