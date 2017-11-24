Экспансия румынского капитала

В экономическом ландшафте Молдовы за последнее время возникли несколько очень серьезных инвестиционных проектов, связанных с приходом к нам предприятий из Румынии, которые могут стать крупными игроками в различных секторах национальной экономики.

Ни в коем случае не пытаясь перенаправить тему в плоскость политики, попробуем просто статистически отметить этот феномен.

В первую очередь речь идет о газопроводе Унгень-Кишинев, как инфраструктурном проекте, призванном обеспечить энергетическую безопасность страны. Молдавское ГП Vestmoldtransgaz, которое (потенциально) является оператором газопровода Яссы-Унгень на территории РМ, было выставлено недавно на продажу молдавскими властями по начальной цене 180 млн леев с условием осуществления инвестиций в размере не менее 93 млн евро в течение двух лет. Напомним, что это госпредприятие было создано в 2014 году решением правительства и стало второй компанией в Молдове, обладающей лицензией на транспортировку газа. Лицензия ему была выдана в январе 2015 года сроком на 25 лет.

Практически сразу же власти Румынии заявили о том, что на уровне правительства и правящей коалиции обсуждают вопрос приобретения румынской компанией одной из энергетических компаний Республики Молдова. Крупнейший румынский оператор АО Transgaz сообщил, что вопрос покупки Vestmoldtransgaz включен в повестку заседания акционеров, намеченного на 11 декабря. Акционеры должны утвердить открытие филиала в Молдове и увеличение капитала, с тем, чтобы повысить шансы на победу в конкурсе.

Здесь есть любопытный нюанс. Строительство газопровода Унгень-Кишинев представляет собой второй этап реализации проекта по взаимоподключению газотранспортных систем Молдовы и Румынии. Он станет продолжением газопровода Яссы-Унгень, введенного в эксплуатацию в 2014 г. Для строительства ветки до Кишинева ЕС, ЕБРР и Европейский инвестиционный банк заявили о готовности предоставить пакет финансирования на сумму 92 млн евро. При этом ЕИБ и ЕБРР готовы выделить кредит в размере по 41 млн евро каждый, а ЕС – грант в размере 10 млн евро.

Так вот, в этот процесс включилось и правительство Румынии, заявившее на днях о своей готовности изыскать на строительство газопровода дополнительно 10 млн евро.

Второй крупный проект, это, безусловно, реализовавшееся буквально в течение двух недель желание румынского банка Transilvania приобрести контрольный пакет 100% акций молдавского банка Victoriabank. Сначала речь шла о покупке 39,2 % акций третьего по величине банка в Молдове, поскольку 27,56% в нем уже принадлежит ЕБРР, который является и акционером Banca Transilvania. Однако 17 ноября НБМ выдал Transilvania карт-бланш на приобретение всего пакета. Скорее всего, это вопрос технический, связанный с обязательством мажоритарных акционеров (Transilvania и ЕБРР), согласно молдавскому законодательству, объявить о выкупе акций у акционеров-миноритариев. Прозвучало веско – 100%.

Третьим и четвертым (а, возможно, и пятым) пунктами можно посчитать предполагаемые приходы в Молдову крупных ритейлеров.

Крупнейшая компания с румынским частным капиталом, - сеть строительных гипермаркетов Dedeman, принадлежащая братьям Адриану и Драгошу Павэл, - в 2015 году заключила контракт с АО Piele на постройку торгового комплекса на принадлежащем бывшему кожзаводу участке в Кишиневе по адресу ул. Измаил, 99. Однако не получив до сих пор одобрения от кишиневских властей, Dedeman в конце октября сообщил, что отзывает свой инвестиционный проект. В дело вмешался премьер-министр Молдовы Павел Филип, но и это не помогло. В итоге братья Павэл обратились к и.о. генпримара Сильвии Раду и поставили ультиматум: до 1 декабря муниципальный совет Кишинева должен озвучить хоть какое-то решение.

В отличие от Dedeman, международная сеть Kaufland, движущаяся к нам через Румынию, медленно, с сопутствующими скандалами, но продвигается вперед. В начале ноября в рамках форума InvestGagauzia администратор Kaufland в Молдове Габриел Винце подтвердил, что сеть собирается открыть в нашей стране 15 гипермаркетов, три из них – в ближайшее время в Кишиневе. В дальнейшем магазины будут не только в столице, но и в регионах. Также г-н Винце уточнил, что планируется создать в общей сложности 1000 новых рабочих мест, «с минимальной зарплатой работников торговли 7500 леев». Учитывая текущие зарплаты «работников торговли» в уже существующих сетях (3,5-4,5 тыс. леев) это достаточно революционное заявление.

Параллельно в некоторых СМИ появилась информация о том, что в Молдову собралась и пятая по величине в мире торговая сеть Lidl. Правда, другим путем, - через покупку уже существующей сети супермаркетов. В Lidl эту информацию опровергли. Однако нужно отметить, что слухи эти появились уже как минимум во второй раз в течение года. При этом понятно, что если они и захотят войти в РМ, то логистически удобнее будет это сделать через Румынию, в которой присутствуют с 2011 года и где Lidl принадлежит 200 магазинов.

Еще один пример, не столь масштабный, однако, на наш взгляд, знаковый. 8 ноября на Chisinau Startup Week было объявлено об открытии в столице Молдовы Фонда финансирования стартапов Seed Fund и создания в республике Сообщества бизнес-ангелов.

Учредителями Seed Fund с равными долями по 100 тыс. евро стали Национальная ассоциация компаний ИТ-сектора (ATIC) и румынский фонд Fribourg Capital, контролируемый бизнесменом молдавского происхождения Ионом Стурза. Причем представлял фонд сын предпринимателя Дан Стурза, который отметил высокое качество молдавских стартапов, не ниже, чем в Румынии или даже в целом по региону.

Что же касается сообщества бизнес-ангелов Moldovan Angel Network, то о нем было сказано несколько туманно: «представляет собой группу менеджеров с обширным опытом ведения бизнеса в различных областях, которые готовы консультировать, а затем инвестировать в стартапы, созданные в Молдове и соответствующие международному уровню». Правда, можно было заметить, что в организации презентации обеих структур активное участие принимала Ассоциация деловых людей Молдовы, основанная Владом Плахотнюком.