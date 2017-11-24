Депутаты озаботились безработными и поденщиками

Постоянное бюро парламента приняло решение созвать на этой неделе пленум только в четверг. В повестку дня было внесено около 20 вопросов, большинство из которых депутаты оперативно рассмотрели во втором чтении. А вот на обсуждение двух законодательных инициатив, выдвинутых министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, народные избранники потратили больше двух часов.

Еще больше года назад правительство передало в законодательный орган проект закона о порядке осуществления поденщиками некоторых неквалифицированных работ временного характера. По словам госсекретаря профильного министерства Анастасии Очеретный, документ был разработан с тем, чтобы наконец-то установить понятные правила, регламентирующие данный сектор, а также сократить масштабы феномена неформальной занятости. В целом проект устанавливает права и обязанности не только поденщиков, но и работодателей, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы.

В соответствии с проектом, к неквалифицированным работам временного характера относятся виды деятельности, которые не требуют специальных знаний, навыков и проводятся «спорадически, случайно». Поденщиком предложено считать физическое лицо, гражданина РМ, иностранца либо лицо без гражданства, которое является трудоспособным и нанято бенефициаром поденно для осуществления неквалифицированных работ временного характера за определенную плату.

Авторы предусмотрели, что данный вид работ может осуществляться не только в сельском хозяйстве, но и в других различных секторах, относящихся к первому разделу Классификатора видов экономической деятельности. По проекту, отношения между поденщиком и бенефициаром устанавливаются без заключения индивидуального трудового договора. Достаточным будет лишь зарегистрировать поденщика в специальном регистре учета (его образец содержится в проекте). Ежедневная продолжительность работ временного характера не может превышать восьми часов, пяти – для лиц в возрасте 15-16 лет и семи часов – для тех, кому 16-18 лет.

В общей сложности лица, работающие поденно, не могут делать это более 40 часов в неделю. Также они лишены права оказывать свои услуги одному и тому же экономическому субъекту больше 90 кумулятивных дней в течение одного календарного года. Сбором и обработкой данных о поденщиках, как предусматривает проект, будет заниматься Государственная инспекция труда, которой бенефициары ежемесячно будут представлять информацию о поденных работниках – копии из того самого регистра учета.

После вступления в силу проекта, уплата налога на доход, полученного от неквалифицированных работ временного характера, осуществляемых поденщиками, будет производиться работодателем в соответствии с действующим налоговым законодательством. При этом, из доходов, полученных поденщиками, не будут удерживаться взносы государственного соцстрахования. В свою очередь, физическое лицо-поденщик, будет обязано вступить в систему публичного соцстрахования на основе индивидуального договора, заключенного с Национальной кассой соцстрахования (НКСС). Также из доходов, полученных за временный труд, не будут рассчитываться взносы обязательного медстрахования, а поденщику придется лично приобрести полис.

Устанавливает проект и правила оплаты труда поденщика. Так, ее размер за каждый день устанавливается путем прямых переговоров между сторонами. Оговаривается, что размер почасовой оплаты, установленный сторонами за один рабочий день, не может быть ниже гарантированного минимального размера почасовой зарплаты в реальном секторе экономики. Оплата услуг поденщика должна осуществляться в конце каждого рабочего дня, до того, как «стороны проставят свои подписи в регистре учета», чем завершат свои взаимоотношения за истекший период.

Правом констатации нарушений положений закона о порядке осуществления поденщиками некоторых неквалифицированных работ временного характера предложено наделить не только Государственную инспекцию труда, но и Государственную налоговую службу.

Представители парламентской оппозиции жестко раскритиковали проект. Коммунист Оксана Доменти заявила, что он чуть ли не слово в слово переписан с румынского закона и очень далек от наших реалий. По ее мнению, принятие проекта еще больше усугубит ситуацию неквалифицированных работников в сельском хозяйстве, так как велик риск, что те, кто сегодня работает по индивидуальному контракту, будут переведены в категорию поденщиков. А это означает, что работодатель не будет осуществлять соответствующие взносы социального и медицинского страхования.

Другой представитель фракции ПКРМ Олег Рейдман заметил, что проект лишает поденщика юридических оснований для обращения в суд в случае невыполнения бенефициаром его услуг обязательств по оплате труда. «Принимая такие законы, мы не движемся вперед, а возвращаемся к рабовладельческому строю», - считает депутат.

Но, несмотря на резкие замечания, парламентское большинство поддержало проект в первом чтении, пообещав, что ко второму примет во внимание все предложения и замечания оппозиции.

Еще больше критики вызвал другой проект минтруда, содержащий целый ряд поправок и дополнений к Закону о социальном пособии. Как отметила госсекретарь, разработан он был с тем, чтобы повысить эффективность применения Программы социальной помощи.

В соответствии с проектом, трудоспособные безработные, зарегистрированные в территориальном агентстве занятости населения, «из состава семей бенефициаров социального пособия осуществляют, по запросу примара, деятельность в интересах сообщества». При этом им будет гарантировано соблюдение «нормальной продолжительности рабочего времени и норм безопасности труда и по охране здоровья». Количество часов осуществления деятельности в интересах сообщества будут рассчитываться пропорционально размеру социального пособия, которое получает семья, но не может превышать 40 часов в месяц. При этом предусмотрено, что отказ от выполнения работ будет служить основанием для приостановления выплаты пособия по безработице и соцпомощи в холодный период года.

К таким работам не смогут быть привлечены семьи, включенные в списки выплат, для которых назначенный размер социального пособия не достигает 30 % (288 леев в месяц), включительно, от уровня минимального гарантированного ежемесячного дохода, или безработные в составе семей бенефициаров, которые находятся в одной из ситуаций, не позволяющих участвовать в деятельности в интересах сообщества.

Авторы решили возложить всю ответственность по планированию, организации, учету работ в пользу общества на примаров населенных пунктов. Для этого он должен будет ежегодно составлять план деятельности в интересах сообщества, вести учет лиц и отработанного времени, отчитываться перед агентством занятости населения, обеспечивать инструктаж привлеченных безработных по защите и технике безопасности и т.д.

Анастасия Очретный, судя по всему, и не подозревала, что ее ждет. Депутаты, получив право задавать вопросы, просто завалили ее замечаниями к представленному проекту. Социалист Владимир Цуркан высказал озабоченность в связи с тем, что примара наделяют правом составлять списки, на основании которых может быть приостановлена выплата пособия по безработице. По его мнению, это может стать своеобразным инструментом для сведения счетов с гражданами населенных пунктов, которые критикуют главу администрации, не разделяют его политических взглядов и т.д.

Оксана Доменти указала на то, что на самом деле применение положений проекта в предложенном варианте нарушит социальные права граждан, привлеченных к неоплачиваемому труду. Она считает, что работа в интересах сообщества должна отражаться на трудовом стаже безработного.

Демократ Корнелий Дудник озаботился тем, что, применяя закон, совсем скоро безработного ученого заставят подметать улицы. На это госсекретарь ответила, что любой труд, который направлен на благо сообщества, почетен. И призналась, что хотя и обладает ученой степенью, может взять метлу в руки и не посчитает это унизительным. После более чем часового обсуждения, проект все-таки одобрили в первом чтении. Оно и понятно, ведь аналогичная практика применяется в целом ряде европейских стран.

В ходе заседания депутаты во втором чтении утвердили проект закона о секторальных комитетах по профессиональной подготовке. В будущем они должны будут принимать участие в разработке нормативной базы в сфере непрерывного профессионально-технического образования, документов политик на национальном и секторальном уровнях в сфере профессиональной подготовки. Они же станут определять занятия, для которых необходима разработка стандартов занятости, выдвигать предложения по обновлению Классификатора занятий РМ. Для этого они будут осуществлять исследования рынка труда и определять тенденции и потребности в рабочей силе в том или ином секторе экономики.