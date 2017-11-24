Акции МАИБ вновь в тренде

Выждав три недели, не будет ли свежей информации по «Moldova Agroindbank», участники рынка акций этого банка вернулись на игровую площадку. 21-22 ноября на Фондовой бирже Молдовы были заключены сразу две сделки.
Выждав три недели, не будет ли свежей информации по «Moldova Agroindbank», участники рынка акций этого банка вернулись на игровую площадку. 21-22 ноября на Фондовой бирже Молдовы были заключены сразу две сделки.
Казалось бы, немного. Но учитывая огромный потенциал этого рынка, по единичным сделкам можно судить о том, какие настроения бродят среди держателей многомиллионных активов. Тем более, что последние события на бирже развивались по оригинальному сюжету. Текущая рыночная цена была задана в конце октября — 1300 леев за акцию. Этого уровня она достигла в два шага от 1150 леев в течение всего прошлого месяца. В открытых позициях ФБМ сразу обозначились границы спроса — 1200 леев, и предложения — 1475 леев за акцию.
Однако, 21 ноября на продажу в интерактивной секции биржи были выставлены 100 акций по цене в 1175 леев. Почему продавец запросил цену ниже гарантированной рыночной — сказать трудно, возможно потому, что его пакет превышал по размерам пакет из открытых позиций (62 акции). А он хотел продать именно 100 штук. И сразу. Как бы то ни было, торговая система биржи позволила брокерам устроить по этому поводу небольшой аукцион, в результате которого продажная цена составила 1301 лей за акцию. Сколько было сделано промежуточных заявок, сказать трудно — система сквитовала лучшую из них.
На следующий день сценарий повторился, только выставлены были 12 акций по начальной цене 1200 леев. Вероятно, этот продавец так сильно нуждался в свободных денежных средствах, что проигнорировал совсем свежий ориентир. Ну, в крайнем случае, он рассчитывал на торги по его пакету и определенный рост цены. Предчувствия его не обманули, окончательная цена составила 1303 лея.
К концу недели стало ясно, что заявленные в открытых позициях 1200 леев на покупку — это уже мало, а 1475 леев на продажу — пока еще много. По итогам двухдневных торгов обозначился психологический барьер для инвесторов — 1300 леев за акцию с разрешением брокеру символически преодолеть его, если того потребуют обстоятельства. И все-таки держатели должны обратить внимание на эти две сделки, перестать прибедняться и протестировать рынок где-то на уровне 1350 леев за акцию. А то и выше. Если уж курс пошел вверх, то надо его подталкивать.