На пути к человеко-ориентированному сообществу АСЕАН

Я очень рад, что моя первая встреча с лидерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) происходит в исторический момент – в 50-ю годовщину основания этой ассоциации. За прошедшие 50 лет совершенно преобразилась не только моя страна – Республика Корея, но и практически вся Азия. Роль АСЕАН, содействовавшей повсеместному динамичному экономическому развитию, была неоценимой для успехов региона.

Несомненно, что для Кореи АСЕАН является особым и очень ценным другом. Только в прошлом году около шести миллионов корейцев посетили страны АСЕАН с туристическими и деловыми целями. Примерно 500 тысяч граждан стран АСЕАН сейчас живут и работают в Корее, при этом около 300 тысяч корейцев живут и работают в государствах АСЕАН.

Этот пример показывает, почему связи Кореи с АСЕАН являются больше, чем просто межправительственными контактами. Наши отношения углубляются самым интимным способом из возможных – через переплетение множества человеческих судеб.

Этот факт не должен никого удивлять. Декларация «АСЕАН-2025: Вместе в будущее», одобренная лидерами АСЕАН на 27-м саммите в ноябре 2015 года, гласит, что данная группа государств стремится быть «человеко-ориентированным сообществом, в центр которого поставлены интересы народа»; её задачей является построение инклюзивного общества, готового делиться и помогать, и в котором благополучие, благосостояние и средства к существованию народа растут.

«Люди прежде всего» – такова моя давняя политическая философия, и она соответствует духу корейской «революции свечей», которая год назад осветила и согрела зиму в Корее. Корея и АСЕАН разделяют общую философию, ценящую людей, и эта общность взглядов будет определять путь, который Корее и АСЕАН предстоит пройти вместе в предстоящие годы и десятилетия.

С 2010 года Корея и АСЕАН, будучи стратегическими партнёрами, совместно добились значительных успехов. Однако до сих пор сотрудничество Кореи и стран АСЕАН сводилось в основном к совместной работе правительств в сфере политики, безопасности и экономики. Я намерен помочь развитию отношений Кореи и АСЕАН, сделав важным приоритетом «народ» – и корейский народ, и народы стран АСЕАН. Моя идея заключается в создании – в сотрудничестве с АСЕАН – «миролюбивого, человеко-ориентированного сообщества, в котором вместе всем лучше». Её можно суммировать как концепцию «три П» – «People, Prosperity, Peace», то есть «Народ, Процветание, Мир».

Для воплощения в жизнь этой концепции я буду заниматься «дипломатией, в центре которой находятся интересы народа». Итак, отныне мы будем развивать сотрудничество между Кореей и АСЕАН таким образом, чтобы учитывать общественное мнение всех народов нашей ассоциации, заручаться их поддержкой и приглашать их к активному участию.

С этой целью – и в честь 50-й годовщины АСЕАН – мы объявили нынешний год «Годом культурного обмена между Кореей и АСЕАН», и активно продвигаем разнообразные программы культурного и гуманитарного обмена. В сентябре в южнокорейском портовом городе Пусан открылся Культурный дом АСЕАН. Это первое в своём роде учреждение, открытое в стране, которая имеет в АСЕАН статус партнёра по диалогу. Ожидается, что этот дом превратится в центр культурного и гуманитарного обмена между Кореей и странами АСЕАН. Корейское правительство будет всеми силами расширять подобный обмен, особенно среди молодёжи, которой предстоит развивать отношения Кореи и АСЕАН в будущем.

Мы также должны работать над построением миролюбивого сообщества, в котором люди находятся в безопасности. В Азии мы все противостоим ядерной и ракетной угрозе Северной Кореи, а также нетрадиционным угрозам безопасности, таким как терроризм, насилие экстремистов, а также кибератаки на наши предприятия, социальную и гражданскую инфраструктуру, официальные учреждения. Корейское правительство будет стремиться обеспечить для народа Кореи и народов стран АСЕАН возможность вести счастливую, безопасную жизнь, а это означает, что будет необходимо развивать сотрудничество со всеми странами АСЕАН на двустороннем и многостороннем уровнях для решения стоящих перед всеми нами проблем безопасности.

Наконец, я буду стараться содействовать взаимному процветанию, приносящему пользу гражданам стран АСЕАН и Кореи. Для обеспечения устойчивости человеко-ориентированного сотрудничества все страны региона должны расти и развиваться вместе. Создание структурных условий для взаимного процветания требует снижения региональных и транснациональных барьеров с целью расширить товарные потоки и помочь контактам на человеческом уровне. Иными словами, динамизм АСЕАН необходимо теперь связать с инклюзивностью.

Именно поэтому Корея будет активно поддерживать генеральный план «Взаимосвязанность АСЕАН-2025» и рабочий план «Инициатива интеграции АСЕАН». Обе программы призывают к расширению связей между экономиками и гражданами стран АСЕАН. Мы также ускорим ход переговоров о дальнейшей либерализации «Соглашения о свободной торговле между Кореей и АСЕАН», чтобы открыть путь для более свободного и инклюзивного роста экономики региона.

Корея сейчас готовится к новой «горячей» зиме: Зимним Олимпийским и Паралимпийским играм, которые пройдут в Пхёнчхане в феврале 2018 года. Готовясь к ним, мы сосредоточились на том, чтобы гарантировать: эти Игры должны стать сигналом к примирению, миру, взаимопониманию и сотрудничеству во всём мире.

Я с удовольствием приглашаю вас посетить мирный и радостный зимний Пхёнчхан и ощутить динамизм, охвативший Корею и АСЕАН. Не упустите шанса выяснить, что есть общего у Кореи и стран АСЕАН, и получить удовольствие.

АСЕАН – это региональная группа, объединяющая десять государств Юго-Восточной Азии: Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Республика Корея является «партнёром по диалогу» для стран АСЕАН, поддерживая стратегические партнёрские отношения с этой ассоциацией.

© Project Syndicate, 2017.