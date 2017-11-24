С виноградом повезло вдвойне

По предварительным данным, в Молдове урожай винограда-2017 составил 620 тыс. т (годом ранее – 615 тыс. т), в то время, как в ведущих виноградно-винодельческих странах он, наоборот, меньше прошлогоднего. В то же время отечественные виноделы отмечают хорошее качество винограда, т.е. им повезло вдвойне.

В настоящее время в республике площадь виноградников составляет 135 тыс. га, из них 129 тыс. га плодоносящих. Весной было посажено порядка 1,3 тыс. га, а выкорчевано 1,5 тыс. га. Товарных виноградников – 87 тыс. га, из них в стадии плодоношения – 82 тыс. га. На мелкие хозяйства, у которых в собственности по 1-1,5 га, приходится 60% от всех виноградных плантаций.

По информации начальника службы политик и регулирования в области продуктов виноградно-винодельческого сектора и напитков минсельхоза Лилианы Даскалюк, из общего количества винограда на столовые сорта приходится порядка 110 тыс. т. В товарных хозяйствах выращено примерно 410 тыс. т гроздей (на 65 тыс. т больше, чем в 2016 г.). Из них столового винограда - 90 тыс. т. На переработку на винзаводы поступило около 300 тыс. т, в том числе 30 тыс. т - Изабелльных сортов. Более точные данные будут только к концу января, когда винзаводы сдадут производственные декларации.

Виноград в этом году заметно подорожал. Цена на белые сорта доходила до 5,7-5,8 лея/кг, на красные сорта – до 6-6,5 лея/кг. Минимальная цена на виноград европейских сортов не опускалась ниже 4,5 лея/кг. Это произошло, во-первых, из-за дефицита сырья на винзаводах (к тому же все хотят качественное сырье). Во-вторых, благодаря более высокому качеству гроздей, для получения которого было потрачено больше средств, чем в прошлом году. Многие говорили, что в этом году виноградарям и виноделам просто повезло с погодой. На самом деле это не так.

Как отметил главный консультант этой же службы Валериу Чеботарь, климатические условия в начале периода вегетации виноградных растений (в мае были дожди, погода была довольно прохладной) создавали угрозу развития заболеваний мильдью и мучнистой росой, позже – серой гнили. Виноградари провели по семь-восемь обработок на сортах более позднего созревания, некоторые – по девять-десять опрыскиваний. А на более восприимчивых, особенно к серой гнили, сортах – группы Пино, Шардоне, Фетяска-албэ еще были проведены обработки. Поэтому хорошее качество сырья не было случайным. Производители винограда, в основном, придерживались рекомендаций, которые сделали специалисты минсельхоза и ученые отраслевого института.

Кроме того, в этом году сумма активных температур была меньше, чем обычно. В конце августа – начале сентября наблюдалась большая разница между температурными значениями днем и ночью, что не стимулировало накопления сахаров в ягодах. Потом этот разрыв уменьшился, и динамика сахаронакопления восстановилась. Тем не менее, это отразилось на сроках начала массового сбора урожая. Если раньше его начинали 10-20 сентября, то в текущем году уборочная кампания опоздала на неделю.

Однако рост цен на сырье обоснован не только высоким спросом и большим числом обработок. Второй сезон подряд виноделы дают цены на виноград выше рекомендованных советом по товарной линии, потому что вина стали продаваться немного дороже, чем в предыдущие годы. То есть, когда есть возможность продать конечный продукт дороже, то и за сырье можно заплатить по адекватной цене. Ранее виноградари несколько лет подряд зачастую получали за выращенный урожай меньше себестоимости, из-за этого многие перестали обрабатывать свои виноградники.

И на винодельческих предприятиях понимают преимущества долгосрочной работы с поставщиками винограда, учитывая возросшие требования к качеству вин на всех рынках. Как известно, чтобы управлять качеством винограда, с виноградарями нужно взаимодействовать круглый год. Поэтому некоторые компании авансируют партнерские хозяйства.

Недавно, подводя итоги сезона виноделия, руководитель одного из винзаводов назвал одной из причин удорожания винограда наличие перекупщиков. В профильной службе министерства уточнили, что перекупщики появились не в последнем сезоне, а несколько лет назад. Совет по товарной линии рекомендовал переработчикам не сотрудничать с этими посредниками, наняв заготовителей, которые бы от имени винзаводов приобретали у частников виноград и составляли закупочные акты на него. Пока не было строгого требования о том, что производитель винограда должен быть зарегистрирован в виноградно-винодельческом регистре (его ведет НБВиВ), мелкие производители - в основном, обладатели квот, продавали свой виноград перекупщикам.

С одной стороны, крестьянам это выгодно, т.к. какой-нибудь старушке сложно ради 500 кг гроздей хлопотать о получении гигиенического сертификата, у нее нет и транспорта, чтобы отвезти виноград на винзавод. Перекупщики же договаривались с несколькими владельцами рядом расположенных квот, и для них гигиенический сертификат оформляли в ANSA на основе средней пробы с массива. Эти заготовители, в основном, поставляли виноград для производителей виноматериалов для дистилляции или для виноматериалов, изготовленных из смеси сортов и предназначенных для экспорта наливом. С другой стороны, поскольку перекупщики не выдают крестьянам никаких документов, эти виноградари не могут получить какую-то помощь от государства (компенсации), как это было в 2015 г. Но в общем объеме проданного винограда на винзаводы доля перекупщиков незначительная.

Чтобы крестьяне (в основном, это - пожилые люди) смогли напрямую работать с винзаводами, им должны помогать местные примэрии. Необходимо найти транспорт для перевозки урожая, составить график сбора, но начинать работать с ANSA надо еще в период вегетации. Все владельцы квот на одном массиве, если хотят продавать виноград предприятиям, должны договориться о применении одних и тех же препаратов, в одни сроки. Постепенно они начинают это понимать и объединяться в группы производителей. Благодаря этому, они могут получать субвенции.

Когда после российского эмбарго в Молдове был низкий спрос на технический виноград, его экспортировали на Украину в виде мезги. В этом году нет официальных данных об экспорте такой продукции. По неофициальной информации, были небольшие продажи мезги украинским предприятиям, несмотря на высокий спрос на виноград на внутреннем рынке, т.к. покупатели платили за мезгу по 10-12 леев/кг. Однако в товарной номенклатуре нет позиции «дробленый виноград». Виноград должен экспортироваться в свежем виде, в таре, по товарной позиции «08061090 – другие сорта винограда». Когда были сложности с реализацией технического винограда и разрешен его экспорт, в декларации указывалось «виноград свежий, дробленый». По словам экспортеров, в этом сезоне также были поставки винограда технических сортов в свежем виде, в ящиках, в Румынию и Болгарию. Его перевозили, как и столовый виноград, в рефрижераторах.