Украинский интерес к свободной зоне

Представительная делегация предприятий Украины во главе с президентом Союза промышленников и предпринимателей Анатолием Кинахом посетила 23 ноября зону свободного предпринимательства Expo-Business-Chișinău.

Главный администратор зоны Вячеслав Неделя представил гостям подробную информацию о преимуществах работы в ЗСП, инвестиционном климате Молдовы, профиле деятельности зарегистрированных резидентов, а также о перспективных инвестиционных проектах.

В представленной программе развития Expo-Business-Chișinău на 2017-2019 годы подчеркивается, что у первой в Молдове свободной зоны есть неплохие перспективы для развития, о чем свидетельствует и интерес со стороны потенциальных инвесторов. По словам Вячеслава Неделя, до конца 2019 года общий объем инвестиций в ЗСП может вырасти с нынешних $64,6 млн до $75-80 млн. Это позволит довести годовой объем продаж произведенной в зоне продукции до $600 млн, что почти в два раза больше нынешних показателей. Количество рабочих мест также заметно возрастет – с 1393 человек сегодня до 2,3 тыс.

На данный момент в Expo-Business-Chișinău на стадии реализации или расширения находятся около 10 значимых проектов. Их реализуют такие компании, как «Kass Expo International», «Fujikura Automotive MLD», «Led Market», «Sel Chem», «Cables Development», «Nanocut», «Wood International», «Thermofol», «SFB Cables». Ведутся переговоры с пятью новыми потенциальными резидентами. В 2018-2019 гг. администрация зоны планирует запустить еще 10 новых проектов.

При этом Вячеслав Неделя отметил, что реализация всех этих планов может осложниться нехваткой территории для размещения крупных производств, наподобие завода Fujikura Automotive. Поэтому в перспективе для реализации планов развитии Expo-Business-Chișinău, возможно, потребуется открытие 1-2 новых субзон для привлечения новых инвесторов и создания производств с большим количеством рабочих мест.

Гости из Украины с интересом восприняли предложенную информацию, ознакомились с работой ряда резидентов ЗСП. В частности, они посетили молдавско-американское предприятие «Lion-Gri», провели экскурсию по цехам предприятия, увидели всю цепочку производственного процесса по изготовлению винной продукции. Руководитель украинской делегации Анатолий Кинах выразил благодарность за теплый прием и сообщил, что у приехавших в Молдову руководителей компаний есть предметный интерес к реализации совместных проектов с молдавскими партнерами.