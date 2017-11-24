Лучшие в Гагаузии: объединенные идеей возрождения

Каждый из победителей конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии-2016», о которых мы рассказываем в рамках партнерства с Исполкомом автономии, прошел свой путь развития, имеет свои особенности и «рецепт успеха». Но сегодня мы представляем компании, у которых вполне прослеживается объединяющее начало – ими во многом двигает идея возрождения. Хотя и в различном понимании.
Каждый из победителей конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии-2016», о которых мы рассказываем в рамках партнерства с Исполкомом автономии, прошел свой путь развития, имеет свои особенности и «рецепт успеха». Но сегодня мы представляем компании, у которых вполне прослеживается объединяющее начало – ими во многом двигает идея возрождения. Хотя и в различном понимании.
«Cumnuc-Agro»: ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ
Лучшее предприятие среди агрохозяйств площадью с/х угодий свыше 1000 га
Сельхозпредприятие «Cumnuc-Agro» хорошо известно в районе Чадыр-Лунга и в Гагаузии в целом. Созданное в 1999 году на базе бывшего колхоза им. Кирова, оно унаследовало 13 млн долгов и скептицизм работников, которые уже не верили в возрождение сколь-нибудь серьезного и прибыльного производства сельхозкультур.
|Георгий Пашалы
Иного мнения придерживался Георгий Пашалы, возглавивший новое предприятие. Для начала реорганизовали хозяйство, разделив его на две самостоятеьные компании. «Cumnuc-Agro» преобразовался в SRL, стал учасником снискавшей недобрую славу в Гагаузии программы «Pamint», что позволило реструктурировать долги. Но вскоре выяснилось, что статус общества с ограниченной ответственностью не позволяет рассчитывать на создание машинно-тракторной станции – эту инициативу в середине 2000-х годов активно продвигало правительство во главе с ПКРМ. Поэтому в 2006 году при хозяйстве создали сельхозкооператив «Хедерлез», на баланс которого перешла вся приобретаемая техника.
- Еще с советских времен мы занимались выращиванием элитных семян различных полевых культур, - рассказывает Георгий Пашалы. – Сегодня сполна возродили производство. Приобретаем семена в Украине, Германии, Румынии, Австрии и др. странах, выращиваем элитные семена и первой селекции, поставляем их земледельцам всех районов Молдовы от Кахул до Флорешть. Раньше семена подсолнечника и кукурузы экспортировали также в Россию, Беларусь и Украину, но в последнее время там спрос упал. У нас более 2 тыс. га земли, поэтому кроме семеноводства занимаемся выращиванием и товарного зерна, есть небольшие плантации садов и виноградников. Годовой оборот составляет порядка 25 млн леев. Со всеми долгами рассчитались еще в 2006 году, сейчас ежегодно закупаем новую технику на 3-5 млн леев. Без этого невозможно вести современное сельское хозяйство. При этом к кредитам от банков практически не обращаемся – слишком тяжело возвращать. Только если нужны «короткие» деньги для срочных закупок.
Парк сельхозтехники «Cumnuc-Agro» - на зависть многим. С 2006 года предприятие отказалось от вспашки земли, характерной для молдавского земледелия многие годы. Теперь применяется только вертикальная обработка почвы или технология No-till (мульчевание). «В условиях юга Молдовы, где всегда не хватает влаги, это очень важно, т. к. позволяет лучше сохранить влагу, уменьшить эрозию почв, - говорит Георгий Пашалы. – Применение современных технологий и бережное отношение к плодородию почв позволяют нам постоянно получать хорошие урожаи. В этом году у нас кукуруза дала в среднем по 70 ц/га, подсолнечник – 29 ц/га, пшеница – 46 ц/га и горох – около 30 центнеров с гектара. С людьми без задержек рассчитываемся по квотам, кто желает – получает в денежном эквиваленте».
Сегодня в «Cumnuc-Agro» работают порядка 70 человек, средняя зарплата составляет около 5 тыс. леев. Люди обеспечены питанием, соцпакетом, могут спокойно работать, не покидая родных краев. «Для нас именно это главное – чтобы каждый работник чувствовал себя полностью защищенным и мог содержать семью, будучи рядом с близкими», - подчеркнул руководитель лучшего крупного сельхозпредприятия Гагаузии.
ЛИДЕР ПО ПРИЗВАНИЮ
Лучший банк по оказанию услуг предпринимателям
В этой номинации вне конкуренции оказался филиал BC «Moldova Agroindbank» S.A из Чадыр-Лунги. Он был отмечен за высокое качество услуг и продуктов, а также за эффективную стратегию привлечения новых клиентов и работе с действующими.
Директор филиала Анна Господинова скромно отмечает, что ничего особенного они не делают, просто добросовестно выполняют свою работу. При этом большинство крупных клиентов Гагаузии – не только Чадыр-Лунгского района, - обслуживаются именно в этом филиале. Даже из Комрата, столицы автономии, где есть свое подразделение «Moldova Agroindbank».
На вопрос, почему все-таки большинство компаний региона предпочитают именно филиал в Чадыр-Лунге, Анна Господинова говорит, что не знает точного ответа. Но при этом подчеркивает: «Мы всегда помним, что представляем крупнейший банк Молдовы, безусловного лидера банковского рынка страны по многим критериям. А также то, что при прочих равных условиях клиент всегда ориентируется на качество услуг, которые ему предлагают. Об этом я постоянно напоминаю каждому из 24 сотрудников, работающих в нашем филиале. Клиента не обманешь, он очень хорошо чувствует разницу в отношении к себе. Вот и весь секрет».
Сегодня одна из главных проблем банковского сообщества Молдовы – низкий спрос на кредитные ресурсы. На юге страны, где доминирует сельскохозяйственное производство и где риски земледелия выше, чем в других регионах, предприниматели тем более осторожно и взвешенно подходят к вопросу заимствований. Тем не менее, филиал Чадыр-Лунги в последние годы стабильно входит в десятку лучших среди подразделений «Moldova Agroindbank» по всей стране в разделе кредитования.
«MAIB постоянно инициирует различные акции, промо-кампании, чтобы предоставить клиентам полный спектр востребованных банковских услуг и продуктов на выгодных условиях, показать возможности для бизнеса, - рассказывает Анна Господинова. – Филиал активно участвует в этих акциях, мы консультируем бизнес и физических лиц относительно тех продуктов, которые нужны клиентам и подбираем вместе самые выгодные для них варианты».
«Moldova Agroindbank» всегда позиционировал себя, как лидер, демонстрирующий ответственное отношение к клиентам и чутко реагирующего на все его запросы. Филиал в Чадыр-Лунге наглядно демонстрирует, что такой подход вполне себя оправдывает.
ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ
Лучшее предприятие среди агрохозяйств площадью с/х угодий до 50 га
История появления и развития семейного предприятия CGL-Prim, - это история о том, как у людей рождается мечта, и как они упорно и настойчиво ее реализуют.
Глава семейства Георгий Червен говорит, что они, как и все гагаузы, всю жизнь делали домашнее вино. И как принято на юге, постоянно стремились внести в веками устоявшийся процесс виноделия что-то свое, чтобы вино получилось особенным, лучше, чем у соседей.
|Георгий Червен
Сначала они создали крестьянское хозяйство, начали понемногу производить вина не только для себя, но и для «хороших людей». Затем появилась идея – делать не только хорошее домашнее вино, но и возродить гагаузское подворье, воссоздать быт и традиции гагаузов. Так в их собственном доме появился этно-культурный комплекс Kara Gani. Название – тоже отголосок предков, так в народе называли эту ветвь рода Червен. Производимые в подворье вина выпускаются под этой торговой маркой.
Основой семейного бизнеса стали собственные виноградники. «У нас пока только около 10 га плантаций, в основном это Merlo и Caberne-Sovinion, - рассказывает Лариса Червен, директор CGL-Prim. – В год производим около 30 тонн вина, в том числе сепажные и белые. Закупили современное оборудование из Германии, французские дубовые бочки для «созревания». Разливаем в бутылки под собственной торговой маркой».
В 2016 году семья Червен посадила 1,5 га виноградников сорта Feteasca Neagra, в нынешнем – еще 1,7 га Caberne-Sovinion. Они параллельно развивают сельхозпроизводство и туристический бизнес. И эти два направления как нельзя лучше дополняют друг друга. Гости из разных стран с удовольствием знакомятся с гагаузским подворьем, предметами быта, выставленными в небольшом музее под открытым небом. У них уже есть возможность приобщиться к сельской жизни – участвовать в сборке урожая, изготовлении вина. А также попробовать гагаузские традиционные блюда с добротным вином прямо из подвала. И посидеть в комнате, полностью воссоздающей оформление и быт гагаузов прошлого века.
ПУСТЬ МИР ЗНАЕТ
Лучшее предприятие-экспортер
Совместное предприятие с французским капиталом Kazayak-Vin – один из наиболее известных в республике производителей качественных вин. Долгое время винзавод был составной частью местного колхоза, но в 1997 году после акционирования начал самостоятельную жизнь. Появилась торговая марка Kazayak, которая довольно быстро нашла своих почитателей.
В 2004 году предприятие вошло в состав холдинга Suvorov-Vin, что позволило консолидировать ресурсы, оптимизировать производственный процесс, диверсифицировать экспортные рынки.
|Анатолий Кобзак
- Мы ежегодно перерабатываем около 10 тыс. т винограда с южного региона, особенно благоприятного для производства качественных красных вин, - рассказывает председатель отдела директоров Kazayak-Vin Анатолий Кобзак. – Есть долгосрочные контракты с хозяйствами, с которыми сотрудничаем круглый год, финансируем обрезку, обработку плантаций и сбор урожая. Вино экспортируем более, чем в 20 стран мира. В ассортименте – высококачественные тихие и марочные вина, фруктовые вина из сливы и вишни. Хорошим спросом в Европе пользуются наши интересные винные напитки – смесь фруктовых соков с вином.
В целом по холдингу объемы экспорта Suvorov-Vin достигают 6 млн бутылок в год. Из них около 1,6-1,7 млн бутылок приходится на долю Kazayak-Vin. Предприятие также много вин поставляет наливом в Россию – до 5 млн литров в год.
Несколько лет назад на винзаводе сделали реконструкцию, установили итальянскую линию розлива. На предприятии много работают над дизайнами бутылки и этикетки, стремятся, чтобы продукция была узнаваемой. Тару в основном заказывают на Кишиневском стекольном заводе и в Glass Container Company. «Наши вина постоянно получают различные награды на международных выставках и дегустациях, их уже хорошо знают многие наши партнеры в странных ЕС и СНГ, – говорит Анатолий Кобзак. – В Европе особенно активно работаем с Польшей и Чехией, в России нашим главным партнером выступает компания «Эрдин», один из крупнейших импортеров вин, который много усилий прилагает по продвижению на российском рынке нашей продукции и вообще вин из Молдовы. Мы видим свою миссию именно в том, чтобы через вина Kazayak-Vin люди во всем мире больше узнавали о нашей стране, о способности живущих здесь людей производить качественное вино, ни в чем не уступающее французским, испанским, португальским и иным аналогам».
ХЛЕБ И ПАМЯТЬ
Лучшее предприятие в сфере переработки сельскохозяйственной продукции
Корпуса мукомольного предприятия «Macinatorul» на окраине села Гайдар видны издалека. Здесь работают около 30 человек, но по сути это – бизнес семьи Стояновых. Возглавляет предприятие его основатель – Илья Георгиевич. Тут же трудятся четыре его сына и супруга.
|Илья Стоянов
- Раньше тут была пустая земля, сейчас корпуса и склады занимают почти 2 га, - рассказывает Илья Стоянов. – В 1998 году сначала создали свой элеватор на 3 тыс. тонн. Потом решили, что продавать зерно – не самый разумный подход. Построили мельницу, начали делать свою муку. В 2009 году провели реконструкцию, закупили современное оборудование в Турции. Воспользовались помощью проекта IFAD, взяли кредит в MAIB. Вложения окупились – сегодня мы вырабатываем в месяц 800-900 т муки, поставляем ее на Franzeluta, Cahulpan, Melina и др. хлебопекарные предприятия.
С прошлого года «Macinatorul» решил заняться и земледелием – обрабатывает 2,3 тыс га. У предприятия и свой спепциализированный транспорт – так экономнее и надежнее. И само производство организовано разумно. Мельница построена по классическим канонам, в пять этажей. Зерно самотеком идет вниз, за счет чего экономится электроэнергия.
Глава семейного предприятия рассказывает, что заняться мукомольным бизнесом его подтолкнула ностальгия. Он помнит, каким уважением в прежние времена в селе пользовался мельник, насколько востребованным был его труд. И показывает на старую деревянную мельницу где-то в километре от своего предприятия. «Хочу перенести ее сюда и восстановить. Чтобы и я сам, и приезжающие к нам видели преемственность. Хлеб ценился всегда, как и труд тех, кто его делает».
БИЗНЕС НА ГРАНИ ИСКУССТВА
Лучшие народные ремесленники Гагаузии
В том, что среди лучших предпринимателей Гагаузии были отмечены и народные ремесленники, есть свой символизм. Сегодня изделия мастеров художественного промысла не только можно успешно капитализировать, но и сделать своего рода «визитной карточкой» автономного образования. Но при этом сами ремесленники считают, что никакие они не предприниматели, а увлеченные люди.
Председатель Ассоциации народных мастеров Гагаузии Николай Кройтор – искусный мастер по дереву. Может изготавливать различные традиционные предметы быта гагаузов, но в последнее время основное внимание уделяет возрождению чотры, круглого сосуда из дерева, с которым прежде приглашали гостей на свадьбу. «Когда мы 11 лет назад создавали нашу Ассоциацию, нами двигало стремление возродить народные ремесла, вернуть в обиход гагаузов многие традиционные предметы, которыми пользовались наши предки и которые были неотъемлемой частью нашей культуры. Сегодня в Ассоциации 48 человек, каждый из них продвигает свое ремесло – изделия из керамики, художественная ковка, национальные ковры и гобелены, резьба по дереву и т.д».
Возрождением народных традиций ковроткачества гагаузов увлечен Петр Новаков, заслуженный работник культуры Гагаузии, известный художник и мастер по гобелену. Он долгое время работал на ковровой фабрике в Чадыр-Лунге, разрабатывал эскизы для новых ковров, в т. ч. сувенирных. Когда фабрика закрылась, ему удалось взять два станка и открыть свою мастерскую. Там и занимается по сей день изготовлением шедевров. «Я люблю наблюдать за природой, от нее вдохновляюсь, рождаются новые эскизы. Затем переношу их на гобелен или ковер».
|Николай Кройтор
Лидия Тодиева столь же трепетно и бережно возвращает в быт гагаузов национальные костюмы. Задача не из легких, признается она. Многие традиционные элементы одежды были забыты, их приходится искать в старинных документах и фотографиях, возрождать по рассказам людей старшего поколения. «Я убеждена, что национальная одежда – это атрибут патриотизма, любви к своему краю, народу, - говорит она. – И гагаузы это прекрасно понимали. Все имело свой смысл и отражалось в одежде – длина, цвет, узор и т.д. И очень приятно видеть, что в наши дни многие женщины все чаще используют в своей одежде элементы национального костюма».
Народные мастера, конечно же, не предприниматели. Но им тоже надо на что-то жить. Они участвуют в различных выставках в Молдове и за границей. Часто их изделия с удовольствием покупают, нередко поступают и индивидуальные заказы. Одна большая чотра стоит до 2 тыс. леев. Все чаще заказывают именные чотры, которые становятся семейной реликвией. Гобелены Новакова покупали ценители из США, Израиля, Турции. Лидия Тодиева разработала костюмы к 60-летию народного ансамбля «Кадынжа».
Они объединены идеей возрождения национальных ремесел, которые, в свою очередь, способны стать одним из путей возрождения экономики Гагаузии.
Кишинев-Чадыр-Лунга-Вулканешть-Кишинев