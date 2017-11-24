Тендерное предложение BT

Banca Transilvania (BT), второй по величине банк Румынии, акционерами которого являются ЕБРР и Международная финансовая корпорация (IFC), выставил на регулируемом рынке Молдовы тендерное предложение на покупку единым пакетом 39,2% акций в третьем по величине банке Молдовы - Victoriabank.

В тендерном предложении цена покупки одной акции номиналом 10 леев составляет 78,21 леев. Сделка по такой цене будет означать, что инвестор приобрел акции первого частного банка Молдовы с мультипликатором капитала 0,75.

Ранее, ВТ обратился за разрешением в Национальный банк Молдовы на покупку 100% акций Victoriabank. В понимании экспертов и аналитиков, это означает, что в последующем румынский ВТ может сделать тендерное предложение на выкуп остальных акций.

Крупными акционерами Victoriabank являются ЕБРР (27,5%), а также учредители и руководители банка - первый председатель правления Виктор Цуркан (10,45%) и его заместитель Галина Пройдисвет, которая вместе с родственниками владеет около 15%.

У Victoriabank в обращении находятся 25 000 091 акция номиналом 10 леев. Его уставный капитал равен 250 000 910 леев, а акционерный капитал составляет 2 575 694 789 леев. Балансовая стоимость одной акции банка составляет 103 лея.

Заявленная ВТ цена покупки акций Victoriabank в 78,21 леев за акцию означает, что его бумаги оценены дороже, чем акции крупнейшего банка страны – Moldova Agroindbank, 41,09% которого выставлены на бирже по цене чуть более 1 тыс. леев за акцию номиналом 200 леев. С учетом акционерного капитала Agroindbank, его балансовая стоимость акций составляет 3 563 леев, тогда как пакет выставлен на продажу с мультипликатором капитала только 0,29.

С начала 2017 г. Victoriabank заработал 238 млн леев чистой прибыли, занимая по этому показателю третье место среди 11-ти банков Молдовы. Банк обладает активами в 13,6 млрд леев.