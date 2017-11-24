Лучшие в Гагаузии: объединенные идеей возрождения

Каждый из победителей конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии-2016», о которых мы рассказываем в рамках партнерства с Исполкомом автономии, прошел свой путь развития, имеет свои особенности и «рецепт успеха». Но сегодня мы представляем компании, у которых вполне прослеживается объединяющее начало – ими во многом двигает идея возрождения. Хотя и в различном понимании.

«Cumnuc-Agro»: ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ

Лучшее предприятие среди агрохозяйств площадью с/х угодий свыше 1000 га

Сельхозпредприятие «Cumnuc-Agro» хорошо известно в районе Чадыр-Лунга и в Гагаузии в целом. Созданное в 1999 году на базе бывшего колхоза им. Кирова, оно унаследовало 13 млн долгов и скептицизм работников, которые уже не верили в возрождение сколь-нибудь серьезного и прибыльного производства сельхозкультур.

Георгий Пашалы

Иного мнения придерживался Георгий Пашалы, возглавивший новое предприятие. Для начала реорганизовали хозяйство, разделив его на две самостоятеьные компании. «Cumnuc-Agro» преобразовался в SRL, стал учасником снискавшей недобрую славу в Гагаузии программы «Pamint», что позволило реструктурировать долги. Но вскоре выяснилось, что статус общества с ограниченной ответственностью не позволяет рассчитывать на создание машинно-тракторной станции – эту инициативу в середине 2000-х годов активно продвигало правительство во главе с ПКРМ. Поэтому в 2006 году при хозяйстве создали сельхозкооператив «Хедерлез», на баланс которого перешла вся приобретаемая техника.

- Еще с советских времен мы занимались выращиванием элитных семян различных полевых культур, - рассказывает Георгий Пашалы. – Сегодня сполна возродили производство. Приобретаем семена в Украине, Германии, Румынии, Австрии и др. странах, выращиваем элитные семена и первой селекции, поставляем их земледельцам всех районов Молдовы от Кахул до Флорешть. Раньше семена подсолнечника и кукурузы экспортировали также в Россию, Беларусь и Украину, но в последнее время там спрос упал. У нас более 2 тыс. га земли, поэтому кроме семеноводства занимаемся выращиванием и товарного зерна, есть небольшие плантации садов и виноградников. Годовой оборот составляет порядка 25 млн леев. Со всеми долгами рассчитались еще в 2006 году, сейчас ежегодно закупаем новую технику на 3-5 млн леев. Без этого невозможно вести современное сельское хозяйство. При этом к кредитам от банков практически не обращаемся – слишком тяжело возвращать. Только если нужны «короткие» деньги для срочных закупок.

Парк сельхозтехники «Cumnuc-Agro» - на зависть многим. С 2006 года предприятие отказалось от вспашки земли, характерной для молдавского земледелия многие годы. Теперь применяется только вертикальная обработка почвы или технология No-till (мульчевание). «В условиях юга Молдовы, где всегда не хватает влаги, это очень важно, т. к. позволяет лучше сохранить влагу, уменьшить эрозию почв, - говорит Георгий Пашалы. – Применение современных технологий и бережное отношение к плодородию почв позволяют нам постоянно получать хорошие урожаи. В этом году у нас кукуруза дала в среднем по 70 ц/га, подсолнечник – 29 ц/га, пшеница – 46 ц/га и горох – около 30 центнеров с гектара. С людьми без задержек рассчитываемся по квотам, кто желает – получает в денежном эквиваленте».

Сегодня в «Cumnuc-Agro» работают порядка 70 человек, средняя зарплата составляет около 5 тыс. леев. Люди обеспечены питанием, соцпакетом, могут спокойно работать, не покидая родных краев. «Для нас именно это главное – чтобы каждый работник чувствовал себя полностью защищенным и мог содержать семью, будучи рядом с близкими», - подчеркнул руководитель лучшего крупного сельхозпредприятия Гагаузии.

ЛИДЕР ПО ПРИЗВАНИЮ

Лучший банк по оказанию услуг предпринимателям

В этой номинации вне конкуренции оказался филиал BC «Moldova Agroindbank» S.A из Чадыр-Лунги. Он был отмечен за высокое качество услуг и продуктов, а также за эффективную стратегию привлечения новых клиентов и работе с действующими.

Директор филиала Анна Господинова скромно отмечает, что ничего особенного они не делают, просто добросовестно выполняют свою работу. При этом большинство крупных клиентов Гагаузии – не только Чадыр-Лунгского района, - обслуживаются именно в этом филиале. Даже из Комрата, столицы автономии, где есть свое подразделение «Moldova Agroindbank».

На вопрос, почему все-таки большинство компаний региона предпочитают именно филиал в Чадыр-Лунге, Анна Господинова говорит, что не знает точного ответа. Но при этом подчеркивает: «Мы всегда помним, что представляем крупнейший банк Молдовы, безусловного лидера банковского рынка страны по многим критериям. А также то, что при прочих равных условиях клиент всегда ориентируется на качество услуг, которые ему предлагают. Об этом я постоянно напоминаю каждому из 24 сотрудников, работающих в нашем филиале. Клиента не обманешь, он очень хорошо чувствует разницу в отношении к себе. Вот и весь секрет».

Сегодня одна из главных проблем банковского сообщества Молдовы – низкий спрос на кредитные ресурсы. На юге страны, где доминирует сельскохозяйственное производство и где риски земледелия выше, чем в других регионах, предприниматели тем более осторожно и взвешенно подходят к вопросу заимствований. Тем не менее, филиал Чадыр-Лунги в последние годы стабильно входит в десятку лучших среди подразделений «Moldova Agroindbank» по всей стране в разделе кредитования.

«MAIB постоянно инициирует различные акции, промо-кампании, чтобы предоставить клиентам полный спектр востребованных банковских услуг и продуктов на выгодных условиях, показать возможности для бизнеса, - рассказывает Анна Господинова. – Филиал активно участвует в этих акциях, мы консультируем бизнес и физических лиц относительно тех продуктов, которые нужны клиентам и подбираем вместе самые выгодные для них варианты».

«Moldova Agroindbank» всегда позиционировал себя, как лидер, демонстрирующий ответственное отношение к клиентам и чутко реагирующего на все его запросы. Филиал в Чадыр-Лунге наглядно демонстрирует, что такой подход вполне себя оправдывает.

ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ

Лучшее предприятие среди агрохозяйств площадью с/х угодий до 50 га

История появления и развития семейного предприятия CGL-Prim, - это история о том, как у людей рождается мечта, и как они упорно и настойчиво ее реализуют.

Глава семейства Георгий Червен говорит, что они, как и все гагаузы, всю жизнь делали домашнее вино. И как принято на юге, постоянно стремились внести в веками устоявшийся процесс виноделия что-то свое, чтобы вино получилось особенным, лучше, чем у соседей.

Георгий Червен

Сначала они создали крестьянское хозяйство, начали понемногу производить вина не только для себя, но и для «хороших людей». Затем появилась идея – делать не только хорошее домашнее вино, но и возродить гагаузское подворье, воссоздать быт и традиции гагаузов. Так в их собственном доме появился этно-культурный комплекс Kara Gani. Название – тоже отголосок предков, так в народе называли эту ветвь рода Червен. Производимые в подворье вина выпускаются под этой торговой маркой.

Основой семейного бизнеса стали собственные виноградники. «У нас пока только около 10 га плантаций, в основном это Merlo и Caberne-Sovinion, - рассказывает Лариса Червен, директор CGL-Prim. – В год производим около 30 тонн вина, в том числе сепажные и белые. Закупили современное оборудование из Германии, французские дубовые бочки для «созревания». Разливаем в бутылки под собственной торговой маркой».

В 2016 году семья Червен посадила 1,5 га виноградников сорта Feteasca Neagra, в нынешнем – еще 1,7 га Caberne-Sovinion. Они параллельно развивают сельхозпроизводство и туристический бизнес. И эти два направления как нельзя лучше дополняют друг друга. Гости из разных стран с удовольствием знакомятся с гагаузским подворьем, предметами быта, выставленными в небольшом музее под открытым небом. У них уже есть возможность приобщиться к сельской жизни – участвовать в сборке урожая, изготовлении вина. А также попробовать гагаузские традиционные блюда с добротным вином прямо из подвала. И посидеть в комнате, полностью воссоздающей оформление и быт гагаузов прошлого века.

ПУСТЬ МИР ЗНАЕТ

Лучшее предприятие-экспортер

Совместное предприятие с французским капиталом Kazayak-Vin – один из наиболее известных в республике производителей качественных вин. Долгое время винзавод был составной частью местного колхоза, но в 1997 году после акционирования начал самостоятельную жизнь. Появилась торговая марка Kazayak, которая довольно быстро нашла своих почитателей.

В 2004 году предприятие вошло в состав холдинга Suvorov-Vin, что позволило консолидировать ресурсы, оптимизировать производственный процесс, диверсифицировать экспортные рынки.

Анатолий Кобзак

- Мы ежегодно перерабатываем около 10 тыс. т винограда с южного региона, особенно благоприятного для производства качественных красных вин, - рассказывает председатель отдела директоров Kazayak-Vin Анатолий Кобзак. – Есть долгосрочные контракты с хозяйствами, с которыми сотрудничаем круглый год, финансируем обрезку, обработку плантаций и сбор урожая. Вино экспортируем более, чем в 20 стран мира. В ассортименте – высококачественные тихие и марочные вина, фруктовые вина из сливы и вишни. Хорошим спросом в Европе пользуются наши интересные винные напитки – смесь фруктовых соков с вином.

В целом по холдингу объемы экспорта Suvorov-Vin достигают 6 млн бутылок в год. Из них около 1,6-1,7 млн бутылок приходится на долю Kazayak-Vin. Предприятие также много вин поставляет наливом в Россию – до 5 млн литров в год.

Несколько лет назад на винзаводе сделали реконструкцию, установили итальянскую линию розлива. На предприятии много работают над дизайнами бутылки и этикетки, стремятся, чтобы продукция была узнаваемой. Тару в основном заказывают на Кишиневском стекольном заводе и в Glass Container Company. «Наши вина постоянно получают различные награды на международных выставках и дегустациях, их уже хорошо знают многие наши партнеры в странных ЕС и СНГ, – говорит Анатолий Кобзак. – В Европе особенно активно работаем с Польшей и Чехией, в России нашим главным партнером выступает компания «Эрдин», один из крупнейших импортеров вин, который много усилий прилагает по продвижению на российском рынке нашей продукции и вообще вин из Молдовы. Мы видим свою миссию именно в том, чтобы через вина Kazayak-Vin люди во всем мире больше узнавали о нашей стране, о способности живущих здесь людей производить качественное вино, ни в чем не уступающее французским, испанским, португальским и иным аналогам».

ХЛЕБ И ПАМЯТЬ

Лучшее предприятие в сфере переработки сельскохозяйственной продукции

Корпуса мукомольного предприятия «Macinatorul» на окраине села Гайдар видны издалека. Здесь работают около 30 человек, но по сути это – бизнес семьи Стояновых. Возглавляет предприятие его основатель – Илья Георгиевич. Тут же трудятся четыре его сына и супруга.

Илья Стоянов

- Раньше тут была пустая земля, сейчас корпуса и склады занимают почти 2 га, - рассказывает Илья Стоянов. – В 1998 году сначала создали свой элеватор на 3 тыс. тонн. Потом решили, что продавать зерно – не самый разумный подход. Построили мельницу, начали делать свою муку. В 2009 году провели реконструкцию, закупили современное оборудование в Турции. Воспользовались помощью проекта IFAD, взяли кредит в MAIB. Вложения окупились – сегодня мы вырабатываем в месяц 800-900 т муки, поставляем ее на Franzeluta, Cahulpan, Melina и др. хлебопекарные предприятия.

С прошлого года «Macinatorul» решил заняться и земледелием – обрабатывает 2,3 тыс га. У предприятия и свой спепциализированный транспорт – так экономнее и надежнее. И само производство организовано разумно. Мельница построена по классическим канонам, в пять этажей. Зерно самотеком идет вниз, за счет чего экономится электроэнергия.

Глава семейного предприятия рассказывает, что заняться мукомольным бизнесом его подтолкнула ностальгия. Он помнит, каким уважением в прежние времена в селе пользовался мельник, насколько востребованным был его труд. И показывает на старую деревянную мельницу где-то в километре от своего предприятия. «Хочу перенести ее сюда и восстановить. Чтобы и я сам, и приезжающие к нам видели преемственность. Хлеб ценился всегда, как и труд тех, кто его делает».

БИЗНЕС НА ГРАНИ ИСКУССТВА

Лучшие народные ремесленники Гагаузии

В том, что среди лучших предпринимателей Гагаузии были отмечены и народные ремесленники, есть свой символизм. Сегодня изделия мастеров художественного промысла не только можно успешно капитализировать, но и сделать своего рода «визитной карточкой» автономного образования. Но при этом сами ремесленники считают, что никакие они не предприниматели, а увлеченные люди.

Председатель Ассоциации народных мастеров Гагаузии Николай Кройтор – искусный мастер по дереву. Может изготавливать различные традиционные предметы быта гагаузов, но в последнее время основное внимание уделяет возрождению чотры, круглого сосуда из дерева, с которым прежде приглашали гостей на свадьбу. «Когда мы 11 лет назад создавали нашу Ассоциацию, нами двигало стремление возродить народные ремесла, вернуть в обиход гагаузов многие традиционные предметы, которыми пользовались наши предки и которые были неотъемлемой частью нашей культуры. Сегодня в Ассоциации 48 человек, каждый из них продвигает свое ремесло – изделия из керамики, художественная ковка, национальные ковры и гобелены, резьба по дереву и т.д».

Возрождением народных традиций ковроткачества гагаузов увлечен Петр Новаков, заслуженный работник культуры Гагаузии, известный художник и мастер по гобелену. Он долгое время работал на ковровой фабрике в Чадыр-Лунге, разрабатывал эскизы для новых ковров, в т. ч. сувенирных. Когда фабрика закрылась, ему удалось взять два станка и открыть свою мастерскую. Там и занимается по сей день изготовлением шедевров. «Я люблю наблюдать за природой, от нее вдохновляюсь, рождаются новые эскизы. Затем переношу их на гобелен или ковер».

Николай Кройтор

Лидия Тодиева столь же трепетно и бережно возвращает в быт гагаузов национальные костюмы. Задача не из легких, признается она. Многие традиционные элементы одежды были забыты, их приходится искать в старинных документах и фотографиях, возрождать по рассказам людей старшего поколения. «Я убеждена, что национальная одежда – это атрибут патриотизма, любви к своему краю, народу, - говорит она. – И гагаузы это прекрасно понимали. Все имело свой смысл и отражалось в одежде – длина, цвет, узор и т.д. И очень приятно видеть, что в наши дни многие женщины все чаще используют в своей одежде элементы национального костюма».

Народные мастера, конечно же, не предприниматели. Но им тоже надо на что-то жить. Они участвуют в различных выставках в Молдове и за границей. Часто их изделия с удовольствием покупают, нередко поступают и индивидуальные заказы. Одна большая чотра стоит до 2 тыс. леев. Все чаще заказывают именные чотры, которые становятся семейной реликвией. Гобелены Новакова покупали ценители из США, Израиля, Турции. Лидия Тодиева разработала костюмы к 60-летию народного ансамбля «Кадынжа».

Они объединены идеей возрождения национальных ремесел, которые, в свою очередь, способны стать одним из путей возрождения экономики Гагаузии.

Кишинев-Чадыр-Лунга-Вулканешть-Кишинев