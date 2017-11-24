В отделе искусств Национальной библиотеки по 26 ноября открыта персональная выставка Василия Грама. Его живопись, батик, гобелены - это удивительный мир света, ярких красок и возвышенных чувств. Абстрактное искусство мастера предлагает зрителю ощутить гармонию цвета, линии, формы. И в каждой «вселенной» разглядеть нечто свое. Есть хороший рецепт почувствовать абстрактную картину: встать перед нею и смотреть, смотреть, смотреть...Рисуем все?

Директор Выставочного центра имени Константина Брынкуша, художник, искусствовед Михаил Мунджиу отметил, что в некоторых работах художник не очень далеко уходит от реальности. Но он ее глубоко переосмысливает, тонко стилизуя и трансформируя отдельные предметы.

«Вообще считаю, что живопись должна быть декоративной. И Василий Грама это чувствует. Для него самоценен цвет. При этом все полотна выдержаны в одной цветовой гамме».

Творчеству Василия Грама присущи традиции национального искусства. Вообще он начинал с ткачества. «Здесь наши корни, - говорит он. - Эта область всегда вдохновляла художников. Такой подход я перенес и в живопись. Нравится пробовать разные материалы, технологии, изучать, как они сочетаются между собой. В итоге важно выработать свой стиль и его сохранить».

Стиль художник обозначил интригующе: лирико-абстрактный, Вроде бы противоположные понятия в сочетании дают новый смысл. Тенденции стиля — мягкость форм, сочетание цветов. Важно, чтобы картина вызывала ассоциации с каким-то состоянием души, привносила в жизнь нотку оптимизма.

Василий Грама достиг такого уровня мастерства, что его очень хочется спросить о глобальном. Например: в чем главная задача художника? Выяснилось, что их несколько. Придерживаться принципов — эстетических и художественной грамотности. Не позволить осквернить творческий процесс ничему вульгарному и необдуманному. Обязательно найти верную, точную, нужную форму для выражения темы. Наличие философского подтекста в произведении. Суметь передать связь прошлого, настоящего, будущего...

На мой взгляд, в произведении «Бесконечность» найдены красивые решения всех задач. Оно почти физически уносит зрителя в заоблачные выси, благодаря органичному сочетанию геометрических форм и колорита. «В начале пути мы изучаем предметные формы, - объясняет Василий Грама. - Сформировавшегося художника уже привлекают невидимые реалии, будь то микромир или макрокосм. Они удивляют, восхищают и невероятно притягивают»,

Как влияет на людей искусства наш стремительный век? Василий Грама: «Мы стараемся соответствовать современности. Это заключается и в выборе темы, материалах, технологиях, палитре. Соответственно, изменяется и структура работы. Раньше картины писались год, два. Сейчас процесс значительно ускорился. Из работ исчезает статика, они становятся более легкими, эфемерными. Нам важно, чтобы и зритель почувствовал это».

Михаил Мунджиу: «Художники прежних эпох создавали произведения вечные. В наше время работы по определению не могут быть таковыми. Они даже по технологии часто не на должном уровне. Мы спешим быстрее написать, выставиться. Как ни парадоксально, но в этом процессе есть большой плюс. Не зря говорят, что все гениальное — просто. А чтобы получалось просто, надо делать быстро. Михаил Греку учил: работать надо так, будто опаздываешь на поезд. Наш стремительный век просто вынуждает художников творить именно так».

Василий Грама преподает в Государственном педагогическом университете имени И. Крянгэ, на факультете изобразительных искусств и дизайна. И считает, что существуют большие проблемы с преподаванием изобразительного искусства в школах. Уроки рисования нередко заменяются другими предметами. «Студентам всякий раз надо объяснять элементарные вещи. А в зарубежных странах, например, в Германии, Японии уроки рисования хорошо развивают детей».

Михаил Мунджиу: «Японцы убеждены: только та страна сумеет достичь высот в развитии, которая будет вкладывать в образование в области изобразительного искусства. Потому что именно оно учит ребенка креативно подходить к любому делу. Через рисование дети учатся творчески осмысливать окружающий мир и понимать, что каждый человек по-своему видит предметы и явления».

Известный советский и российский психолог, педагог и философ Валерия Мухина основатель и руководитель научной школы «Феноменология развития и бытия личности», пришла к выводу, что именно рисование ведет к обогащению и перестройке психических свойств и способностей детей. Рисуя, ребенок усваивает графические знаки, как знаки культуры. А этот процесс оказывает сильное влияние на его восприятие, мышление, память, воображение. В США, например, люди ходят на занятия ИЗО, чтобы компенсировать недостаток творческого мышления в других сферах образования.