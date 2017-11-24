Политические аспекты тарифной политики

В Кишиневе состоялись общественные дискуссии на тему: «Имплементация Третьего энергетического проекта в Республике Молдова». Организатором мероприятия выступил Институт европейских политик и реформ (IPRE, Institutul pentru Politici şi Reforme Europene), при поддержке фонда Konrad Adenauer Stiftung.

В ходе дискуссии подчеркивалось, что для внедрения Третьего энергопакета, цель которого - либерализация энергетического рынка, - важную роль играют адаптированные к законодательству ЕС принятые в Молдове три основных закона: об электроэнергии (вступил в силу в июле 2016 года), о природном газе (июль 2016 года) и об энергетике (октябрь 2017 года).

Очевидно, что конечные потребители энергии связывают процесс внедрения реформ с собственным благосостоянием и тарифами на электроэнергию, природный газ, тепло и другие коммунальные услуги. С наступлением зимнего отопительного сезона тема тарифов приобрела особое звучание. В частности, некоторые политики предрекали существенный рост тарифов на отопление и электроэнергию.

Директор НАРЭ Тудор Копач на это заметил для «ЛП»: «Для того, чтобы делать ревизию тарифов, ждем годовых отчетов операторов, действующих в энергетической сфере, посмотрим какие будут их результаты. Будем анализировать ситуацию, используя все параметры, которые включены в методологию расчета тарифов: инфляция, минимальная зарплата, валютный курс и др.».

На уточняющий вопрос о возможности изменения тарифов в 2017 году Тудор Копач твердо ответил отрицательно. Директор НАРЭ пояснил, что пересмотр тарифов осуществляется по запросу операторов. Поскольку их не поступало, соответственно, НАРЭ не рассматривает сейчас вопрос изменения тарифов.

Как сообщил для «ЛП» эксперт в вопросах энергетики и экономики Сергей Тофилат, одна из задач внедрения Третьего энергопакета - деполитизация и полная независимость НАРЭ. «Финансово Агентство больше не зависит от парламента, это хорошая новость. Однако назначение директоров НАРЭ по-прежнему осуществляется по политическим критериям, «за закрытыми дверьми». В итоге, продолжается утверждение непрозрачных тарифов и прикрывание коррупционных схем в энергосекторе. Что дает Третий энергопакет? Если его грамотно внедрять, это позволяет создать свободный доступ на рынок для разных поставщиков и равные конкурентные условия. Что в итоге должно будет привести к снижению цен для потребителей и искоренению схем с фирмами-прокладками. Пока в этом направлении у нас всё плохо» - отметил эксперт.

- По поводу тарифов с уверенностью могу заявить, что тариф на природный газ нужно снизить, - говорит Сергей Тофилат. - В 2017 году (за 6 месяцев) средняя цена на импорт газа сократилась на 23%, соответственно, мы платим больше, чем нужно. Эта переплата накапливается в АО Moldovagaz с целью того, чтобы снизить тарифы накануне парламентских выборов 2018 года. Следует отметить, что тариф - это расчетная величина, а реальные расходы другие. По методологии, если разница между тарифом и реальными расходами превышает 5%, НАРЭ должно пересматривать тарифы.

Эксперт IDIS Viitorul Виктор Парликов заявил: «Если говорить коротко по тарифам, мне представляется, что сейчас есть бесспорные предпосылки и даже обязательства НАРЭ снизить тариф по природному газу. Но я считаю, что это не будет сделано. Эти финансовые отклонения изымут из тарифа непосредственно перед парламентскими выборами 2018 года. Предполагаю, что тарифы на газ будут понижены либо к сентябрю будущего года, либо чуть раньше. Это действие приберегут к предвыборной кампании».

- Что касается изменения тарифа на электроэнергию, сейчас предпосылок для этого нет, - говорит Виктор Парликов. - Однако напомню, что в настоящее время в местных судах идут разбирательства по иску RED Union Fenosa к НАРЭ по поводу правомерности установленных весной этого года тарифов на электроэнергию. RED Union Fenosa считает, что тарифы были повышены недостаточно, поэтому она подала иск в молдавский суд и обратилась в Секретариат Энергетического сообщества ЕС. Секретариат открыл слушания: сначала по вопросу правомерности изменения методологии расчета тарифа на электроэнергию, а потом, на основании изменений в методологии, - о повышении тарифа на электроэнергию для конечных потребителей. Вот чего добивается RED Union Fenosa. Следует понимать, что именно после получения обращения от RED Union Fenosa, Секретариат раскритиковал принятые в НАРЭ поправки в методологию расчета тарифов на распределение электроэнергии и усомнился в независимости НАРЭ...

Надо уточнить, что повышение тарифов на электроэнергию произошло в марте 2017 года. Изменения в методологии расчета тарифов были проголосованы в феврале 2017 года и вступили в силу в мае. Примерно в мае-июне RED Union Fenosa направила обращение в Секретариат Энергетического сообщества ЕС.

По теме внедрения Третьего энергетического пакета Виктор Парликов заявил: «Тут самый важный элемент - не столько формальное принятие законов и регламентов. С точки зрения законов мы уже Третий энергопакет фактически приняли. Будет еще пару лет продолжаться работа над регламентом. Но даже если все документы примут, и даже если мы построим энергетические взаимоподключения с энергосетями Румынии по электричеству и газу, то самая большая проблема останется. Она в том, что у нас имеются неурегулированные вопросы статуса и конкурентных преимуществ, незаслуженно получаемых Молдавской ГРЭС. Объясните мне, какой поставщик на либерализованном свободном рынке сможет конкурировать с Молдавской ГРЭС, которая не платит за природный газ или платит субсидированную цену. То есть, мы имитируем создание рынка без решения проблемы того, чтобы Молдавская ГРЭС приняла законные коммерческие условия работы и вошла в молдавское легальное юридическое пространство. До тех пор, пока не будет разорван «гордиев узел», который связывает работу Молдавской ГРЭС на газе и накопление долгов Moldovagaz перед Газпромом за газ, никакого рынка у нас не будет».