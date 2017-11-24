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«В Молдове есть предпосылки для развития рынка логистики – мы ими воспользуемся»

№ 43 (1209) 24 November 2017

Интервью Сергея Сергушева, директора по региональному развитию Группы компаний PONY EXPRESS еженедельнику «ЛП».

 

- Какие факторы предопределили решение группы PONY EXPRESS открыть представительство в Молдове?

 

- Мы отчетливо видим смещение «центров тяжести» мирового производства с Запада на Восток и товаропотоков – в обратном направлении. Наш бизнес движется в фарватере мировых трендов. В рейтинге логистики, составляемом Всемирным банком, Молдова менее чем за пятилетие поднялась со 132 на 93 позицию. Этот скачок свидетельствует о качественных изменениях на рынке услуг логистики в вашей стране. Видимо, основными «точками роста» стали возможности, предоставляемые отечественным предприятиям соглашениями о зонах свободной торговли с Евросоюзом и Турцией, а также активизация интернет-торговли, либерализация законодательства РМ в почтовой и таможенной сферах. Вместе с тем, обращает на себя внимание то, что в Молдове высок уровень логистических издержек (17-20%) и невелик вклад логистики в ВВП (8%). Для сравнения: в странах ЕС - 9-11% и 20-25%. Следовательно, на рынке логистики в Молдове есть резервы, которыми может воспользоваться сильный международный оператор, предлагающий комплексные услуги, отраслевые решения высокого качества для корпоративных клиентов и удобный сервис для физических лиц по конкурентной цене.

 

- Вы заявили, что услуги PONY EXPRESS по доставке корреспонденции и грузов могут обойтись молдавским клиентам на 15-20% дешевле, чем услуги конкурентов. За счет чего?

 

- Основной фактор, конечно же, это наличие наших представительств, логистических центров и терминалов в 12 странах Европы и Азии, обширный собственный автопарк – более 1,4 тыс. единиц, и таможенная экспертиза. За счет этого мы в состоянии, наряду с оперативной, но недешевой экспресс-доставкой по воздуху, развивать такое важное направление, как эконом-доставка корреспонденции и грузов – по оптимальным наземным маршрутам.

 

Кстати, в Молдове важную роль в этом плане сыграет то обстоятельство, что мы выстраиваем здесь бизнес не «с нуля», а принимаем в международную группу Pony Express проверенного многими годами сотрудничества молдавского партнера – логистическую компанию UnipostExpress - под нашим корпоративным флагом будет работать опытная команда. На выстраивание в стране оптимальных маршрутов эконом-доставки будет работать и филиал в Бэлць, который мы намереваемся открыть в 2018 году. В перспективе, по мере роста клиентской базы, молдавское представительство PONY EXPRESS проанализирует возможности создать филиал компании и в южной зоне РМ.

 

- Почему, располагая таким солидным «бэк-граундом», группа PONY EXPRESS определила на краткосрочную перспективу довольно скромный план – занять на рынке логистических услуг в Молдове сегмент 10%?

 

- Отчасти это объясняется нынешними реалиями молдавского рынка экспресс-доставки: он очень фрагментирован, на нем работает девять относительно крупных операторов. Причем на долю одного из них – Posta Moldovei – приходится 80-90%. Такой расклад изменить в одночасье сложно, да, видимо, и смысла нет. Универсальная для деятельности во всех странах стратегия группы PONY EXPRESS: постепенное вхождение в рынок, размеренное и обоснованное расширение своего присутствия на нем. Очевидно, что действовать так можно лишь постоянно отслеживая «самочувствие» клиента-партнера – его интересы, потребности, потенциал, направления развития – и предлагая ему высококачественные решения в данной связи.

 

Наконец, экспресс-доставка – важнейшая, но далеко не единственная составляющая спектра наших услуг. К примеру, в Молдове на данный момент доля e-commerce в общем объеме розничной торговли составляет лишь около 1%, тогда как общемировой показатель – 6%, а в странах с развитой экономикой – 12%. Однако среднегодовой темп роста интернет-продаж в вашей стране очень высок – примерно 30%. Значит, спрос со стороны молдавских клиентов на качественные услуги PONY EXPRESS в этой сфере и, соответственно, результат нашей работы здесь может быть существенно выше, чем в других сегментах рынка логистики в РМ.

 

- Как выглядит качество логистических услуг в видении PONY EXPRESS?

 

- Соответствие заявленных сроков доставки фактическим - как по продукту «эконом», так и «экспресс», возможность отследить движение заказа по маршруту через интернет-сайт, брэндированный автотранспорт и экспресс-центры, обученные курьеры в корпоративной форме, дополнительная фирменная упаковка, гарантированная целостность товара и единые стандарты обслуживания клиентов. Более того, в случае необходимости, мы обеспечим возврат невостребованных товаров при покупках в интернет-магазинах. А по возможности - обеспечим доставку однотипных вещей различных размеров и расцветок, на примерку и выбор. В Молдове такое «глубокое погружение» в потребности клиентов отечественные интернет-магазины сегодня не практикуют. Мы к этому готовы.

 

5720 Автор: Соб. инф.
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