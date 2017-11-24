Газета
Online
| Регистрация
Font size: ААА
Главная | Архив номеров | Галереи | Авторы | Рейтинги | Справочная информация | Classified
Вход в систему


Рисуем все?

№ 43 (1209) 24 November 2017

В отделе искусств Национальной библиотеки по 26 ноября открыта персональная выставка Василия Грама. Его живопись, батик, гобелены - это удивительный мир света, ярких красок и возвышенных чувств. Абстрактное искусство мастера предлагает зрителю ощутить гармонию цвета, линии, формы. И в каждой «вселенной» разглядеть нечто свое. Есть хороший рецепт почувствовать абстрактную картину: встать перед нею и смотреть, смотреть, смотреть...Рисуем все?

 

Директор Выставочного центра имени Константина Брынкуша, художник, искусствовед Михаил Мунджиу отметил, что в некоторых работах художник не очень далеко уходит от реальности. Но он ее глубоко переосмысливает, тонко стилизуя и трансформируя отдельные предметы.

 

«Вообще считаю, что живопись должна быть декоративной. И Василий Грама это чувствует. Для него самоценен цвет. При этом все полотна выдержаны в одной цветовой гамме».

 

Творчеству Василия Грама присущи традиции национального искусства. Вообще он начинал с ткачества. «Здесь наши корни, - говорит он. - Эта область всегда вдохновляла художников. Такой подход я перенес и в живопись. Нравится пробовать разные материалы, технологии, изучать, как они сочетаются между собой. В итоге важно выработать свой стиль и его сохранить».

 

Стиль художник обозначил интригующе: лирико-абстрактный, Вроде бы противоположные понятия в сочетании дают новый смысл. Тенденции стиля — мягкость форм, сочетание цветов. Важно, чтобы картина вызывала ассоциации с каким-то состоянием души, привносила в жизнь нотку оптимизма.

 

Василий Грама достиг такого уровня мастерства, что его очень хочется спросить о глобальном. Например: в чем главная задача художника? Выяснилось, что их несколько. Придерживаться принципов — эстетических и художественной грамотности. Не позволить осквернить творческий процесс ничему вульгарному и необдуманному. Обязательно найти верную, точную, нужную форму для выражения темы. Наличие философского подтекста в произведении. Суметь передать связь прошлого, настоящего, будущего...

 

На мой взгляд, в произведении «Бесконечность» найдены красивые решения всех задач. Оно почти физически уносит зрителя в заоблачные выси, благодаря органичному сочетанию геометрических форм и колорита. «В начале пути мы изучаем предметные формы, - объясняет Василий Грама. - Сформировавшегося художника уже привлекают невидимые реалии, будь то микромир или макрокосм. Они удивляют, восхищают и невероятно притягивают»,

 

Как влияет на людей искусства наш стремительный век? Василий Грама: «Мы стараемся соответствовать современности. Это заключается и в выборе темы, материалах, технологиях, палитре. Соответственно, изменяется и структура работы. Раньше картины писались год, два. Сейчас процесс значительно ускорился. Из работ исчезает статика, они становятся более легкими, эфемерными. Нам важно, чтобы и зритель почувствовал это».

 

Михаил Мунджиу: «Художники прежних эпох создавали произведения вечные. В наше время работы по определению не могут быть таковыми. Они даже по технологии часто не на должном уровне. Мы спешим быстрее написать, выставиться. Как ни парадоксально, но в этом процессе есть большой плюс. Не зря говорят, что все гениальное — просто. А чтобы получалось просто, надо делать быстро. Михаил Греку учил: работать надо так, будто опаздываешь на поезд. Наш стремительный век просто вынуждает художников творить именно так».

 

Василий Грама преподает в Государственном педагогическом университете имени И. Крянгэ, на факультете изобразительных искусств и дизайна. И считает, что существуют большие проблемы с преподаванием изобразительного искусства в школах. Уроки рисования нередко заменяются другими предметами. «Студентам всякий раз надо объяснять элементарные вещи. А в зарубежных странах, например, в Германии, Японии уроки рисования хорошо развивают детей».

 

Михаил Мунджиу: «Японцы убеждены: только та страна сумеет достичь высот в развитии, которая будет вкладывать в образование в области изобразительного искусства. Потому что именно оно учит ребенка креативно подходить к любому делу. Через рисование дети учатся творчески осмысливать окружающий мир и понимать, что каждый человек по-своему видит предметы и явления».

 

Известный советский и российский психолог, педагог и философ Валерия Мухина основатель и руководитель научной школы «Феноменология развития и бытия личности», пришла к выводу, что именно рисование ведет к обогащению и перестройке психических свойств и способностей детей. Рисуя, ребенок усваивает графические знаки, как знаки культуры. А этот процесс оказывает сильное влияние на его восприятие, мышление, память, воображение. В США, например, люди ходят на занятия ИЗО, чтобы компенсировать недостаток творческого мышления в других сферах образования.

3110 Автор: Татьяна МИГУЛИHА
Поместить ссылку в:
  • Livejournal
  • VKontakte
  • Facebook
  • Google
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Twitter










Newspaper number archive
/taxonomy/term


Фотогалерея


Vip-календарь
в этот день родились:
1948
РУСУ НиколаеДиректор Литературного фонда Союза писателей.
1950
РЭЙЛЯНУ НиколаеВ 2009-2013 директор административного совета НАРЭ.
1956
ЮХНЕВИЧ АлександрПредприниматель.
1963
ГЕРМАН АллаГенеральный директор компании "Gordincom".
1971
ПЫНТЯ АндрейЮрист.
1972
КЫРНАЦ ТеодорЮрист.
1974
ВЛАХ ИринаБашкан Гагаузии.


Курс валют НБМ на 12.02.2018
EUR
20.3641
+0.0390
USD
16.6393
+0.0264
RON
4.3718
+0.0026
RUB
0.2859
-0.0012
UAH
0.6158
+0.0027

31/0112/02


Рейтинг
Самые: ЧитаемыеОбсуждаемые


Poll
Как часто вы пользуетесь социальными сетями ?
Не пользуюсь
15%
Не чаще одного раза в месяц
2%
Несколько раз в месяц
11%
Каждую неделю
13%
Каждый день
60%
Всего голосов: 47




Список персон
  • ГРАМА Василе

    Директор Центра финансирования фундаментальных и прикладных исследований АНМ.



Online
Попали «в молоко»…
Посылка с сюрпризом или почтовый дисбаланс
Компания Agropiese TGR открыла новый торгово-технический центр в Комрате
MIEPO привлекает европейские фонды
Какой у нас в Молдове «бананас»?
Гигиена – фактор риска на предприятиях пищевой промышленности
Проект МАСР продолжает поддерживать группы производителей
Серьезный сигнал
Послевкусие «молочного вопроса»...
Новые продукты традиционного качества




Условия пользования сайтом | Использование материалов | Вопросы и ответы | Контакты | Редакция | Подписка
Разработка сайта Deeplace

Авторские материалы и базы - © АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».

Вся информация, размещенная на сайте, не подлежит использованию в какой-либо то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению или переработке, иначе как с письменного разрешения АО «Экономическое обозрение «Логос-пресс».