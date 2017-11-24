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Акции МАИБ вновь в тренде

№ 43 (1209) 24 November 2017

Выждав три недели, не будет ли свежей информации по «Moldova Agroindbank», участники рынка акций этого банка вернулись на игровую площадку. 21-22 ноября на Фондовой бирже Молдовы были заключены сразу две сделки.

 

Казалось бы, немного. Но учитывая огромный потенциал этого рынка, по единичным сделкам можно судить о том, какие настроения бродят среди держателей многомиллионных активов. Тем более, что последние события на бирже развивались по оригинальному сюжету. Текущая рыночная цена была задана в конце октября — 1300 леев за акцию. Этого уровня она достигла в два шага от 1150 леев в течение всего прошлого месяца. В открытых позициях ФБМ сразу обозначились границы спроса — 1200 леев, и предложения — 1475 леев за акцию.

 

Однако, 21 ноября на продажу в интерактивной секции биржи были выставлены 100 акций по цене в 1175 леев. Почему продавец запросил цену ниже гарантированной рыночной — сказать трудно, возможно потому, что его пакет превышал по размерам пакет из открытых позиций (62 акции). А он хотел продать именно 100 штук. И сразу. Как бы то ни было, торговая система биржи позволила брокерам устроить по этому поводу небольшой аукцион, в результате которого продажная цена составила 1301 лей за акцию. Сколько было сделано промежуточных заявок, сказать трудно — система сквитовала лучшую из них.

 

На следующий день сценарий повторился, только выставлены были 12 акций по начальной цене 1200 леев. Вероятно, этот продавец так сильно нуждался в свободных денежных средствах, что проигнорировал совсем свежий ориентир. Ну, в крайнем случае, он рассчитывал на торги по его пакету и определенный рост цены. Предчувствия его не обманули, окончательная цена составила 1303 лея.

 

К концу недели стало ясно, что заявленные в открытых позициях 1200 леев на покупку — это уже мало, а 1475 леев на продажу — пока еще много. По итогам двухдневных торгов обозначился психологический барьер для инвесторов — 1300 леев за акцию с разрешением брокеру символически преодолеть его, если того потребуют обстоятельства. И все-таки держатели должны обратить внимание на эти две сделки, перестать прибедняться и протестировать рынок где-то на уровне 1350 леев за акцию. А то и выше. Если уж курс пошел вверх, то надо его подталкивать.

6090 Автор: Андрей ЧЕГАРОВСКИЙ
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