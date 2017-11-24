Данные о динамике основных показателей комбанков за октябрь свидетельствуют: банковская система балансирует на грани минимального роста. Её активы за прошедший месяц увеличились всего на 0,2%.

Более того, по самым важным объемным показателям вновь зарегистрирован существенный спад. Так «депозиты всего» сократились на 0,2%. Это произошло вследствие оттока 228 млн с депозитов физлиц. За месяц остатки на счетах населения уменьшились на 0,6%. Тенденция сокращения объема средств на счетах физлиц доминирует с начала лета.

В сравнении с октябрем 2016 года по этому показателю пока еще остается номинальный рост, но он едва удерживается на уровне 2,5%. Такой низкий результат лишь отчасти может быть объяснен «неблагоприятной курсовой разницей». В последние месяцы курс лея уже не укрепляется по отношению к иностранным валютам, а тренд на снижение остатков вкладов проявился ещё более явственно.

Национальное бюро статистики в последнем отчете сообщает, во II квартале 2017 года располагаемые доходы населения по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли на 9,8%. В реальном выражении (с корректировкой на индекс потребительских цен) - на 2,5%. Похоже, что только этот «тонкий слой жирка» и оседает на банковских вкладах.

Однако главной причиной чрезвычайно низких темпов роста («пока еще роста») наши эксперты называют даже не медленный темп увеличения реальных доходов населения, а отсутствие у большинства банков «потребности в наращивании кредитных ресурсов».

Кредитование в текущем, как и в прошлом, году находится в состоянии практически непрерывного сокращения. Объем кредитов-нетто за октябрь по отношению к сентябрю уменьшился на 633 млн леев, или на 2,0%. По сравнению с объемом годичной давности нынешний кредитный портфель в целом по системе усох на 8,4%. За последние двенадцать месяцев из экономики изъято более 2 828 млн леев кредитных вложений.

За тот же период объем скидок на возможные потери от кредитования увеличился более чем на 11%. В результате доля «скидок» даже по отношению к кредитному портфелю-брутто превысила к настоящему времени 1/10. За последний отчётный месяц при уменьшении остатка кредитных вложений на 2,0%, «скидки» сокращены всего на 0,4%.

На фоне сокращения кредитования и привлечения депозитов, из месяца в месяц продолжает разрастаться объем «ликвидных активов». За октябрь он вырос на 2,0%, за двенадцать месяцев на 20,9%! Теперь доля «ликвидных активов» в «активах всего» превышает 54%. Достаточной считается 20%.

Тем не менее, благодаря краткосрочным вложениям в ГЦБ и «финансовые инструменты» НБМ, комбанки поддерживают достаточно высокий уровень прибыли. Благодаря этому, их собственный капитал продолжает успешно расти – в октябре на 1,5% (+154,5 млн леев), а по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – на 12,2% (+1 164,5 млн леев).