Бюджет-2018 отправлен в парламент

Кабмин одобрил на заседании во вторник проект Закона о государственном бюджете на 2018 год. Документ разработан в соответствии с приоритетами государственной политики правительства и учетом положений соглашений о финансировании с партнерами по развитию.

Проект закона о госбюджете – 2018 основан на 3-процентном экономическом росте, увеличении экспорта на 8% и повышении импорта на 6%.

«У нас разумное отношение, и я думаю, наш потенциал больше, учитывая то, что произошло в этом году. Реальность была намного более положительной и оптимистичной, чем наши прогнозы», - сказал премьер Павел Филип.

Согласно документу, доходы государственного бюджета составляют 36,6 млрд леев, что на 8,4% больше по сравнению с исправленным государственным бюджетом на 2017 год. Увеличение доходов связано в основном с увеличением налогов и сборов и грантовых поступлений. В следующем году последние составят 2,8 млрд леев, что на 1,6 млн леев больше, чем в текущем году.

Расходы государственного бюджета составляют 41,3 млрд леев, что на 9,3% больше по сравнению с исправленным государственным бюджетом на 2017 год. Расходы возрастут на фоне запланированного увеличения зарплат, повышения уровня пенсий, осуществления других мер в области социальной защиты и образования.

Кроме того, сегодня был утвержден проект Закона о бюджете государственного социального страхования на 2018 год и Закона о фондах обязательного медицинского страхования на 2018 год.