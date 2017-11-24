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Ценник или двойная игра коммерсанта

№ 43 (1209) 24 November 2017

С наступлением периода зимних распродаж на первый план выходит ценник. Зачастую его используют в качестве манипулятора: с одной стороны он привлекает скидкой, с другой - вводит в заблуждение несоответствием указанной цены той, что запрашивают на кассе. Это наблюдается в торговле разного формата — в супермаркетах, универмагах, фирменных магазинах, франчайзинговых бутиках и мелкорозничных точках продаж.

 

Как сообщают в Агентстве по защите прав потребителей, закон о внутренней торговле (ст. 20) обязывает коммерсанта указывать на ценнике продажную цену, цену единицы измерения и используемый тариф, с исключением возможности их двоякого толкования. Оформление ценника с указанием только наименования и стоимости недопустимо, даже если остальные параметры товара прописаны на упаковке. Самое частое нарушение розницы - прием перечеркивания старой цены и вписывания новой со скидкой, что всегда было противозаконным.

 

Согласно установленным нормативам, цена должна быть указана точно и выражена исключительно в национальной валюте. Ценник должен быть разборчивым и окончательным, включая все налоги (НДС) и дополнительные услуги. В случае доставки товара, расходы на упаковку и транспорт отображаются отдельно. В период акций и распродаж на ценнике указываются две цены — базовая и сниженная, при этом базовая цена не должна меняться за 30 дней до скидочной акции. Эти правила не распространяются на торговлю антиквариатом, предметами искусства, в т. ч. через аукционы.

 

Как сообщила главный инспектор APCSP Мария Константинович, для фасованных товаров в продовольственной рознице на ценнике указывается две цены - как стоимость стандартной единицы, так и цена упакованного объема продукции. Когда цена за единицу измерения совпадает с ценой продажи, указывается только цена продажи. Если товар продают оптом или на развес, допустимо указывать лишь стоимость стандартной единицы измерения (килограмм, литр, метр и др.). На предприятиях сферы услуг (парикмахерская, ателье, ресторан и др.) цены также указываются четко, в понятной для потребителя форме. В общепите цены в меню и карте вин должны совпадать с указанными в чеке. В парихмахерских прейскурант (в виде списка, каталога, дисплея и др.) обязательно предоставляется клиенту для ознакомления. Указанная стоимость услуг является окончательной. Любой ценник должен быть заверен печатью и подписью материально ответственного сотрудника.

 

Что касается неорганизованной торговли, то продавцы на уличных рынках не обязаны указывать цены. Однако они должны их озвучить перед процессом купли-продажи. При распродажах любое сравнение с ценами конкурента на аналогичный товар не допускается. Как и в случае с магазинами, скидка должна рассчитываться от базовой стоимости конкретного товара, реализуемого в одном и том же месте.

 

Данный материал/публикация разработан еженедельником Экономическое обозрение «Логос Пресс»  при поддержке Фонда Восточная Европа из финансовых средств, предоставленных Правительством Швеции. Содержание материала/публикации отражает мнение авторов, которое не обязательно совпадает с позицией Фонда Восточная Европа и/или Шведского Правительства.
 

 

3310 Автор: Ирина МАЦЕНКО
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