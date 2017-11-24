Транзитом по Европам

В течение двух лет в Молдове будет внедряться программа модернизации Таможенной службы стоимостью 1 млн евро, которая должна привести к тому, что затраты времени на осуществление различных таможенных процедур снизятся на 70%.

Twinning проект называется «Поддержка модернизации Таможенной службы Республики Молдова в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации» и будет внедряться с помощью экспертов из Таможенного департамента при министерстве финансов Литвы и Агентства таможни и государственной монополии Италии.

«Работы будут вестись по двум основным направлениям, - сообщил генеральный директор Таможенной службы Виталие Врабие. – По внедрению механизма Единого окна и новой компьютеризованной системы транзита (NCTS)».

Также он отметил важность присоединения Республики Молдова к двум конвенциям о режиме общего транзита и упрощения формальностей в торговле товарами, что создаст необходимые условия для внедрения NCTS. В то же время Виталие Врабие подчеркнул необходимость ускорить процесс обновления Интегрированной системы таможенной информации на основе последней версии программного обеспечения Asycuda World, что позволит интегрировать модули NCTS и Единого окна (Ghişeul Unic), а также развить существующие функции.

Руководитель проекта Витенис Алюшаускас, 24 года проработавший заместителем руководителя Таможенной службы Литвы и 10 лет в различных профильных европейских проектах, пояснил: «Это будет интегрированная IT-система, соединяющая таможенные департаменты стран грузоотправителя и грузополучателя, а также все промежуточные государства. В начале цепочки находится фирма-отправитель, в конце – получатель, которые имеют возможность в реальном времени отслеживать перемещение груза».

«Единое окно» - это инструмент, который позволяет сторонам, участвующим в международной торговле и транспортировке, представлять стандартизованную информацию в одном месте входа, чтобы соответствовать всем требованиям регулирования, импорта, экспорта и транзита. Таким образом, экономические операторы, таможенные брокеры или перевозчики освобождаются от требования о проверке допустимых документов в нескольких контрольных органах. Применение принципа «Единого окна» упростит мониторинг и контроль выполняемых операций, а также обеспечит большую прозрачность и предсказуемость.

«Результат - улучшение качества услуг, оказываемых хозяйствующим субъектам; повышение безопасности данных; автоматизированное подтверждение транзитной операции; снижение издержек и задержек, вызванных декларированием товаров на бумаге, а также снижение частоты случаев мошенничества и коррупции путем онлайн-мониторинга транзита, - заявил Генеральный директор таможни Литвы Арунас Адоменас. – Мы начинали эту работу в 2005 году, и те же специалисты, которые внедряли эту систему у нас, теперь в качестве консультантов будут работать в Молдове».

Также объяснимо участие итальянских консультантов. «В рейтинге Doing Business 2017 Италия находится на первом месте в мире по условиям для участников трансграничной торговли, как в целом, так и в разделах «Импорт» и «Экспорт», - отметила координатор Франческа Романа Ди Белло.

«Мы будем получать уведомление о конкретном грузе за сутки до его прибытия, - уточнил для «ЛП» координатор проекта с молдавской стороны, заместитель директора ТС Юрие Чебан. – И сможем предпринимать необходимые меры, если, например, имеются подозрения в его отношении. Если же сомнений нет, то затраты по времени участника внешнеэкономической деятельности на различные процедуры снизятся до 70%».

На вопрос, можно ли хотя бы предварительно подсчитать финансовую выгоду для хозяйствующих субъектов, Юрие Чебан ответил, что ее должны оценивать сами компании экспортеры/импортеры.

Проект будет внедряться в четыре этапа. На первом будет разработана нормативная база, которая позволит осуществлять транзит в соответствии с двумя международными конвенциями: об общем транзите (совместной транзитной процедуре) и об упрощении формальностей при торговле товарами. Ключевым элементом второго этапа станет внедрение режима «Единого окна». Затем в рамках проекта будут осуществлены меры поддержки для практической реализации положений двух вышеупомянутых конвенций. И финишный отрезок включает в себя сведение всего разработанного воедино и мониторинг.