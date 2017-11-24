«MAIB» заглядывает в будущее

В Международный день студента 17 ноября BC «Moldova Agroindbank» SA открыл Центр молодежи «MAIB Studio Avanti». Его цель - знакомство молодых людей с финансово-банковской сферой, банковскими услугами, продуктами и технологиями.

Инвестиции в финансовое вовлечение детей и молодежи давно стали стратегией банков в развитых странах. Согласно исследованиям европейских ученых, наличие банковского счета в юном возрасте вдвое повышает вероятность открытия сберегательного счета и приобретения кредитных карт во взрослой жизни.

Возрастная категория Центра: мужчины - от 7 до 35 лет, женщины - до 40 лет. Он оснащен новейшим видео- и звуковым оборудованием, ноутбуками, планшетами, подключенными к wi-fi сети и т.д. Для всех желающих занятия бесплатные. Одна из целевых аудиторий Центра — начинающие предприниматели. Для них разработаны курсы по эффективному бизнес-планированию, которое будет способствовать привлечению инвестиций. Молодые люди узнают о новых возможностях финансирования, предоставляемых «Moldova Agroindbank», а также о продуктах, предлагаемыми в партнерстве. В частности, речь идет о кредитных линиях, благодаря которым молодежь может получить доступ к финансовым средствам с грантовой составляющей на льготных условиях. Также программа «MAIB Studio Avanti» предусматривает проведение презентаций, общение с экспертами, лекции, мастер-классы и т. д.

«Moldova Agroindbank» признан британским журналом «Capital Finance International» банком с самой высокой степенью социальной ответственности в Молдове.

- Открытие Центра молодежи «MAIB Studio Avanti» является частью политики корпоративной социальной ответственности нашего банка, - заявил на презентации Председатель Правления BC «Moldova Agroindbank» S.A Сергей Чеботарь. - В соответствии с нею, банк поддерживает на протяжении многих лет различные образовательные и экономические проекты для молодежи.

Сергей Чеботарь подчеркнул, что банк стремится создать новую модель общения с молодыми людьми, наладить с ними интерактивный диалог. Это позволит лучше и глубже понять потребности и запросы данной возрастной категории, чтобы в дальнейшем удовлетворить их конкретными решениями. «Центр «MAIB Studio Avanti» предоставляет молодым людям возможность лично протестировать новейшие банковские разработки, - отметил руководитель банка. - Он призван помочь им научиться управлять своими средствами, правильно использовать технологии, продукты и услуги. Мы приложим все усилия для достижения этих целей и, таким образом, принесем дополнительную пользу своей стране. Конечно, Центр не является частью системы образования. Но мы планируем активно сотрудничать с государственными и частными учебными заведениями. К слову, у банка налажены тесные связи с молодежными организациями, давнее сотрудничество с управлением образования примэрии Кишинева».

«У молодых людей всегда есть сила и энергия, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Центр призван поддержать их стремление к достижению успеха в своем деле, - отметил Олег Паингу, Вице-председатель Правления BC «Moldova Agroindbank» S.A. - Молодежь — значимый сегмент наших клиентов. Потому мы разработали для них специальные продукты и услуги: банковские карты, кредиты на недвижимость, депозиты. Мы убеждены, что правильное финансовое образование будет способствовать ответственному образу жизни. Надеемся, что молодежь положительно воспримет нашу инициативу, и в итоге мы сможем наладить взаимовыгодное сотрудничество».

Дети школьного возраста тоже не останутся без внимания Центра. Эксперты и сотрудники банка в увлекательной и доступной форме познакомят их с элементарными терминами из области экономики, используя в процессе интерактивные игры.

На сегодняшний день молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет составляют более 32% клиентов «Moldova Agroindbank».

На мероприятии также был представлен новый дизайн карты AVANTI для молодых людей, который идеально сочетается с дизайном Центра. Карта выдается бесплатно, она категории Visa Classic (ранее VISA Electron). Оснащена чипом, имеет технологию contactless и технологию 3D Secure (виртуальные транзакции выполняются с использованием динамического пароля). С ее помощью можно путешествовать по миру, оплачивать различные услуги и покупки, в том числе и через Интернет. Родители, работающие за границей, могут перевести ребенку деньги в валюте напрямую на счет. Молодые люди также могут оформить карту индивидуальным дизайном, выбрав любую картинку или свою фотографию. Такие нюансы, как правило, привлекают молодых людей.

Сергей Чеботарь подчеркнул, что в финансовой системе Молдовы существуют большие возможности в плане использования банковских карт. Всего по системе выдано более 1,6 млн карт. «Но только около 13% держателей используют их для проведения транзакций, а остальные предпочитают снимать наличные в банкоматах. Вот ниша, над которой мы все должны работать и вносить свой вклад, в том числе путем повышения финансовой грамотности», - резюмировал Председатель Правления BC «Moldova Agroindbank» S.A.

Мировой опыт

В одном из польских банков внедрен любопытный банковский продукт для детей моложе 13 лет. По интернету они приобретают личные квитанции, через которые получают доступ к карманным деньгам родителей. Могут делать банковские переводы, пополнять счет сотового телефона, сохранять собственные накопления. В свою очередь, у родителей есть доступ к онлайн-приложению, которое позволяет им отслеживать банковские операции детей. Посредством приложения родители авторизируют операции, заявленные ребенком. Таким образом, формируя полный клиентский финансовый цикл, банк устанавливает с юными клиентами долговременные отношения.