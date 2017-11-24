Lion Gri – 20 лет!

Винодельческая компания Lion Gri входит в число первых частных предприятий, которые стояли у истоков современного виноделия Молдовы. За 20 лет ее коллектив 7300 дней с любовью и душевной теплотой согревал то, что производит Lion Gri – десятки узнаваемых в мире брендов вина. В компании гордятся ими, понимая, что эти бренды во многих государствах мира делают имя винной стране под названием Молдова.

Вино Lion Gri с достоинством и без особого пафоса можно назвать «Королевским вином»! Красными и белыми винами Lion Gri наслаждались и продолжают наслаждаться не только президенты разных стран, но и короли, принцы, монархи таких стран как Бельгия, Япония, Иордания, Люксембург, Дания, Монако, Швеция, Катар, Марокко и Таиланд.

Вина Lion Gri подавались на торжественных приемах, Ассамблее ООН, в Кремле, на конференциях Международного офиса вина (OIV), различных торжествах и открытиях в посольствах и консульствах. И каждый раз выражения «Молдова – винная страна» звучали с ВОСТОРГОМ, ТОРЖЕСТВЕННО и ГОРДО.

Совместному молдо-американскому предприятию Lion Gri LTD исполнилось 20 лет с момента его регистрации и начала деятельности на территории республики в качестве резидента Молдовы. За эти два десятка лет менеджерам и коллективу винодельческой компании довелось испытать и пережить взлеты до самого неба и провалы в непредсказуемое финансовое состояние, когда кредиторы в любой момент могли принять фатальное решение, лишив компанию будущего. В эти непростые годы, прожитые вперемежку с безграничной радостью от успехов и горечью от потерь из-за винных эмбарго, в Lion Gri, благодаря характеру ее учредителей, сумели сохранить один из самых главных компонентов жизнедеятельности компании - потенциал.

Сегодня можно смело сказать, что, благодаря упертому характеру и неуемной воле менеджеров Lion Gri, у нее есть громкое и завидное прошлое, сложное, но преодолимое настоящее, светлое и успешное будущее, при условии, что ее кредитор - Victoriabank ни на йоту не отступит от стратегии поэтапного погашения Lion Gri кредиторской задолженности перед ним.

Хочется надеяться, что даже в условиях жестких требований «Базель-3» у кредитора хватит проницательности, мудрости и терпения дождаться того момента, когда Lion Gri погасит кредиты банку до последнего лея, доллара и евро. Сейчас это уже не трудно себе представить, а еще больше - поверить в способность крупной винодельческой компании погасить просроченные кредиты. Гораздо труднее в это верилось на рубеже 2000 годов, когда казалось, что туннель без света. Но свет в туннеле, как и выход из трудного положения компании – в ней видели. Это только в метро пишут, что «выхода нет».

В коллективе компании говорят, что Lion Gri может найти выход из самой трудной ситуации. «И даже если нужно будет, то и на Луне будут расти виноградники», - замечают ее сотрудники.

Lion Gri является первооткрывателем нескольких десятков международных выставок, первая из которых прошла в 1999 г. Разные страны принимали компанию в качестве флагмана виноделия Молдовы - Китай, Корея, Таиланд, Индия, Япония, США, а также страны Европейского Союза и СНГ. Компанию по праву можно назвать первооткрывателем международных рынков для молдавских производителей вин в то время, когда даже небольшие партии вина на экспорт считались большим достижением и победой.

Нужно быть объективным и признать, что Lion Gri - одна из той группы частных винодельческих компаний, которые в конце 90-х годов ХХ века открыли миру винную страну Молдова. Менеджеры Lion Gri вместе с коллегами из DK-Intertrade, Acorex Wine Holding, Dionisos Mereni доказали на примере своих современных заводов, что Молдова – винная страна. И это не пустые слова, о чем красноречиво говорят успехи компаний, сотни наград престижных международных выставок и дегустаций. Любое посещение – с масштабными или даже с маленькими стендами в компании с Торгово-промышленной палатой Молдовы, – каждый раз вновь доказывало, что у Молдовы есть большое будущее в виноделии.

Все тогдашние открытия миру молдавских вин делались на голом энтузиазме и на скромных финансовых ресурсах. Как раз в те годы была создана Гильдия виноделов Молдовы, сформированная из компаний, которые собственными ресурсами, без поддержки отраслевого министерства, финансировали продвижение молдавских вин в мире. Тогда не было столько возможностей и не было такой, как сейчас, помощи государства, поддержки Евросоюза, внешних партнеров или, например, проекта USAID.

В качестве морального признания тех неимоверных усилий компании служили многочисленные международные награды, которых удостаивалась продукция Lion Gri. Бренды ее вин отбирались строгим жюри во Франции и включались в издаваемый престижный международный каталог «1000 Vins de Monde». Вина Lion Gri попали в первое издание за 2001 г., и потом регулярно отбирались практически во все выходы мирового каталога: 2002 г., 2003 г., 2004 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

Сидя в выставочном зале Lion Gri, не знаешь, на чем остановить взгляд, столько дипломов, медалей, разных наград - призов, каталогов, книг... Создается такое впечатление, будто находишься в офисе OIV. Рассматривая стены и витрины, читаешь « …кюве 2002 Lion Gri удостоен золотой медали во Франции», « … кюве 2002 Lion Gri удостоен Grand Prix во Франции». Более 22 медалей только за кюве, и только во Франции. «Ice Wine Lion Gri награждается Золотой Сакурой на дегустационном конкурсе в Японии». Фотографии с разных выставок - Германия, Бельгия, Италия, Австрия, Турция, Китай, Тайвань, Корея, США, Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Польша, Чехия, Румыния…

Присутствие в каталоге «1000 Vins de Monde» говорит о качестве напитков, если учесть тот факт, что для этого виноделы со всего мира присылают ежегодно на суд строгому жюри более 200 тыс. вин. Похвально, что первыми из Молдовы в мировой каталог попали вина Lion Gri и Acorex Wine Holding.

Менеджеры Lion Gri: Нужно сказать, что в те годы мы без посторонней помощи и поддержки участвовали в престижных международных выставках, привозя домой золотые медали экспозиций в Германии, Японии, Китае, Франции и других странах. Наш «Кагор» вошел в список 100 бриллиантовых вин Европы, которые отбирались жюри в Швейцарии. Все это уже навечно в истории молдавского виноделия. Но сейчас оно дается намного проще, а главное, легче. Выплачиваются субсидии государства, поддерживающего закладку новых виноградников, в банках - более дешевые и длинные кредиты. Особенно важно, что в отрасль виноградарства и виноделия поступает финансовая помощь Евросоюза. Тогда ведь даже несчастные шесть метров выставочного стенда нужно было везти на своих плечах. В те годы не нужно было доказывать имя компании, а надо было доказать главное: что Молдова - винодельческая страна. Доказать, что деньги не играли никакой роли, потому что хотелось достичь признания, мечталось о большом и важном. И, наконец, это большое себя показало. Пусть оно будет своего рода подспорьем для других виноделов - это труд многих поколений. Мы сегодня вместе доказали миру, что Молдова была, есть и всегда будет винодельческой страной. Вино является ее золотым ресурсом.

Сохранившийся костяк коллектива Lion Gri, стоически перенесший на себе сложности двух кризисов в отрасли, не сомневается в возможностях компании, зная изнутри ее потенциал. Именно поэтому, говоря о перспективе компании, здесь с уверенностью подчеркивают: «Будущее у Lion Gri - великое и успешное!». Ее двадцатая годовщина приходится на момент завершения уборки винограда - сезон в 2017 г. во всех отношениях богат.

Руководители компании с чувством удовлетворения и даже гордости замечают, что Lion Gri вышла со своими брендами на большие и перспективные рынки. И благодаря этому чувствует себя намного увереннее и спокойнее, потому что на этих рынках все предсказуемо, прозрачно, а главное, понятно.

Менеджеры Lion Gri: Прокручивая в памяти все эти 20 лет компании, нам хочется выразить искренние слова сердечной благодарности многочисленным клиентам и партнерам, которые в трудные времена верили в нас, знали о том, что мы чисты, что наступит время - и мы будем в состоянии вернуть все долги, большинство из которых уже возвращены. У нас есть большая уверенность в том, чтобы одним махом закрыть оставшиеся кредиты. Мы думаем, что 2018 г. для Lion Gri окажется успешным. Не исключено, что погашение кредитов будет сделано при участии новых партнеров, которые войдут в капитал Lion Gri, чтобы развивать ее дальше, вести к новым достижениям.

Полагаясь на свой богатый опыт и профессионализм, менеджеры Lion Gri признают, что не сомневаются в потенциале молдавского виноделия, зная, что у него «есть хорошая перспектива и большое будущее».

Менеджеры Lion Gri: Виноделие Молдовы – это, безо всякого преувеличения, ее нефть, ее экспортный ресурс, способный занимать более одной трети экспорта страны. Хотя, конечно, у нас есть и яблоки, и овощи, такие вкусные и ароматные, которых нет нигде больше в мире, они есть только в нашей Молдове.

С учетом больших задач, которые менеджеры компании планируют решать в ближайшей перспективе, одним из основных достижений Lion Gri за 20 лет ее существования правильнее считать сбереженный потенциал и высокую марку качества вин под брендом Lion Gri. Кроме менеджеров и коллектива, совладавших с неимоверными трудностями в период кризисов, в этом есть и большая заслуга Victoriabank-а.

Lion Gri - одна из немногих компаний, которая с первых лет существования поставила перед собой задачу производить алкогольную продукцию в ассортименте: бренди, дивины, крепкие напитки, игристые классические вина, игристые вина, вина коллекционные и марочные, виски, Ise Wine…

В отличие от других учреждений, которые жестко требовали возврата кредитов, угрожая реализовать за бесценок залоги, что на практике означало смерть предприятию, менеджеры первого частного банка разглядели в Lion Gri потенциал для долгосрочного развития, которое, с одной стороны, сохраняло компанию, а с другой - давало возможность для погашения кредитов. С этой целью банк аккумулировал у себя все кредиты Lion Gri (работали с кредитами даже по 26%), обеспечив их залогами, которые все эти годы служат надежной гарантией на тот случай, если расчет банка и обязательства учредителей компании не оправдаются. Риски, что банку придется продавать залоги, с учетом стоимости активов Lion Gri, оцениваемых в 60 млн евро, минимальны.

В Victoriabank-е не стали требовать всего и сразу, что в состоянии было погубить компанию, несмотря на наличие у нее более тысячи собственных виноградников, пяти заводов первичного виноделия по соседству с плантациями, современного предприятия с линиями розлива вин и коньяков в свободной экономической зоне Expo Business Chisinau.

В канун своего 20-летнего юбилея Lion Gri вплотную приблизилась к тому рубежу, преодолев который банк-кредитор получит все сполна, в том числе и моральное вознаграждение в виде искренних слов благодарности учредителей компании за то, что поверили на слово, терпели и вместе ждали лучших времен.

На всем протяжении деятельности компания ежегодно пополняла богатую коллекцию вин Lion Gri, закладывая каждый год от 100 тыс. до 300 тыс. бутылок лучших вин, включая игристые, производимые по французской технологии с выдержкой 3,5-4 года, а также дивины. Прекрасные, шикарные вина коллекции «зреют» в подвалах в селе Ciorescu, что по соседству с Кишиневом. Их количество держится в секрете, так как намечается новый план продвижения коллекционных вин Lion Gri.

Несмотря на сезон сбора и переработки винограда урожая 2017 г., в компании готовятся к реконструкции завода в селе Talmaza. Он расположен как раз на месте обнаруженного здесь винного подвала, относящегося к 1595 г. Реконструкция предусматривает монтаж современного оборудования, внедрение прогрессивной технологии первичного виноделия и хранения виноматериалов. Также предусматривается завершение проекта реконструкции завода первичного виноделия на юге - в Вулкэнешть.

А в начале 2018 г. Lion Gri выйдет на рынки, где уже продаются ее бренды, с новым игристым вином, название которого пока что не раскрывают, держа в строгом секрете. Эту вкусную и ароматную новинку, как и старые коньяки, и десятки других вин Lion Gri, очень скоро можно будет отведать и по достоинству оценить во многих ресторанах Кишинева, где к ним станут подавать не менее вкусную еду богатой молдавской кухни.

P. S. Газета «Экономическое обозрение «Логос-пресс», которая старше Lion Gri всего лишь на семь лет, поздравляет ее коллектив и руководство с Днем рождения компании! Желаем такой же завидной устойчивости и уверенности, которая помогла пережить глубокий кризис, сохранив потенциал для успешного развития компании в будущем.